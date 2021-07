Nuevo orden internacional

Ante el avance de China y su confrontación con EU, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a conformar un nuevo bloque regional para enfrentar los nuevos retos: economía y pandemia, ante los cuales los países de la región se encuentran en desventaja no sólo por los altos costos de los medicamentos, sino por el acaparamiento de vacunas.

China rebasa ya a EU en mucho y el riesgo bélico es latente. América Latina tiene que organizarse y hacer frente a las nuevas circunstancias, ante las cuales la OEA ha sido rebasada: sólo obedece a los intereses del imperio, pero no resulta un organismo capaz de dirimir conflictos entre los países, derivados de la falta de democracia o de violación de los derechos humanos.

La nueva realidad obliga a unir a las naciones en bloque, no sólo para el enfrentamiento o ser aliados de las potencias en pugna, sino para la defensa de sus intereses comunes y de su territorio. No a las invasiones, injerencias o imposiciones, se debe elevar la voz para hacer sentir la presencia de un conglomerado fuerte en la región.

El presidente López Obrador ha demostrado que no sólo está atento a lo que ocurre en los más recónditos lugares de la amplia República, sus gentes y sus problemas, sino que está al pendiente de lo que sucede en el mundo, con lupa examina la problemática internacional y se alza como un dirigente a la altura de las circunstancias, el líder que requiere la región.

Turbulencias

Retorno a clases en agosto

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su compromiso de reiniciar clases a fines de agosto, lo que ha provocado controversias ante la tercera ola y sus variantes de Covid-19 lo que hace temer en la población el incremento de contagios y, aunque esto son de menor intensidad, hay quienes se inclinan por seguir las clases a distancia. Difieren también las medidas implementadas en el Estado de México y en la CDMX, respecto a cómo enfrentar la pandemia como si se trataran de territorios diferentes, cuando hay una amplia interrelación en el Valle de México, situación similar a lo que ocurre en la zona fronteriza con Estados Unidos. La intensidad de la actividad comercial y turística borra fronteras entre habitantes de ambos países y los miles de visitantes. No es posible adoptar medidas parciales pues el territorio física y la movilidad va más allá de medidas burocráticas. Está a prueba la estrategias militar y policiaca en el caso de los desplazados triquis de Tierra Blanca: el gobierno federal y estatal ofreció un retorno seguro a partir de este domingo, pero pidieron la ampliación a tres días del plazo para que se concrete, lo cual irritó a una de las facciones que de inmediato inició movilizaciones. Se trata de añejos problemas que no han encontrado solución adecuada por parte de las autoridades correspondientes pero que los pobladores han recurrido a la justicia por su propia mano desatándose crímenes entre los grupos en pugna. La sociedad exige una pronta solución al conflicto que afecta a los habitantes de la capital del país y de Oaxaca por los constan6tes plantones… Y de paso resolver el problema del ambulantaje en la ciudad de Oaxaca en que el municipio no puede atender ni comprender que miles de familias sin empleos ni ingresos tienen necesidad de sobrevivir y de ganarse la vida con la venta de sus productos, muchos de los cuales son subvalorados cuando en realidad son verdaderas obras de arte. Hace falta profundizar en un problema no que necesariamente requiere de medidas policiales para “resolverlo”.

