Terminó la tregua para Peña Nieto

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Lozoya desnuda a operadores presidenciales

Videgaray, Gasca Neri, Meade, González Anaya

Guajardo, Nuño, Murillo, Elías Beltrán, Treviño

Hay libros cortos que, para entenderlos como

se merecen, se necesita una vida muy larga

Francisco de Quevedo, (1580-1645)

Francisco de Quevedo y Villengas. Escritor español

Las señales son obvias. La consulta del próximo 1 de agosto, aunque no acuda el 40% del electorado a votar por el enjuiciamiento de los corruptos del pasado, aunque originalmente estaba dirigida a los ex presidentes, es el punto de quiebre en la tregua que le dio Andrés Manuel López Obrador a Enrique Peña Nieto.

Quizá fue una cortesía o agradecimiento por que Enrique le dio la banda presidencial, pero casi se cumplen 3 años de la administración de Morena en Palacio Nacional y necesita distractores cada más poderosos para desviar las críticas sobre muchos de sus funcionarios, empleados pues, que le han fallado a la 4T y en especial al pueblo de México. A pesar que el ex presidente Peña Nieto, se la pasa feliz viajando por el mundo y publicando fotos con su novia, debe estar escuchando pasos por la azotea.

Y, precisamente, las señales que se mandan desde Palacio Nacional, pero en especial desde las oficinas de Santiago Nieto, en la UIF, así como de la FGR de Alejandro Gertz, no son precisamente “abrazos”, sino investigaciones serias sobre su equipo más cercano. Le mandaron varios buscapiés a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, así como el más cercano amigo de EPN.

Después se fueron con toda la furia contra Rosario Robles, ex secretaria de Sedesol, a quien tienen refundida en prisión debido a que no denuncia a funcionario peñistas involucrados en la llamada “estafa maestra”.

Emilio Lozoya está en la lista de espera, a quien lo tratan con algodones para no molestarlo en una cárcel por el “moche” de 10 millones de dólares para la campaña de Enrique, desde Brasil con Odebrecht. Emilio es una veta de información sensible del primer círculo de Los Pinos en el sexenio pasado. Es quien le ha dado a Gertz información de cuando menos 20 personajes cercanos al expresidente priista. Recientemente, acusaron de enriquecimiento inexplicable del ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Le detectaron 8 millones de pesos que la autoridad desconocía su origen.

Sin embargo, sabemos que hay expedientes en la UIF y la FGR, de materialmente todos los funcionarios clave de Peña y que, obviamente, lo involucran en asuntos que podrían tipificarse como delitos. Los expedientes están en torno a Aurelio Nuño, José Antonio Meade, José Antonio González, Alfonso Navarrete, Luis Miranda, Rafael Pacchiano, Gerardo Ruiz Esparza (rip), Emilio Chuayffet, José Narro, Jesús Murillo, Elías Beltrán, Carlos Treviño, Francisco Rojas, Enrique Ochoa, José Reyes Baeza, entre otros. Muchos más.

¿Por qué ir contra Peña Nieto, si la consulta es sobre los corruptos del pasado?, (conste que no habla de los corruptos del presente). Porque la mayoría de los delitos cometidos en ese sexenio no han prescrito. Imaginen una cadena de investigaciones que de a conocer el equipo de Gertz sobre funcionarios del pasado y de Peña Nieto. Sería algo inédito en la historia del país que un presidente en el poder se fuera contra los potentados del pasado.

Si de elementos se habla, la FGR y la UIF, tiene a desbordar. Veremos lo que ocurra antes del 1 de diciembre que AMLO cumple 3 años en el poder. Las sorpresas se darían pronto.

PODEROSOS CABALLEROS

AUDI: Por desabasto de material y en especial de chips, la armadora de autos alemana asentada en Puebla, Audi se va a paro técnico escalonado. La empresa que preside en el país, Tarek Mashhour, sufre el desabasto de semiconductores para la planta de que tienen en san José Chiapa. El paro de 3 días, fue para la producción del Q5; los trabajadores recibirán sueldos con descuentos de entre el 25 y 50 por ciento.

PEGASUS: FGR sigue la pista a contratos de Tomás Zerón en caso de espionaje Pegasus La investigación derivó en una serie de cateos que arrojaron que la empresa isarelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba a la maquiladora mexicana KBH TRACK, propietaria del israelita Uri Emmanuel “A” y administrada por Víctor “R”, para el espionaje telefónico a diversos actores sociales en nuestro país. Pidió a diversas entidades del gobierno federal reportar si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, “sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva. La FGR cateó la oficina de la empresa que usaba Pegasus para espiar en México.

CHIAPAS: El gobernador chiapaneco, Rutilio Escandón, resaltó el compromiso de los egresados de la Escuela Nacional de Protección Civil, a niveles licenciatura, maestrías y doctorados, para con esa entidad que constantemente es castigada por la naturaleza con lluvias, inundaciones, sismos y otros flagelos. Los estudiantes están estructurados para contribuir en estrategias, programas y proyectos para velar por la seguridad y el bienestar común. Por su parte, el titular de protección Civil, destacó que esa entidad es la punta de lanza en esa materia a nivel nacional y en toda Centroamérica, en materia de protección civil y gestión integral de riesgos

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

WHIRLPOOL: Bajo el liderazgo de Juan Carlos Puente, Whirlpool invertirá alrededor de 113 millones de dólares en los siguientes tres años para implementar una nueva línea de producción de refrigeradores de alta gama en su planta de Ramos Arizpe, en Coahuila.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos