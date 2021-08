“El Güero” Castro crea el shampoo Lu y lo convierte en telenovela: “Lu, the power of Us”

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

En sociedad con LatinUs Beauty para empoderar a la mujer latina

Este proyecto del reconocido productor nos deja ver la importancia y el impacto de la mercadotecnia y publicidad en el mundo de las telenovelas

En la telenovela “Lu, the power of Us”, escrita por Fernando Garcilita Herrera y Vanesa Varela, que posiblemente veremos en el segundo semestre de 2022, actúan Victoria Ruffo, Marlene Favela y Sofía Castro

El reconocido productor nos cuenta en exclusiva que para finales de 2022 veamos en televisión abierta la tercera temporada de “Por amar sin ley” en fusión con “Médicos. Línea de vida”

El reconocido productor de telenovelas José Alberto “El Güero” Castro es todo un experto en belleza y cómo no, si tiene tres hermosas hijas Sofía, Fernanda y Regina, que ahora están enamoradas del shampoo LatinUs Beauty (Lu), que empodera a la mujer latina y que sus ingredientes son cien por ciento naturales, resultado de una fórmula en la que se tardaron cuatro años en crearla.

Del shampoo LatinUs Beauty (Lu), “El Güero” Castro se inspiró para desarrollar la historia “Lu, the power of Us” y convertirla en telenovela, la cual tiene como protagonistas a Victoria Ruffo, Marlene Favela y Sofía Castro, quienes darán vida a tres generaciones y dos países, defendiendo la unión familiar, el empoderamiento y espíritu empresarial de las mujeres latinas.

Y fíjense queridos lectores qué interesante resulta lo anterior porque “desarrollamos primero el producto de consumo que es el shampoo Lu, el cual lo tomamos como base para poder generar toda una historia en formato de telenovela y hacer que el mismo producto se convierta también en un personaje de la historia”, cuenta en exclusiva para DIARIO IMAGEN, José Alberto “El Güero” Castro, en compañía de la mayor de sus hijas, Sofía Castro.

Por lo anterior nace “Lu, the power of Us”, telenovela escrita por Fernando Garcilita Herrera y Vanesa Varela (“Por amar sin ley”, “Médicos. Línea de vida”) y que posiblemente veremos al aire en el segundo semestre de 2022.

“Primero decidimos sacar a la venta el shampoo Lu, el cual se puede comprar a través de Amazon para después ofrecer la telenovela, ya tuvimos contacto con diferentes plataformas y productoras para ver con cuál podría haber un interés y con cuál habría una afinidad para poder llevar a cabo el proyecto, que espero se pueda ver el segundo semestre del próximo año”, dice muy emocionado “El Güero” Castro, quien hasta el momento ha producido para la pantalla chica 20 telenovelas, así como diversos programas de televisión.

Para llevar la publicidad y la mercadotecnia de un producto junto con el mundo de las telenovelas fue que José Alberto “El Güero” Castro decidió asociarse con César Jaramillo, cofundador y miembro de LatinUS Beauty y de ahí nace el shampoo Lu. “Desde hace seis años de estar trabajando juntos nació este concepto de poder realizar productos de consumo con algo de entretenimiento, nos pusimos a buscar el producto en particular y nos decidimos por el shampoo porque vimos una gran oportunidad en cuanto al consumidor que es la mujer Latina y en Estados Unidos a la mujer latina no la habían considerado para hacer un shampoo, siempre lo han hecho pensado en la mujer americana y la mujer afroamericana; curiosamente la mujer latina es el estandarte de la belleza en cuanto al arreglo personal, el cabello, el maquillaje y vimos esa oportunidad”, manifiesta José Alberto “El Güero” Castro, quien inició su trayectoria en el mundo de la televisión junto a su hermana Verónica Castro en el año de 1989 en el “Mala noche ¡No!”.

LAS CHICAS DEL CLUB AMÉRICA FEMENIL,

EMBAJADORAS DEL SHAMPOO LU

Es así como se crea LatinUs Beauty, que nace de la necesidad de satisfacer los gustos y necesidades del grupo demográfico de mayor crecimiento demográfico en Estados Unidos, además de uno de los más sofisticados que siempre se ve bien: las latinas. Fundado por ex directivos de algunas de las más grandes marcas de belleza y por el productor estrella de México: José Alberto Castro, quienes reunieron a un equipo conformado por lo mejor de lo mejor a nivel mundial para crear Lu, la nueva línea Premium para el cuidado del cabello.

Cabe destacar que el socio de José Alberto Castro es el colombiano César Jaramillo, un experto en belleza y entretenimiento con más de 25 años de experiencia en bienes de consumo masivo en mercados internacionales. Ex-CMO de Genomma (el mayor anunciante para hispanos en Estados Unidos y América Latina), César duplicó la capitalización de mercado de la empresa con un fantástico equipo de personas y dejó este trabajo para iniciar Lu. También trabajó como Jefe de Marketing de Televisa. Estuvo 22 años en Procter & Gamble. Actualmente es cofundador y miembro de la Junta Directiva de Lu, la primera compañía de belleza y entretenimiento enfocada en latinas.

