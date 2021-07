Surge oootra corriente refundacionista en el PRI

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Disminuido a menos que un viejo y devaluado membrete, el que llegó a ser uno de los partidos más poderosos y sólidos en el mundo, creador y sostén de un sistema político envidiado por otros muchos por producir durante 7 u 8 décadas Presidentes de la República, gobernadores, ministros, alcaldes sin mayores estremecimientos sociales ni políticos, el PRI se deshace rápidamente en medio de espasmos y rupturas sin la menor importancia.

Así, ayer surgió una nueva corriente refundacionista integrada por 95 militantes, de los cuales los nombres de apenas unos 10 recuerdan vagamente aquellos viejos tiempos de una gloria del poder que ya no pinta.

Plantean, exigen, como los grupos anteriores a ellos, como el del ex gobernador oaxaqueño y reconocido ex operador electoral Ulises Ruiz, quien ni siquiera causó problemas de tránsito en la zona al sentarse durante varios días en una de las entradas de la sede nacional del tricolor, la renuncia “inmediata” de Alejandro Moreno y su equipo en el CEN del PRI para dar paso a una “refundación” -cualquier cosa que eso signifique-, del ex partidazo.

En el grupo de ayer están Rogelio Montemayor, quizá el personaje de mayor importancia por ser ex gobernador de Coahuila, ex subsecretario de Planeación de Desarrollo, ex presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, ex secretario técnico del gabinete económico de la Presidencia de la República, ex presidente de Inegi, ex vicepresidente de la CEPAL, ex coordinador de Programas Estadísticos Internacionales de la Comisión de Estadística de la ONU, ex director de Pemex y uno de los personajes más cercanos a Carlos Salinas, a Luis Donaldo Colosio y a Ernesto Zedillo y quien en al menos los últimos 2 procesos electorales ni siquiera fue considerado para ser de nuevo diputado federal.

En el resto se encuentran: Amado Treviño, Sadot Sánchez Carreño, Enrique Sada, José Parcero, Felipe Muñoz, Javier Culebro, Joaquín Álvarez Ordoñez, José Encarnación Alfaro y Fernando Lerdo de Tejada a quienes algunos periodistas y medios dieron falsamente como cabeza del grupo.

Los otros 85 podríamos sintetizarlos como “los abajo firmantes”. Nada en realidad que recordar.

Una fracción muy pero muy lejana a ser un grupo representativo de lo que fue el PRI de los 70, 80 o 90.

Un triste ejemplo de cómo se diluye un partido de grandes glorias.

Casi listo el extraordinario

Con una negociación casi amarrada, Ricardo Monreal propondrá hoy a la Comisión Permanente la realización de un periodo extraordinario.

Ahí se analizaría y aprobaría una iniciativa para aplazar 30 días la entrada en vigor de las reformas aprobadas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta relativos la nueva y controvertida Ley sobre el outsourcing, para que sectores y personas físicas y morales, que proporcionan servicios de subcontratación, se den de alta ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Como ustedes saben (recordó Monreal), el próximo 9 de septiembre será el plazo en el que el Ejecutivo proponga el paquete fiscal para 2022, el cual debe contener ya los criterios en materia fiscal y económica”, agregó.

¿Es posible un Starbucks mexicano?

El senador chiapaneco Eduardo Ramírez -presidente del Senado, cree que México podría crear su propio Starbucks mundial.

Evidentemente con otro nombre, esta cadena mundial promovería la producción, comercialización y certificación del café mexicano a nivel internacional.

Originario de un estado eminentemente productor de un café considerado como de los mejores en el mundo, el senador Ramírez considera urgente aplicar una estrategia ambiciosa, poderosa, a fin de revertir la caída en la producción nacional del café.

Para ello impulsa una nueva Ley de Fomento a la Cafeticultura.

Apoyado por su líder cameral, el zacatecano Ricardo Monreal, el legislador chiapaneco -desde ya aspirante morenista a gobernador de su estado-, consideró que tal como están hoy las cosas, quienes se dedican a la producción de café integran a uno de los sectores más vulnerables de la población.

Monreal, a su vez, indicó que frente a este escenario, los cafeticultores requieren financiamiento accesible, asistencia técnica, y asesoría comercial para enfrentar un mercado internacional del café altamente competitivo.

A los cafeticultores mexicanos, enumeró, no sólo los ha afectado la pandemia, sino una caída ya de la producción durante 5 años y un mercado internacional adverso con graves afectaciones debido al cambio climático, como son sequías y plagas.

El zacatecano indicó que 95 por ciento de estos productores son minifundistas, con no más de 5 hectáreas sin créditos ni seguridad social. De ahí su apoyo a la iniciativa del senador Ramírez.

