Senadores de Morena van por requisitos claros en partidos para la selección de candidatos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado y los de la lista presidencial oficial (Ebrard y Sheinbaum) pensaban que podrían mantener bajo control y lejos de la contienda presidencial del 2024 a Ricardo Monreal, se equivocaron.

Ayer, uno de sus más cercanos, el senador morenista poblano Alejandro Armenta propuso incluir en la inminente reforma político-electoral una iniciativa para transparentar la definición de candidatos.

Ello obligaría a los partidos políticos -oigan bien AMLO y Mario Delgado-, incluido Morena, a cumplir criterios y requisitos claros de elegibilidad.

Claro que eso acercaría definitivamente a Monreal a la candidatura presidencial de Morena en 2024.

Cero encuestas patito. Nada de elegidos por dedazo mañanero.

Y, para empezar, deberán respetar y permitir la participación de militantes, simpatizantes y todos aquellos con reconocida personalidad en cada instituto político.

Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, considera que, ante el cúmulo de quejas de militantes y aspirantes a cargos de elección, que son sometidos en sus partidos a muy dudosos y cuestionables procesos de selección de candidatos, es imperativo legislar para garantizar que en las elecciones internas de los partidos políticos se respeten, mediante procedimientos y reglas transparentes, los derechos constitucionales de todas las personas que participen para candidatos de elección popular.

Al presentar su iniciativa durante el pleno de la Comisión Permanente, Armenta indicó que es necesario impulsar esta reforma para garantizar se acaten los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y equidad.

La reforma permitirá a cualquier aspirante defenderse ante los órganos competentes de cualquier violación a sus derechos políticos electorales.

La iniciativa de Armenta buscará que el apartado (d) del Artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, que ahora establece que: Los procedimientos y requisitos; “es asunto interno de cada partido”, sea sustituido por el siguiente texto:

“Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular se realicen de manera clara y sucinta con convocatorias abiertas y reglas claras, permitiendo la participación y elegibilidad a los militantes, simpatizantes y todos aquellos que ostenten alguna personalidad reconocida dentro del ente político”.

Esta obligación, indica el senador poblano, no violaría la autonomía de cada partido político porque no se contrapone a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, transparencia y equidad”.

El legislador poblano considera que los partidos deben respetar y permitir que sus militantes, simpatizantes y todos aquellos que ostenten alguna personalidad puedan acceder a su derecho de votar y ser votado.

Además, agregó, en el apartado 6 del mismo artículo 34 se enfatiza la importancia de “acatar y ponderar en los procedimientos los principios constitucionales, con el objeto de preservar los derechos políticos electorales de cada uno de los aspirantes”.

De esta manera, afirmó, desde el Senado se fortalece el marco legal para consolidar una democracia participativa donde todos los ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas oportunidades de elegir y ser elegido a cargos de elección popular, y bajo mecanismos que privilegian la equidad y la transparencia.

Creo que no está por demás recordar que Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado -y quien la semana anterior (en el refuego de una sucesión presidencial muy adelantada) afirmó que él estará en la boleta de la contienda presidencial del 2024, preferentemente, pero no forzosamente como candidato de Morena-, ha dicho que no participaría en un proceso dentro de Morena para la selección de candidatos presidenciales vía encuestas, por ser este un mecanismo no sólo muy cuestionado sino muy desgastado.

Bueno, pues aquí está su respuesta.

POSTDATA: Mensaje en redes sociales de Monreal: “Desde ayer por la noche mi número de celular fue hackeado, impidiéndome acceder a cualquier aplicación, por lo que pido ignorar todo mensaje que pudieran recibir del mismo, ya sea por WhatsApp u otro medio. Estamos tratando de solucionar el problema, las y los mantendré al tanto”.

¿Comenzó el juego rudo?

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa