Completan el esquema de vacunación para personas de 50 a 59 años, en Nicolás Romero

Se aplicaron más de 33 mil dosis para este sector

Nicolás Romero, Estado de México.- Más de 33 mil nicolásromerenses fueron vacunados contra Covid-19, durante la intensa campaña de inmunización realizada del 22 al 24 de julio, en la que se protegió la salud de las personas de 50 a 59 años de edad, donde el gobierno municipal, reiteró la importancia de que la población acuda a vacunarse, ya que de esta manera contribuye a la prevención de dicho padecimiento, porque al cuidarse cada uno, ayuda al mismo tiempo a cuidar a los demás.

De esta manera y resultado de una fecunda labor, en Nicolás Romero ya se ha concluido con la vacunación completa de los ciudadanos cuyas edades son de 60 a más años, al igual que los de 50 a 59 y se llevó a cabo la primera etapa, para quienes tienen entre 40 y 49.

Asimismo y en el contexto en el que el Estado de México se encuentra en el semáforo epidemiológico naranja, con las correspondientes medidas preventivas adoptadas por las autoridades estatales, se lleva a cabo la inmunización para quienes tienen de 30 a 39 años, brindándose una vez más a la gente una atención con calidad y calidez, registrándose una cifra histórica el primer día, con más de 18 mil personas inoculadas, al ser en el que más biológico se ha aplicado.

Nuevamente, el gobierno local aplicó las medidas sanitarias pertinentes, como la sanitización del espacio para la vacunación, ingreso de las personas con uso obligatorio de cubrebocas y distribución de gel antibacterial.

La actual administración señaló también, que es fundamental seguir algunas recomendaciones tras recibir el biológico, como no ingerir bebidas alcohólicas por lo menos 3 semanas, ya que ello impacta negativamente en la producción de anticuerpos y por lo tanto, afecta la efectividad de la vacuna.

Finalmente, exhortó a las personas que se encuentran en calidad de rezagadas por no haberse presentado en tiempo y forma para su primera dosis, no hacerlo cuando se esté aplicando la segunda, puesto que no tendrán manera de completar su esquema de vacunación, sino hacerlo con grupos de menor edad que se inmunicen por primera vez.