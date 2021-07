Seguirá el espionaje

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

NO HAY FORMA DE PONER DENUNCIAS EN LA FISCALÍA DE OAXACA, PORQUE POR MÁS QUE SE DEJEN RECADOS A LAS SECRETARIAS Y SE PASEN A LOS FUNCIONARIOS, COMO QUE AL FISCAL SOLAMENTE LE IMPORTA DEJAR HACER Y DEJAR PASAR LOS CASOS, SOBRE TODO CUANDO SE TRATA DE ROBOS DE IDENTIDAD Y DE SAQUEO DE CUENTAS O DEL HACKEO DE WHATSAPP, TOTAL A ÉL NO LE ROBAN NADA, LE PAGAMOS TODO… Y ASÍ, PUES NOS SIGUEN SAQUEANDO Y ROBANDO AL AMPARO DE LOS FISCALES Y SUS BURÓCRATAS.

Seguramente muchos funcionarios de Calderón y de Peña, incluidos los ex Presidentes, estarán preocupados porque no hay la menor duda de que gastaron y se embolsaron mucho dinero en la compra de los equipos de espionaje , en los Estados esto también es una constante, sabemos que existen “cuevas” controladas por los fiscales o por especialistas que andan cercanos a ellos y que suben las informaciones del espionaje en contra de los ciudadanos en las entidades y para ello, ahora, se encubren en “asesores” o bien contratan o dan las facilidades a las empresas de seguridad privada QUE OPERAN EN LA ENTIDAD Y DE AHÍ NO SOLAMENTE SACAN DATOS DE LOS “ENEMIGOS” DE LOS POLÍTICOS LOCALES, sino también datos para los robos a empresas y casas habitación, curiosamente también por esos canales se protegen a los grupos de la delincuencia organizada que operan con los acuerdos de policías locales o bien con los acuerdos de protección de políticos en la entidad, así vemos, por ejemplo en Oaxaca, como avanzan los financiamientos de los grupos colombianos para dar créditos de “gota a gota” o los comerciales o los inmobiliarios donde cuentan muchos los permisos locales que se les brindan a manos llenas de acuerdo a los dineros que dan a los políticos encargados de los municipios o de las oficinas de construcción.

Sin duda, los equipos de seguridad y de “inteligencia o espionaje” son una realidad en muchas entidades, pero lo increíble es que esos equipos no se utilizan para investigar a los políticos o empresarios y financieros que andan en los malos pasos, no, al contrario, se usan en contra de los periodistas o de los ciudadanos que son los que denuncian los malos pasos de ellos y así es claro que a pesar de las muchas denuncias que se han realizado en el caso de Gabino Cué y de Jorge “El Coco” castillo y de los compadres del ex gobernador en el saqueo de los bienes de Oaxaca o de las compras de medicamentos chafas y de los muchos negocios turbios que realizaron, es claro que las relaciones con el actual fiscal son muchas y de tal suerte que no se investigará ninguno de sus delitos a pesar de que el Presidente diga que no hay nadie por encima de la ley, pero seguramente hay muchos a lo que se deben favores y alianzas que como todos sabemos, el Presidente, honra con la lealtad y la amistad… así que seguiremos como estamos jodidos, y a lo mejor, contentos…

Muchos de nosotros creemos y tenemos confianza en el Presidente, pero nos despiertan muchas dudas algunas de sus relaciones que siguen protegidos y en la impunidad, esto no quiere decir que atacamos al Presidente cuando menos, se nos tendrá que reconocer que tenemos los suficientes argumentos y pantalones para denunciar lo que sucede y que al paso del tiempo le puede afectar y mucho, porque al final de cuentas, los sueños no son realidades ni cuando se quedan en la cama o en la ilusión; la transformación programada y buscada por el Presidente se debe reconocer como una buena intención pero que requiere del esfuerzo de todos los mexicanos y no solamente de él y de sus emociones. Creemos que al final de cuentas ya debe de entender que entre más ataque a los medios y a algunos periodistas, solamente los pone en la pantalla y muchos que ni siquiera tenían idea de lo que sucedía, pues ponen atención y sacan conclusiones, es lógico que el Presidente busca mejorar su imagen pública, y para ello, lo mejor que podría hacer es eliminar a muchos de sus cercanos que solamente le llevan conflictos y problemas, y la verdad , a lo mejor tienen ideas pero no ideales como el Presidente y buscan los puestos con presupuestos a como dé lugar para acomodarse para la “próxima”, donde sin duda alguna, muchos se acercan a Marcelo Ebrard, porque al final de cuentas todo parece indicar que le favorecen los ánimos presidenciales y el dedito que marca la ruta.

Además de la organización política y de masas los partidos políticos necesitan dinero y gente que les sirva para obtener votos y ganar posiciones y es lógico que para la “próxima” se necesitaran muchos votos y mucho dinero para las movilizaciones, el proceso electoral pasado mostró que los descuidos tienen altos costos y se pueden perder muchas posiciones increíbles, solamente porque la confianza mata al gato y deja a los ratones sueltos. Por supuesto que el Presidente jugará un papel importante, pero todos sabemos que él dejará el poder y que los que vienen tienen otros intereses, otros proyectos y compromisos, y por esa razón los muchos grupitos y pandillas o tribus con las que se compone Morena saldrán a darse, primeramente, de golpes para imponerse entre unos y otros y esto generará muchos compromisos y negociaciones que pueden desgastar a los candidatos y poner un grupo de negociadores y para ello, tendrán que ocupar también la mucha información que genera el espionaje, y es así que en muchos sitios, esa información será oro molido para el político que ande en busca de “la grande” y él sabe para qué sirve esa información, para la negociación o para el control de los grupos. Así que cuando pensamos que ya no tendremos espionaje, andará en todo su esplendor…sobre todo, en los estados PORQUE AHÍ ESTÁN LOS VOTOS, YA VIMOS LO QUE PASÓ EN LA CAPITAL.

