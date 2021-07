Morena y asociados se negaron a quitar el fuero a sus diputados

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Durante muchos días, el tema del desafuero de dos diputados, uno acusado de delitos sexuales y el otro de enriquecimiento ilícito, así como de un fiscal también imputado de enriquecimiento ilegal, fue el motor para justificar la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones de las cámaras de Diputados y de Senadores, pero al cabo de muchas polémicas y subterfugios supuestamente legales, la Comisión Permanente autorizó esas reuniones, pero sorpresivamente no apareció en el temario el asunto de los desafueros.

Lo que sí se autorizó fue revisar la Ley de la Subcontratación (outsourcing), para conceder mayor plazo a las empresas consideradas dentro de esa norma para registrar a sus trabajadores ante el gobierno federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), además de ratificar los nombramientos de los nuevos secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, lo cual corresponde al Senado; y de la Función Pública, Roberto Salcido Aquino, asunto que estará a cargo de los diputados.

De inmediato quedaron en evidencia dos aspectos fundamentales sobre los que se mueve la mayoría parlamentaria integrada por Morena y rémoras (PT, PES y PVEM): uno, no cambiar ni una coma a las propuestas que vienen del Ejecutivo y, dos, que pueden doblegar a la oposición, pero no a sus propios militantes ni a sus asociados.

Esto es así porque desde el Ejecutivo federal llegó la instrucción de ampliar el plazo para las empresas de outsourcing por sólo un mes (hasta el 31 de agosto) y así se respetó a pesar de los razonamientos de la oposición, básicamente el PAN, en el sentido de que sería más conveniente conceder un plazo más amplio, hasta el fin del presente año, pues son miles las empresas que deben cumplir esos requisitos y el proceso puede afectar a millones de trabajadores en toda la República.

Segundo, están los casos de los diputados ya sentenciados por la sección instructora de la Cámara de Diputados que encontró justificada la petición presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de retirarles el fuero para que puedan ser juzgados, Mauricio Toledo, por enriquecimiento ilícito y Saúl Huerta, por abuso sexual en agravio de muchachos menores de edad.

Apenas encubierta, la protección a los diputados Toledo y Huerta

El problema está en que Toledo es considerado un importante promotor del voto a favor del PT, al que se incorporó luego de abandonar al PRD y por supuesto esta organización aliada con el partido oficial, Morena, se negó a entregar la cabeza del controvertido legislador, quien sólo pretende llegar “con vida” al 1 de septiembre, pues su fuero se renovará al haber conseguido la reelección. Los representantes del PT, desde el inicio del proceso en la Sección Instructora votaron en contra del desafuero, no obstante que lo promueven el gobierno capitalino encabezado por la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y la Fiscalía capitalina, organismo “autónomo”, cuya titular es Ernestina Godoy, fundadora del partido oficial.

El legislador poblano Saúl Huerta, acusado de delitos sexuales en agravio de jóvenes, sí es miembro de Morena y ha recibido el respaldo apenas encubierto de sus compañeros de partido, quienes no se oponen abiertamente a que se le retire el fuero, pero han recurrido a subterfugios como impedir que su partido logre la votación calificada para convocar a un periodo extraordinario sin votar en contra, pero mediante abstenciones.

También utilizaron como escudo el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, contra el cual pidió el desafuero la también “autónoma” Fiscalía General de la República por enriquecimiento inexplicable, pero primero no procedió la demanda porque el funcionario morelense tenía un amparo de un juez Federal y, de juzgarlo, la Cámara de Diputados incurriría en desacato y el consiguiente conflicto con el Poder Judicial. Además, otros juristas opinaron que ese fiscal estatal no está incluido entre los funcionarios que tienen fuero y, por consecuencia, no se le puede quitar lo que no tiene.

Sea como sea, “morenos” y rémoras exigieron que el proceso de desafuero incluyera, además de los diputados, a ese fiscal morelense y de no ser así, rechazaron cualquier propuesta y, obviamente, así encubrían a los suyos.

Todavía ayer en la larga discusión registrada en la sesión de la Permanente convocada de última hora, la bancada del PAN presentó tres propuestas para avanzar en el desafuero de los diputados -dos de ellas a cargo de la senadora Xóchitl Gálvez- pero fueron rechazadas por “morenos y asociados”, a pesar de que una de ellas incluía al fiscal Carmona. Inclusive se rechazó una iniciativa presentada por uno de los aliados a Morena, el PES, que también sugirió que se procesaran juntos los tres casos.

Ni por esas cedieron los irreductibles de la bancada de la llamada Cuarta Transformación, que argumentaban supuestas trampas a cargo de los siempre censurados legisladores “conservadores” y “neoliberales.

Lo más que cedieron, esos feroces defensores de la llamada Cuarta Transformación, consistió en la promesa de convocar a otro extraordinario, que supuestamente se realizaría a partir del 11 de agosto.

Mientras se insiste en clases presenciales, Covid se mantiene

como una de las principales causas de muerte en México

Las estadísticas parecen empeñadas en invalidar los cálculos optimistas del gobierno federal acerca de la vuelta a la normalidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer ayer los resultados de un estudio según el cual la pandemia por el coronavirus se mantiene como una de las principales causas de defunción en nuestro país.

El estudio indica que, debido al Covid-19, fallecieron 201,163 personas en 2020, un registro 60 por ciento superior al reportado oficialmente por la Secretaría de Salud para todo 2020 a causa del virus respiratorio SARS-Cov-2. Estas cifras de exceso de mortalidad significan 75,356 defunciones por Covid más que las 125,807 del registro oficial.

En lo que va de la pandemia, desde abril de 2020 hasta el 28 de julio de 2020 han sido notificados oficialmente 239,616 decesos por la pandemia.

De acuerdo con ese organismo autónomo las enfermedades del corazón y la diabetes, además del Covid son las otras principales causas de muerte.

El Inegi registró las muertes en México en el año 2020 mediante los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y los cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del Ministerio Público. La tasa de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes fue de 86, superior en 27 unidades respecto a la información definitiva del año anterior.

En este notable aumento, el principal factor de cambio es la pandemia del coronavirus. No todas las defunciones se pueden atribuir a ese mal, pero sin duda representan la mayor parte.

Estos datos y los reportes en el sentido de que durante el venidero agosto se intensificará la tercera ola de Covid-19 debería hacer reflexionar a las autoridades federales, en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en días recientes, durante una gira por Veracruz, manifestó que, “llueva, truene o relampaguee”, se reanudarán las clases presenciales en el nivel básico de educación a finales de agosto.

En contra, se deben tener las advertencias acerca del riesgo de un nuevo pico de contagios Por ejemplo, se debe atender un aviso de la Organización Panamericana de Salud (OPS) acerca del incremento de infecciones por Covid-19 en tres entidades de México. El gerente de Incidencia para Covid-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, dijo que esos estados son Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán.

“Creo que es importante mencionar que la dinámica de este nuevo pico de transmisión podría ser diferente en las diferentes regiones geográficas del país y dependiendo de los movimientos de la población y de otros factores”, explicó.

La OPS también indicó que pese al alza de contagios de la Covid-19, demasiados países han relajado las medidas sanitarias que habían demostrado ser efectivas contra el virus.

Es de esperar que México no se sume a las naciones que han descuidado las medidas de prevención.

