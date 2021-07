Para los amantes de los juegos de mesa está lista la México Game Experience

De forma digital los días 23, 24 y 25 de julio

Esta edición te permitirá vivir la experiencia sin salir de casa y totalmente gratis

Arturo Arellano

MEGA XP, la mejor experiencia en juegos de mesa de México reunirá una vez más lo mejor de los juegos mesa, juegos de cartas, juegos de rol y fantasía en un solo lugar, los próximos 23, 24 y 25 de julio de 2021 de manera online, totalmente gratis a través de la plataforma Discord.

Los asistentes conocerán una gran gama de juegos, podrán participar en emocionantes torneos y conocerán a las editoriales y mentes creativas detrás de los juegos, como lo son Devir, Stonemaier Games, GDM y AEG. Además, podrán participar en una gran variedad de competencias y actividades donde tendrán la oportunidad de llevarse juegos de mesa

físicos, códigos de descarga, promociones de juegos y más

Héctor Fuentes, gerente de marca de Devir México, empresa especializada en juegos de mesa, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Desde hace 5 años nos propusimos crear un espacio donde la gente pueda ir a jugar juegos de mesa, a todos nos gusta jugar, todos tenemos recuerdos alrededor de los juegos, por lo que quisimos hacer una convención para eso y aprender nuevos juegos, que la gente pueda divertirse y conocer a otros apasionados en el tema”.

Recuerda que en anteriores ediciones “empezamos con 1500 personas, luego crecimos a 2 mil y hasta 5 mil personas, es un proyecto que nos ha gustado mucho y seguimos adelante. Ahora por la pandemia no era seguro hacer esta convención en forma presencial, no quisiéramos nunca poner en riesgo a nadie, por lo que buscamos una forma de darle la vuelta y hacerla en línea. Buscaremos que muchas personas tengan una buena forma de divertirse y pasar este fin de semana de vacaciones de verano”.

Adelantó que, también habrá “conferencias y pláticas, no solo juegos de mesa, eso lo podremos revisar después en YouTube. Y la parte de jugar será través de Discord, habrá muchas salas para poder jugar en computadora, enviaran links. Tenemos muchos invitados y el acceso es gratuito, los requisitos son solo tener una cuenta en Discord y ahí estarán los links”.

Con el apoyo de varias editoriales, confirma la presencia de “juegos europeos de estrategia, que son un poco más diferentes a los convencionales, por ejemplo, Carcassonne o Sushi Go, este último donde juegas a hacer una barra de sushi, pero habrá también juegos de guerra y juegos literarios como Call to Adventure”

En medio de la revolución tecnológica defiende los juegos de mesa, basado en la cercanía de las personas “Hay una diferencia importantísima, cuando juegas un videojuego estás en una transmisión de datos de tu persona hacia la pantalla, es una comunicación unilateral, pero los juegos de mesa nos ofrecen una alternativa para pasar tiempo con tus seres queridos, no es lo mismo jugar entre 5 en una mesa, platicar y pasártela bien, que jugar un juego, que aunque sea en línea, no es lo mismo que estar juntos y vernos cara a cara”.

Sobre los juegos innovadores en esta edición dice que presentarán “Moctezuma”, un juego desarrollado por mexicanos “es de editorial Devir, está basado en la época de la conquista y es genial porque aquí no es un enfrentamiento entre los jugadores, aquí o todos ganamos o todos perdemos, es cooperativo, muy divertido, tiene ilustraciones divertidas y trata de coordinación, es defender Tenochtitlan. Es muy a fin a nosotros, es diseñado por mexicanos, pero editado por españoles e impreso en China”.

Finalmente, invita a todos diciendo que “es una gran oportunidad para una nueva forma de entretenimiento, los juegos de mesa, si bien, siempre han estado ahí, no siempre les han hecho caso, y aunque crees que no te gustan, solo se trata de encontrar el adecuado a nosotros. En esta convención mostraremos más de 30, seguro uno les va a gustar, no tengan miedo a probar cosas nuevas, siempre debemos estar en un proceso de conocimiento y les aseguro que si se atreven puede ser una experiencia muy agradable”.

La México Game Experience contará con diseñadores a nivel mundial que han creado juegos muy buenos y ganado galardones a los juegos de mesa más importantes del mundo como Klaus-Jürgen Wrede, creador de Carcassonne y Elizabeth Hargrave, quien ganó el premio a juego del año por Wingspan y ahora nos presentará Mariposas.

Este nuevo formato digital de la convención se dará a través de la plataforma Discord, en donde se encontrarán las salas con información y se formarán los grupos para participar en las diversas actividades, ya sea, probar algún juego o participar en algún torneo en Tabletopia, quien además regalará cortesías para descargar diversos juegos a través de

distintas dinámicas.

O bien asistir a alguna conferencia del Laboratorio de juegos y demás a distancia desde la web de MEGA XP y sus redes sociales. También podrán enfrascarse en una aventura en los zapatos de algún hechicero, un guerrero o cualquier otro personaje fantástico con las

sesiones de juegos de rol a cargo de Roleandoando.

Además, en su sitio web encontrarán acceso directo a las editoriales y tiendas que participan dentro de la convención, donde podrán conocer y adquirir los mejores juegos de mesa, una vez que los hayan probado dentro de cualquiera de las plataformas. Sin olvidarnos de que ahí encontrarás el itinerario de actividades y registros del evento.