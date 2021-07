Negocio de farmacéuticas

Desde el portal

Ángel Soriano

Aunque a su hijo menor, Jesús Ernesto, le dio la Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará una evidencia científica para determinar si es necesario aplicar la vacuna a los niños, pues de ninguna manera seremos rehenes de las farmacéuticas que insisten en vender una segunda y tercera dosis.

Señaló, sin embargo, que la vacuna es importante, como lo demuestra el hecho de que la convivencia familiar con Jesús Ernesto no tuvo consecuencia en los padres, en él y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller, porque se encuentran vacunados; pero no se adquirirá la vacuna infantil hasta en tanto no se demuestre su utilidad.

En el mismo sentido se manifestó el subsecretario Hugo López-Gatell, quien dijo que hay una poderosa campaña de las compañías farmacéuticas a nivel mundial para decir que es necesaria una vacuna de refuerzo, una tercera aplicación, lo cual tampoco está comprobado que sea necesaria; ni siquiera la letalidad de las variantes que han surgido, como la Delta.

Y pese a las anteriores afirmaciones, de la máxima autoridad política y científica del país, en el mundo persiste la zozobra y la inquietud sobre la necesidad de vacunar no sólo a los jóvenes y niños, sino a todos, pues el virus barre lo mismo con adultos mayores que con menores de edad, por lo que es conveniente mantenerse atento a la evolución de la pandemia.

Turbulencias

Encubren a diputados delincuentes

Pese a que se demostró la responsabilidad en los delitos que se le imputan a los legisladores federales Mauricio Toledo y a Saúl Huerta -ambos por Puebla, para desprestigio de la entidad que gobierna Miguel Barbosa-, no se les aplicó el desafuero, por lo tanto, seguirán con la protección política y la impunidad que da la misma, basada en el poder del dinero que les da influencia para seguir cometiendo sus fechorías… Y también ha causado revuelo el anuncio de la tercera visita del presidente López Obrador a Badiraguato, tierra del “Chapo” Guzmán, en medio de acusaciones de los adversarios de protección a la delincuencia organizada… Y sobre el mismo tema de la impunidad y la delincuencia organizada, el flamante gobernador electo de Nuevo León, Samuel García y su esposa toman a chunga la multa que les impuso el INE por exceso de gastos no comprobados. A García, desde tiempos de pre y la campaña, se le asociaba con negocios ilícitos, los mismos que le siguen exhibiendo, pero se encuentra confiado en que su triunfo electoral le dará seis años más de impunidad y de negocios lícitos e ilícitos… Y se consolida la presencia política de Evelyn Salgado como gobernadora ahora electa en Guerrero en donde al parecer ya le pidieron a su papá, el también impresentable senador Félix Salgado Macedonio, se haga a un lado. Siempre ha insistido en que él es el gobernador legítimo, sólo que por una maniobra política en el INE se despojó al pueblo de Guerrero de contar con un mandatario como él, pero impuso a su hija quien seguramente seguirá las instrucciones que le dicte el papa…Y en ese tenor se encuentra también la puja por la candidatura de Morena a la gubernatura de Oaxaca, ahora surgió con fuerza el alcalde en la Álvaro Obregón -una de las alcaldías con reporte de mayor contagio de Covid-19, Alberto Esteva, colaborador del ex gobernador Gabino Cué, militante o ex militante de Fuerza Ciudadana, que ya demostró su fuerza al conseguir la gubernatura de Nuevo León. En Oaxaca, los aspirantes cuentan con fuerza y recursos para apoderarse del estado.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista