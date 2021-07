Regreso a clases presenciales a fines de agosto, insiste AMLO

“No es conveniente continuar con clases a distancia”

Se trata también del desarrollo emocional de los alumnos, dice el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el regreso a clases presenciales es una postura que “voy a defender”, por lo que expuso que no se trata únicamente de la atención educativa, sino también del desarrollo emocional de los alumnos.

“Soy partidario de que se regrese a clases, de que a finales de agosto se regrese a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, en los adolescentes”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. El mandatario subrayó que a los estudiantes no se debe cuidar únicamente que no se contagien del coronavirus, sino a la vez, “cuidarlos emocionalmente, y la escuela es fundamental, es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos”.

Desde luego, insistió, no es por la fuerza, “pero este es un punto que yo voy a defender, de una vez lo digo, estoy a favor que se regrese a clases”.

Aunque los contagios de Covid-19 han crecido en las últimas semanas, apuntó que no hay mayor riesgo para niños y adolescentes, y explicó que casi todos los países del mundo tienen ya sus planteles abiertos. En cambio, México es de los que más tiempo ha tenido más tiempo cerrada la educación presencial, “eso no es bueno, ya no podemos seguir con las escuelas cerradas”.

La Secretaría de Educación Pública, dijo, comenzó el plan para abrir en agosto los planteles. “Van a salir no sé cuantas cosas, primero lo de que no hay vacunas para los niños, hay que contestar eso, no se requiere, pero apenas se está haciendo en el mundo y está demostrado que los niños tienen mucho menor riesgo”.

Como parte de la estrategia para evitar contagios, detalló que se cuándo se detecte un caso, se deberán aislar, al mismo tiempo que inició un programa para arreglar las escuelas vandalizadas.