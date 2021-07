El Tri golea 3-0 a Sudáfrica y avanza a cuartos de final en Tokio 2020

¡A soñar con el oro en futbol!

Fotos: Gustavo Camacho Olivares, Director de Fotografía DIARIOIMAGEN

La selección mexicana olímpica de futbol se impuso 3-0 a Sudáfrica, este miércoles, para concretar su pase a cuartos de final en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y buscar la medalla. Su rival en la siguiente fase será Corea del Sur que aplastó a Honduras 6-0.

Los mexicanos sabían que no podían fallar, por eso tomaron el control del juego desde el principio, porque era la única vía para llegar a la siguiente fase.

Apenas al minuto 17, Henry Martín filtró para Uriel Antuna mandó el balón para Alexis Vega, quien definió con la derecha.

Fue en el 59 que Henry Martín dejó el balón para Carlos Rodríguez y éste se lo devolvió. El atacante del América quedó solo de frente al marco y no perdonó, concretó el 3-0.

Con este resultado, México selló su pase a la siguiente ronda como segundo del Grupo A, con seis unidades, pues Japón terminó como líder con seis puntos. En cuartos de final, el conjunto azteca enfrentará a Corea del Sur, en Yokohama.

El representativo nacional, dirigido por Jaime Lozano, tratará de imponerse a la selección de Corea del Sur el próximo sábado en busca del sueño de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando consiguió la medalla de oro.

El boxeador Rogelio Romero gana y está

a un triunfo de darle medalla a México

Por su parte, el boxeador mexicano Rogelio Romero debutó con un triunfo en estas competencias olímpicas, luego de vencer en la ronda de octavos de final al croata Luka Plantic en la categoría de menos de 81 kilos.

Romero ganó el combate por decisión divida (4-1) y después de demostrar en dos rounds su mejor boxeo. En el primer round el croata entró con golpes contundentes al rostro del mexicano, quien no pudo aplicar una buena técnica en su guardia para defenderse.

En el siguiente round, Romero salió con mayor decisión y mejorando su forma de defender y encontró golpes más certeros en el cuerpo y la cara del rival, mientras que en el tercero Rogelio no dejó de atacar y mostró sus mejores golpes para continuar vivo en el certamen olímpico.

Ahora Rogelio enfrentará el 30 de agosto al cubano Arlen López, quien es el actual campeón olímpico, quey en su debut en esta edición eliminó a Mohhamed Houmri por decisión unánime (5-0)

“Me siento muy bien preparado físicamente y psicológicamente. Esta será la primera vez que me enfrentaré al mexicano pero él debe conocer mi combate y ya ese día se verá quién gana. Me he enfrentado a varios mexicanos y son boxeadores nuevos, así que vamos a dar un buen espectáculo”, dijo López.

Romero es el único boxeador que queda vivo en el torneo olímpico luego de que Esmeralda Falcon y Brianda Cruz perdieron en sus respectivos debuts.

Ahora bastará con que Rogelio Romero gane su próximo combate el próximo viernes 30 de julio, a las 5:06 horas ante el cubano Arlen López para que México asegure al menos la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos.

La reina de la gimnasia, Simone Biles, también

se retira de la final de all around individual

La reina de la gimnasia, estadunidense Simone Biles, que el martes se retiró en plena competición por equipos, también causará baja para el all around de este jueves.

“Tras una evaluación médica, Simone Biles se ha retirado de la final del concurso general”, señaló la federación estadounidense sobre la prueba que se celebrará el jueves. La gimnasta está además clasificada para las cuatro finales de aparatos.

La campeona estadounidense, un ícono que va más allá del deporte, decidió retirarse el martes para no comprometer su salud mental, evocando “demonios en la cabeza” y demasiada presión a gestionar por las expectativas creadas en estos Juegos.

“Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, explicó a la prensa.

Poco antes, Biles, de 24 años, había abandonado a sus compañeras del ‘Team USA’ tras su paso por el primer aparato, la barra de equilibrio, donde estuvo por debajo de sus estándares habituales, con una nota de 13.766 puntos.

Ganadora de cinco medallas en Río-2016, cuatro de oro, Biles es considerada la gran estrella de Tokio-2020. El martes explicó a la prensa que su participación en el resto de finales se decidirá día a día.