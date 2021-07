Caciques y matones indígenas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SORPRESAS TE DA LA VIDA Y ES CIERTO, NADIE PIENSA EN QUE LA VEJEZ, ALGUNOS DE MIS CUATES DICEN “VEJENTUD”, NOS DAN SABIDURÍA Y FORMAS NUEVAS DE PENSAR Y SOLUCIONAR CONFLICTOS Y PROBLEMAS Y PUDIERA SER, PERO NO NOS HACEN PENSAR EN LOS MALES PROPIOS DEL DETERIORO PERSONAL, NI DE LOS DAÑOS QUE VAN OCASIONANDO EL PODER PENSAR, PERO NO PODER MOVERNOS POR LAS ENFERMEDADES O DESGASTE O ACCIDENTES. PUES ESTO MISMO ME SUCEDIÓ EL VIERNES PASADO, NO PUDE MOVERME POR LOS DOLORES DE LA CAÍDA POR LAS ESCALERAS QUE ME LLEVARON AL HOSPITAL Y A DEJAR UNA SERIA HERIDA EN LA CARA CERCA DEL OJO CON DIEZ PUNTOS Y MUCHOS DAÑOS EN MUÑECAS, BRAZOS, PIERNAS Y COSTILLAS. Y BUENO, UN TERRIBLE DOLOR DE VEJEZ Y DE DETERIORO ANTE LOS SÍMBOLOS FINALES DE UNA BUENA VIDA PRODUCTIVA Y PUES A PONERLE GANAS PARA DAR LO POCO QUE TENEMOS COMO ENERGÍA Y ANDAR DANDO LATA… TOTAL: LA VIDA TE DA SORPRESAS, SORPRESAS TE DA LA VIDA.

UNO PIENSA QUE LA DEMOCRACIA Y LAS BUENAS COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SON BIENES REALES, PERO LA REALIDAD ES QUE EN ELLOS TAMBIÉN EXISTEN CACIQUES, MATONES, CONTROLADORES, SEMBRADORES DE TERROR, MANEJO DE SIEMBRAS DE DROGAS, PASO Y CONTROL DE GRUPOS CON ARMAS Y UTILIZAN A LOS POBLADORES COMO ESCUDO PARA TRATAR DE MOSTRARSE COMO VÍCTIMAS, cuando son los victimarios, esto es lo que hace la gente del MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui), y cada cierto tiempo en Oaxaca, se manifiestan, haciendo destrozos y amenazando a los habitantes de las ciudades y localidades que invaden para obligar a las autoridades a “perdonarles su matanzas, robos y delitos” a cambio de dejar de presionar con la violencia en esas zonas, y bueno, pues al parecer con agilidad y control el gobierno del estado logró desactivar la reacción de esos grupos criminales, ahora, faltaría que en verdad dejaron de hacerle al pentonto las autoridades y que investiguen las relaciones con los grupos criminales, las relaciones y manejos con el crimen organizado y la forma de operar de los caciques nuevos, indígenas, que se presentan como víctimas cuando son los victimarios.

Pues ya andamos metidos en lo que dicen es la tercera ola de contagios y los estragos son brutales y las formas de resolverlos, pues parecen andar lejos de las soluciones y esto seguramente genera protesta de grupos porque al parecer, además con los “ahorraros” logrados con las compras masivas de medicamentos en el gobierno federal, nos podremos dar cuenta que efectivamente ahorraron, pero el pago de las alzas de medicamentos por mucho tiempo la venimos pagando los consumidores y así, nos quedamos peor que antes, y sería bueno que el Presidente viera realmente que esa estrategia planteada por el “genio” López-Gatell debería no ser aplaudida, sino consignada penal y administrativamente por pendejo y ratero.

Tendremos miles de muertos, hospitales congestionados, pero eso sí retorno a las actividades escolares para “activar la economía” cuando las cosas andan muy mal. Es bueno que los dirigentes no pierdan el control y brinden palabras de aliento y de calma, pero no podrán ocultar la realidad y la realidad es que tenemos muchos contagios y las cosas se van complicando gravemente en todo el país. El Presidente hace esfuerzo reales de solución pero al parecer su gente en Morena, solamente le hacen a la grilla y a la lucha por puestos y presupuestos y ahora, para distraer la atención, dice el presidente de Morena que se realizarán cambios profundos, ojalá que en dichos cambios, muchos ruegan porque se vaya al hoyo y se le consigne por la compra de los trenecitos del Metro donde ganó sin duda mucho dinero… pero bueno, él tendrá que esperar a que gane Marcelo para que todo eso se pueda tapar con la tierra y queden las cosas como la mierda de los gatos: No se ven, pero se huelen… Lo mismo hace Osorio Chong con su manejo real en los sistemas de espionaje y de manejo que tuvo con Peña Nieto, porque mientras el Presidente andaba enamorado, pues el otro le daba duro a la chamba ganando dinero y tratando de controlar la política por medio del espionaje que hoy le revienta en las manos.

Pues es claro que los resultados de los “pajaritos en el alambre” han sido solamente los grandes negocios de un grupito de hampones funcionarios y de gente que sigue pensando que para el manejo político solamente basta tener la información para tener el poder y no la razón y estar al lado de los jodidos, no de los que nos siguen jodiendo. Y pues realmente no se deben de preocupar los anteriormente mafiosos del poder porque al final de cuentas cambian de traje y lo hacen a la medida, usando los fondos públicos los bienes nacionales, los contratos y concesiones para hacer sus negocios privados y a todos nos hacen creer que nos hacen un favor en vez de explicarnos que nos siguen robando, hoy como ayer, pues sorpresas te la la vida y la vida te da sorpresas. Antes se jugaba con el espionaje hora se juega en los campos privados controlados y pagados por los mexicanos para que se sigan haciendo negocios y se puedan hacer los “macaneos” de los personajes a los que les encanta jugar y hacer buenos cuates, aunque sean de los beneficiarios del robo del Fobaproa… Como la mierda de los gatos, total, el caso es que no se vea, aunque siga oliendo.

socrates_campos8@yahoo.com.mx