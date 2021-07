El secretario de Marina nos ubica en la realidad

Así las cosas…

Humberto Mares N.

No tenemos ni producimos funcionarios honestos, sentenció el Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, en una conferencia de prensa en la que se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete en una gira por el estado de Veracruz.

El almirante Ojeda Durán afirmó que en México se carece de servidores públicos honestos, pues hay, dijo, una alta corrupción.

En el evento se encontraban varios de miembros del gabinete de AMLO y del de seguridad en pleno, pero con decisión el Secretario de Marina señaló que la gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones, es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. Creamos servidores públicos porque nosotros desde el general hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marinero somos servidores públicos, creamos servidores públicos a la sociedad mexicana. Y déjenme decirles porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción.

El secretario almirante Ojeda cuando dice nosotros, establece una clara diferencia y se refiere a los miembros de la Marina y del Ejército mexicano y no a los servidores públicos en general. Dijo: “a través de nuestras escuelas, la Heroica Escuela Naval y el Heroico Colegio Militar creamos mujeres y hombres con valores, con principios, personal que tiene una ética profesional”.

Siempre los egresados y miembros de estas instituciones han sido reconocidos como elementos confiables y de gran compromiso a la nación y como tal, la ciudadanía lo ha reconocido, pero por desgracia también se han dado casos de malos elementos.

La cuestión es que el secretario de Marina hizo la diferencia y puso el dedo en la llaga, frente a sus compañeros de gabinete, que tal vez los funcionarios más cuestionados en este momento es el Gabinete de Seguridad, por la violencia imparable, asesinatos y enfrentamientos entre bandas se han desbordado en varios estados de la República y no hay autoridad que pueda pararlo. Diariamente damos cuenta de ello.

El señalarlo es bueno para el gobierno y la ciudadanía, porque finalmente alguien de dentro con autoridad, reconoce algo que no se había dado. Porque todo es bueno y bien hecho. Error.

Es oportuno señalar que es la segunda ocasión que el secretario de Marina señala la existencia de malos elementos y de corrupción. El pasado 21 de mayo el almirante Ojeda Durán criticó al Poder Judicial, tras considerar que parece ser el enemigo en el trabajo que llevan a cabo contra el narcotráfico en el país, tras comentar un decomiso de metanfetaminas y las ayudas que jueces de pronto dan a los maleantes y salen libres.

En su momento, este comentario levantó ámpula en la comunidad política y el Poder Judicial de nuestro país. Ojalá el mensaje haya llegado a quien corresponde.

El sistema de salud de México nunca había estado tan mal como en este momento. No tenemos medicamentos en los hospitales del gobierno, no hay servicio de laboratorios clínicos y radiografías, pero nos siguen diciendo que el problema está resuelto.

Los responsables, el secretario y subsecretario no pueden con el paquete. Su jefe cada ocasión que se toca el tema en las mañaneras, como que la expresión le cambia y se nota que no está conforme, pero finalmente el gobierno de la 4T, será tachado no sólo en México, sino en el mundo por el mal manejo de la pandemia y estará catalogado como en sexenio de la muerte, entre Covid-19 y asesinatos. Diariamente, la cifra de muertes aumenta en nuestro país. Verdaderamente terrible, pero es triste esta realidad.

El periodo extraordinario en la Cámara de Diputados no se logró y Morena ganó tiempo, dado que entre los temas a tratar se encuentran el desafuero de los diputados afines Saúl Huerta y Mauricio Toledo y la ley del outsourcing.

La Comisión Permanente rechazó convocar a un periodo extraordinario de sesiones para ambas cámaras del Congreso, por lo que se traban los procesos de desafuero de los diputados de Morena y PT, del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y un aplazamiento de la entrada en vigor de la ley del outsourcing.

La negativa del Presidente de comprar vacunas para niños y adolescentes no la entendemos, y más en estos momentos en que la pandemia arrecia, los contagios están por encima de lo esperado, en momentos en que en las últimas dos semanas se contagiaron más de cien mil personas, incluso estando vacunados por completo. Según AMLO no debemos ser consumistas porque las farmacéuticas quieren hacer negocio. Increíble que no piense en el bien de nuestros jóvenes y niños, que son el futuro de México.

El fin de semana el Presidente estará en Badiraguato, Sinaloa, tierra del “Chapo” Guzmán y el cártel de Sinaloa. AMLO visita esa localidad por tercera vez en su gobierno. A ver si ahora se vuelve a encontrar en su recorrido a la mamá del “Chapo”, porque va a supervisar obras carreteras.

Así las cosas, hasta pronto, quédese en casa, no baje la guardia, seguimos en emergencia.

