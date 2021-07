Los ricos más ricos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES YA VAMOS DE GANE. PARA EL DÍA DEL COMPADRE Y LA COMADRE, EXISTE YA LA PAREJA DE CANTORAL Y GLORIA TREVI. LA PAREJA DE FICHAS Y CORCHOLATAS, DE SOCIOS Y DE CÓMPLICES, LA DE LOS “DESTAPADOS”, “TAPADOS”, LOS “DEDEADOS” Y POR “DEDEAR”, LOS DE LA CONSULTA Y LOS CONSIGNADOS O SIMPLEMENTE MENTADOS CON MENTADAS POR LAS CONSULTAS, LOS PENSIONADOS Y LOS RESENTIDOS POR NO TENER LA EDAD, LOS QUE SUFREN LOS EMBATES DE LOS PRECIOS DE LA TAQUIZA POR AUMENTO DE LA TORTILLA, GAS, COMBUSTIBLE, VERDURAS, CARNES, SUELDOS, LUZ Y TODO LO QUE LES VENGA EN GANA A LOS FUNCIONARIOS INVENTAR PARA PONER LAS CULPAS A LOS DEMÁS, MENOS A SU FALTA DE CONTROL Y DE VALOR, TOTAL, ELLOS NO PAGAN NADA, NI SUS MEDICAMENTOS PORQUE ELLOS SI TIENEN SEGURO POPULAR O FORMA DE CHISMEARLE AL MERO MERO DE QUE NO SE CUMPLE Y ESTALLAN LOS CHISMES Y LAS PASIONES PARA LOS CAMBIOS EN LOS PUESTOS Y PRESUPUESTOS Y TIENEN QUE PELEAR O HACERLE AL SOBERANO PENDEJO PARA PASAR INADVERTIDOS…QUE ES ALGO COMO EL HACERSE PENDEJO.

De niño nos daba miedo el futuro porque no le entendíamos y el pasado porque lo que recordabas eran los no, los regaños y las palizas. De los doce a los catorce le temíamos a los pelos de la mano y a que nos cacharan con las revistas porno haciendo otras cosas en vez de la tarea aspiracionista que nos sacara de la jodidez, en la adolescencia le temías a los policías y a los hermanos de la chava que nos gustaba, al gobierno y la autoridad, en la adultez a todo porque no estábamos seguros de nada ni de nadie, en la vejez, pues estamos expuestos a los viejos con poder, a los que se sienten sabios y sólo hacen pendejadas, a los que tienen poder y provocan cambios que no saben ni a donde nos llevarán, a los que resentidos quieren terminar con todo antes de que se los lleve la tiznada, a los que no son más que simples borregos esperando que algún perro los dirija y dejan a los leones solos peleando en el campo de batalla, a los que digan por quién sí y por quién no, porque a pesar de los años pues uno anda en la pendeja… En fin, el tiempo pasa y todo cambia para continuar igual…

El sábado bajaba los escalones del despacho a la planta baja y no puse atención de cómo llevaba la andadera y me fui de frente, un golpe en la cabeza, rompiendo la frente cerca del ojo y dejando una seria herida que me llevó, por vez primera, en viaje de ambulancia para suturar, diez puntos, y varios golpes en costillas y brazos, pero ahí vamos, lo importante es que no se lastimaron los ojos y seguimos en la batalla, jodidos y algo contentos y sabemos que al contar esto muchos se alegran y otros, pues experimentan de que hay tiempos para todo y bajas por la edad y ni modo… contra el tiempo no se juega ni se podrá jugar.

Hace tiempo, explicaba, leía un libro: LOS ENFERMOS QUE NOS GOBERNARON en donde se mencionaban los casos de los dirigentes viejos que ocasionaron las grandes tragedia nacionales y mundiales terribles, su edad, resentimiento y malestar les obligaba a tomar las revanchas y venganzas de su vida, hoy, algunos pretenden decir que AMLO anda en las mismas y no es cierto, seguro tiene años encinal, muchas venganzas que hacer y cuentas por cobrar, pero sabe que no puede porque son muchas ni debe, porque entonces se unificarían todos en contra y hasta correría el riesgo de que le asesinaran o mataran a sus seres queridos. Hoy sabemos que desde antes de la contienda él tenía grupos que le acercaran a los grandes capitalistas para el análisis de la situación que se avecinaba y concluían que era mejor que le apoyaran para controlar al infelizaje nacional, que “soltar al tigre” y ocasionar las grande protestas populares que ahogan a muchos países y gobiernos, así poder económico y político han logrado controlar a los jodidos y mantener la paz social que se requiere con un verdadero luchador callejero que le encantan las giras y el contacto con la gente y hablar de las experiencias sencillas que va teniendo en su caminar.

A pesar de su buena información no sabe muchas de las transas, negocios y complicidades entre los hombres del poder financiero y económico y los del grupo político con las mafias nacionales y extranjeras, se olvida que desde el inicio del narcotráfico en México, con las acciones norteamericanas y las complicidades nacionales y oficiales con las agencias y los grupos de la delincuencia, los banqueros y especuladores fueron los encargados de cambiar y controlar los flujos económicos de este grupo y que al dejarse sentir la traición y el rompimiento muchos de los empresarios, políticos, banqueros y financieros se quedaron con los grandes capitales y esto los convierte de la noche a la mañana, en los hombres más ricos del país y esto sigue ocurriendo. El que parece sólo anda en los sueños y las esperanzas es el Presidente y muchos de sus funcionarios, operadores y candidatos y gentes y agentes cercanos son los que siguen en este peligroso juego del enriquecimiento por medio de la “expropiación” de los bancos y financieros a los mentados mafiosos que ni son del poder ni del no poder, solamente son utilizados para que sigan en el juego y desmadrando al país en sus asesinatos y guerritas que le ayudan a los grandes capitalistas a tener más dinero del que van dejando en los bancos y financieras, igualito que los políticos de la vieja escuela.

