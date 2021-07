Alcaldesa electa denuncia que Patricia Aceves obstaculiza transición en Tlalpan

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Sigue la cerrazón en el gobierno de la Ciudad de México

Fue el pasado viernes, cuando Alfa González, alcaldesa electa de Tlalpan, expuso en sus redes sociales que el proceso de transición para los ediles electos no ha sido igual entre los de la UNACDMX, es decir la coalición que conformaron PRI-PAN-PRD y los de Morena, por lo que consideró innecesaria la reunión con el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, quien como se sabe, acaba de llegar a ese puesto para lo cual, pidió licencia en el Senado de la República.

Lo que es un hecho, es que la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha incumplido su promesa de llevar a cabo en las alcaldías una transición en los mejores términos posibles y más bien se ha dedicado a obstaculizar y detener dicho proceso, por ello, se convoca a los alcaldes, -especialmente no surgidos de Morena-, a una serie de reuniones estériles que no conllevan a un diálogo concreto.

Alfa González ha denunciado además que Patricia Aceves, actual alcaldesa en Tlalpan, rompió́ el acuerdo que se había planteado para comenzar con el proceso de transición en dicha jurisdicción, el cual se tenía previsto empezaría el pasado 15 de julio y cuál sería la sorpresa, que Aceves se negó́ a retomar la comunicación que ya se había iniciado con quienes la relevarán a ella y a su equipo. Lo anterior resulta especialmente preocupante pues lo que considera la alcaldesa electa, es que se requiere una revisión a fondo de la documentación que tenga la actual alcaldía para iniciar el gobierno.

Es en este punto en el que hay que recordar que las declaraciones de Alfa González sobre las irregularidades en Tlalpan, involucran varias compras injustificadas a sobreprecio; un deficiente trabajo en atención al abasto de agua, al mantenimiento del alcantarillado y drenaje público, así́ como la creciente inseguridad de la alcaldía en sus distintos niveles, por lo que la negativa de Aceves de acatar lo acordado, hace suponer a González que tratan de poner en orden las irregularidades que se han denunciado de la actual administración, sin embargo, lo más probable es que no le dé tiempo a la ex rectora de la UAM Xochimilco porque como puede apreciarse a simple vista, son muchas.

La actitud del gobierno de Claudia Sheinbaum ante los nuevos alcaldes que no pertenecen a su partido, ha sido de cerrazón, pese a que los alcaldes electos que no son correligionarios suyos, le han hecho llegar un par de escritos en los que le han solicitado entablar un encuentro, a lo que la funcionaria que despacha desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se ha negado sistemáticamente con evasivas y la explicación de esta actitud se halla en que, según se sabe, serían varias las alcaldías en las que se ha podido detectar gastos totalmente inútiles e innecesarios, al más puro estilo de Palacio Nacional

Es más, la señora Sheinbaum Pardo pensó que la llegada de Martí Batres a la secretaría General de Gobierno, sería una especie de “tablita” de salvación, pero no. El senador con licencia está en esa posición porque busca ser el sucesor de ella en la jefatura de Gobierno de la CDMX y hará todo lo posible por conseguirlo, así que cuidará los intereses de su jefa, sólo en la medida que éstos le sirvan para llegar a ser, en 2024, el jefe de Gobierno de la CDMX.

Municiones

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, va por seguir fortaleciendo las prestaciones de las fuerzas armadas y por ello presentó ante la Comisión Permanente, una iniciativa para garantizar que sigan gozando de sus derechos laborales a pesar de haberse retirado. Al argumentar su propuesta, el senador Monreal refirió que la Ley es puntual en establecer que dichas becas se otorgaran siempre que el militar se encuentre en servicio activo, dejando con ello un plano de incertidumbre sobre la situación para los militares estén en situación retiro y que a su vez no entran en el supuesto de que hayan fallecido, desaparecido o se hayan incapacitado con motivo de actos del servicio o a consecuencia de los mismos. Dicha situación, consideró, puede ocasionar que el Instituto niegue el otorgamiento de la beca especial a la hija o hijo del militar, argumentando la literalidad de la Ley, al establecer que dicho beneficio sólo se otorgará si los militares están en servicio activo, por lo que al no encontrarse en dicho estado, le será negado el beneficio, dando paso a que los derechos de las personas con discapacidad sean vulnerados, ya que promueve la desigualdad de oportunidades y de trato, en perjuicio del acceso al derecho a la educación los educandos, condición necesaria para la inclusión social y económica, así como para su plena participación en la sociedad. “Por lo anterior, se propone reformar el primer párrafo de la fracción III del artículo 138 Bis, con el propósito de hacer las siguientes adecuaciones: Se incorpora la expresión “hijas” por razones de lenguaje incluyente, se elimina la expresión “padezcan un grado de discapacidad”, pues los nuevos modelos de aproximación a esta última reiteran que no se trata de un padecimiento o una enfermedad”.

*** En eso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les entrega a los militares todo, conforme pasan los días queda menos duda. De gira por Veracruz, acompañado por su siempre eficiente gobernador consentido, Cuitláhuac García, anunció un mayor presupuesto para la Guardia Nacional, que contará con 50 mil millones de pesos adicionales, según esto, para “perfeccionarse”. Lo interesante es que el tabasqueño propuso una nueva reforma constitucional con el objetivo de que la GN se convierta en una “nueva rama”, ni más ni menos que de la Secretaría de la Defensa Nacional porque se supone que esto, así como por arte de magia, la hará incorruptible. ¿Será? Por cierto, ¿el gobernador veracruzano le habrá enseñado al Presidente cómo el no pagar por el servicio del WC en las gasolineras es un logro de la errada y llamada cuarta transformación?

*** Legisladoras y Legisladores del PRI pidieron al Gobierno federal dar sustento legal y económico a la decisión de crear la empresa estatal “Gas Bienestar”, por lo que solicitaron a la Secretaría de Energía y a la Profeco, presenten al Congreso de la Unión un informe sobre la repercusión y los beneficios de invertir en infraestructura para que el Estado venda gas LP al menudeo. Mediante un Punto de Acuerdo presentado a la Comisión Permanente, plantearon tres requerimientos en el análisis: La evolución del precio en el mercado a fin de determinar si existe un diferencial entre los precios de venta a las gaseras y al público; las acciones emprendidas para controlar y sancionar a las empresas gaseras que distorsionan el valor del producto, en detrimento del consumidor y el estudio de mercado e impacto económico sobre el que se sustenta la creación de la nueva paraestatal.

