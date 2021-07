López Obrador no sabe quedarse callado ni en su estéril consulta

Adriana Moreno Cordero

Carlos Puente y Roberto Bolaños-Cacho, ¡qué cándidos!

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, dictó medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador para que, de cara a la consulta sobre los ex presidentes, un ejercicio tan estéril que se irá al basurero de la historia y representa una pérdida de 580 millones de pesos que bien podrían servir para otra cosa, se quede callado y evitar de esta manera que en su gustadísimo “stand-up” mañanero con tintes de sermón de púlpito en algunas ocasiones, haga pronunciamientos sobre programas y logros de su gobierno, pero el tabasqueño no sabe quedarse callado.

Lo que pide el INE es un imposible, porque en el caso del inquilino de Palacio Nacional, su necedad y soberbia siempre pueden más y para aquellos que piensan que el de Tepetitán es un “animal político”, puede que tengan razón, desde luego, con alguna pequeña modificación.

Si López Obrador impuso la realización de esta estéril consulta que tiene evidentes fines político-electorales, pues bien merece pagar el costo.

Dicho Instituto ordenó editar la gustadísima conferencia de prensa del pasado 19 de julio. En la que funcionarios de su gabinete, específicamente, de la Secretaría del Bienestar, que tan dignamente encabeza Javier May, de plano publicitaron uno de los programas sociales implementados por esta errada y llamada Cuarta Transformación, concretamente el de la pensión a adultos mayores, en el que por cierto, fue el propio tabasqueño que la víspera de los comicios del pasado 6 de junio, anunció que la edad para entrar a dicho programa se reducía de 68 a 65 años y esto lo hizo, obviamente, para ganar más adeptos a su causa o para ponerlo en otros términos, su forma tan característica de comprar el voto.

Lo más probable es que el Presidente no estuviera ni enterado -con eso de que tiene funcionarios tan eficientes-, de que la veda previa a su consulta “patito”, inició el pasado 15 de julio, para concluir el primer día de agosto. No es muy difícil prever la respuesta que tendrá López Obrador; no hará caso, el problema es que como se trata de una consulta, pues ahora no podrá alegar fraude.

Y hablando de cuestiones electorales, se supone que hoy se disipará la duda sobre si el PVEM, uno de las rémoras favoritas de Morena, pagará o no la multa de 40 millones de pesos porque a días de las elecciones del pasado 6 de junio, por las “ex benditas redes”, influencers y artistas jóvenes hicieron abierta propaganda a favor del Partido Verde.

El diputado Carlos Puente, miembro distinguido de la cúpula de este instituto político, rechazó que hubieran desembolsado un peso para pagar a estos líderes de opinión la propaganda que hicieron, pero ahí está que una de las influencer, Fernanda Moreno, admitió que recibió 10 mil pesos por sus buenos oficios porque, “la peda no se paga sola”. ¡Qué tal!

Casi al mismo tiempo, el senador Roberto Bolaños-Cacho, cándido como no ha sido nunca, dice que no sabe de dónde salieron los recursos para pagar tan activa labor, pero que definitivamente de las arcas del Verde, no, además de que el legislador dijo desconocer que su partido había armado una estrategia para que varios influencer promovieran el voto. Lo dicho, pues qué ingenuo, ¿no?

Definitivamente y como opinan los especialistas, en este asunto tiene que haber una multa severa porque estas violaciones se hicieron en un momento de veda electoral, que obligaba a guardar silencio.

*** Se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, que busca aumentar, 30 días más, el plazo para la entrada en vigor de algunas disposiciones de la reforma en materia de subcontratación. El documento señala que avalar, por única vez, los 30 días adicionales que se proponen, permitirá que no se pierda el propósito de la reforma planteada y cumplir con el objetivo de las medidas fiscales que se implementarán como consecuencia de la regulación del outsourcing. El senador Monreal explicó que en los artículos transitorios del decreto se establece como fecha límite, el primero de agosto, para la entrada en vigor de las reformas aprobadas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La reforma también incluye plazos para que los sectores involucrados, personas físicas y morales, que proporcionen servicios de subcontratación, realicen una serie de acciones, como darse de alta en el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aunado a ello, el legislador recordó que el próximo 9 de septiembre será el plazo en el que el Ejecutivo proponga el paquete fiscal para 2022, el cual debe contener ya los criterios en materia fiscal y económica.

*** En otros temas, sobre el periodo extraordinario para tratar los casos de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, el senador Monreal Avila expresó que será la Comisión Permanente quien defina los asuntos que se abordarán en caso de que se logre dicho período y subrayó: “En mi opinión debería tocarse ese tema” para dejar bien sentado que Morena no protege a nadie y menos a los que hayan violado la Ley o hayan incumplido con el Estado de Derecho.

*** Omar Hernández, representante de padres y madres de hijos que padecen cáncer, informó que para variar, no estuvo presente el director del INSABI, Juan Ferrer, en el encuentro que sostuvieron y por cierto esa es la tercera reunión a la que falta. En su lugar apareció el doctor Alberto Santaella. Estaría hasta justificada la ausencia de Ferrer porque no tiene la más remota idea de lo que hace al frente del “elefante blanco” llamado Insabi. El caso es que en la reunión, a los padres y madres de niños con cáncer, les dijeron que hay 17 claves de medicamentos oncológicos que ya están en la Cofepris y nada más es cuestión de que las liberen, lo que se supone que podría tardar 10 días. Vale decir que la entrega de las 5 mil piezas de medicamentos, fue sumamente dispersa, como todo lo que hacen estos funcionarios pertenecientes a la errada y llamada Cuarta Transformación. Omar Hernández señaló que no hay documentos que garanticen que las 123 claves van a llegar al país y del Insabi respondieron al tanteo, es decir, ni ellos mismos saben cuándo van a llegar y sobre todo, cuántos medicamentos van a llegar de cada una de las claves y como lo dijo Omar Hernández, en el I Insabi no tienen certeza de nada y son puras “cuentas ciegas”.

*** Ayer en México, los contagios de Covid-19 alcanzaron 15 mil 198. Los fallecimientos también se incrementan al tiempo que la ocupación Hospitalaria está en un 29% saturadas en camas con ventilación; Camas generales 61%. De acuerdo con la prestigiada Revista The Lancet, México es el país con más niños que han perdido a uno de sus padres o cuidadores como producto de la pandemia de Covid-19 y por otro lado, aunque esta errada cuarta transformación se empeñe en taparlo, desafortunadamente, se sabe que se han registrado fallecimientos entre la población infantil por coronavirus. ¿Y así quiere el presidente que los niños regresen a las aulas el 30 de agosto?

