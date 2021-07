Palacio de Gobierno para la cultura… en Perú

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿SE IZQUIERDIZA EN SERIO?-. Luego de escuchar el discurso de toma de posesión del cargo, de una hora casi, el nuevo presidente de Perú, José Pedro Castillo Terrones, de ser consistente, parece que su gobierno virará a la izquierda.

Pero como esto apenas empieza, es normal que surjan dudas en un país que en los últimos dos años ha tenido tres mandatarios por distintos factores.

Antes de comentar el discurso, imposible ignorar la sonrisa de oreja a oreja entre el canciller Marcelo Ebrard, -que fue a Perú con la representación presidencial-, con el ex presidente boliviano Juan Evo Morales Ayma, que gobernó “únicamente” 13 años, 22 de enero de 2006 a 10 de noviembre de 2019.

Justo por buscar una cuarta reelección tuvo problemas, fue traído a México, por Ebrard, quien luego de dos semanas lo “invitó” a salir, pero regresemos a la toma de posesión del “primer presidente campesino inca”.

De entre los muchos invitados especiales asistentes al evento estuvo el rey Felipe VI de España quien oyó inamovible las palabras de Pedro Castillo cuando denunció la “explotación colonial y el virreinato” por parte de los ibéricos. Hasta ayer no exigió una disculpa como lo ha hecho ya sabe quién.

En el mismo acto, Pedro Castillo, “rondero” como dicen que fue en su juventud, anunció que no vivirá en el Palacio de Gobierno y que el inmueble lo destinará para museo y actividades culturales, lo que le arrancó aplausos de los asistentes a la ceremonia de su toma de posesión.

Siendo el país más similar a México, habrá que desear a los peruanos lo mejor, pues vale recordar que están muy divididos, tanto, que Keiko Fujimori perdió por menos de un punto, pero reconoció su derrota no como otros.

Sigo en lo dicho, pronto vendrá don Pedro.

EL UNIVERSAL-. Como simple SUSCRIPTOR del Gran Diario de México, pero lector de todos los demás, también suscribo el contenido epistolar del licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Gran Diario de México, dirigido al Presidente de la República, cuyo tema principal es la libertad de expresión y demás.

Por respeto a todos sus columnistas y analistas no menciono a uno sólo, pues se coincida o no con sus ángulos de análisis hay en sus trabajos un denominador común, la solidez de sus escritos, que no es poco.

Sí cito a columnistas de otros medios, pues sus colaboraciones son imperdibles, Marín, Joaquín, Diego y le paro, pues estoy por rebasar los 444 caracteres.

Lo de quién es quién… y los regaños le dije que son llamadas a misa, así que…

elefa44@gmail.com