Aunque no seas latina, amarás la línea del shampoo Lu, que es una marca de inclusión y que tiene como embajadoras a las chicas del Club América Femenil, Jennifer Muñoz, Daniela Espinosa y Jocelyn Oregel, quienes pusieron a prueba el shampoo Lu en días de entrenamiento bajo el sol en un deporte exigente logrando que su pelo luzca siempre genial.

EL SHAMPOO LU SE ALINEA A LOS

ESTADOS DE ÁNIMO DE QUIEN LO USA

—Llama la atención que el shampoo Lu no se basa en los tipos de cabello para crear sus colecciones (Freedom, Control y Rescue) sino más bien se alinea a los estados de ánimo de quien lo usa.

José Alberto “El Güero” Castro: También se adapta a las necesidades de acuerdo con tu día a día, por ejemplo, tal vez quieras secar tu cabello naturalmente y que se quede en su sitio, puede usar Freedom; posiblemente tienes un evento muy especial, está Control; o simplemente quieres relajarte, está el Rescue; todas las colecciones están inspiradas en remedios naturales impulsados por la ciencia.

—Como LatinUs Beauty está en una posición única en la intersección de la belleza y el entretenimiento, siendo una empresa con una propuesta única, fue que crearon la novela: “Lu: The power of U”s, cómo fue que se eligió al elenco para darle vida a esta historia que es demasiado buena para no ser contada.

José Alberto “El Güero” Castro: Victoria Ruffo es la “Queen” de las telenovelas, Marlene Favela representa de forma genial a la mujer latina en Estados Unidos y Sofía Castro tiene la frescura para interpretar a una joven con muchos sueños y con un gran temperamento.

—¿Cuál es el mensaje de la telenovela “Lu, the power of Us”?

José Alberto “El Güero” Castro: El respeto a las tradiciones y a la fortaleza del núcleo familiar, obviamente hoy por hoy hay que considerar el empoderamiento de las mujeres que ante la lucha y ante la adversidad, si se apoyan como género van a poder lograr sus objetivos.

“LAS FRONTERAS, A VECES SON MENTALES”

—“Lu, the power of Us” es una telenovela en la que los actores cuentan en inglés y español al mismo tiempo.

José Alberto “El Güero” Castro: Lo hacemos así porque la historia se desarrolla en los dos territorios, en Estados Unidos y México. Vemos el el choque cultural y generacional que hay entre la abuela y la nieta, obviamente también la distancia de los lugares que pudiera permear en ambas generaciones, por eso lo hemos venido desarrollando de esa manera y que también se presta para generar esta convivencia y esta cercanía de las experiencias que puede tener alguien con una tradición que es la abuela a lo que una joven está teniendo en un mundo diferente y en un mundo nuevo como es el de Lu (Sofía Castro) en Estados Unidos, por eso es importante que se acerquen y lo compartan ya que efectivamente, las fronteras a veces nada más son mentales.

—Además del shampoo, ¿habrá otro producto?

Estamos por lanzar un suero, cuyo resultado, al igual que el shampoo, son fórmulas sin ingredientes desagradables. que no contienen parabenos, colorantes, sulfatos, y no han sido probados en animales.

—¿Cuándo llegará el shampoo Lu a las tiendas de autoservicio en México?

José Alberto “El Güero” Castro: Esperamos que el próximo año ya lo podamos tener en anaqueles de las tiendas de autoservicio, por lo pronto se puede conseguir en Amazon México y Amazon Estados Unidos.

A FINES DE 2022 “POR AMAR SIN LEY” EN

FUSIÓN CON “MÉDICOS. LÍNEA DE VIDA”

—Los hombres también usan el shampoo Lu?

José Alberto “El Güero” Castro. Claro, yo uso el Freedom.

Sofía Castro: Mi novio Pablo Bernot también lo usa.

—Cambiando de tema, el público pide ver la tercera temporada de “Por amar sin ley”, ¿se hará realidad?

Está la posibilidad latente de que se mezclen “Por amar sin ley” y “Médicos. Línea de vida”, lo cual podríamos hacerlo hacia finales del del 2022, pero depende mucho de la programación de Televisa y también de los tiempos del elenco.

“Por amar sin ley” y “Médicos. Línea de vida” son dos proyectos a los que les tengo mucho cariño y espero que se logre hacer esta mezcla, el material está escrito para poderla desarrollar, pero dependemos tanto del elenco como de la disponibilidad de la empresa en el horario.

SOFÍA CASTRO LOGRA SU PRIMER PROTAGÓNICO,

TRAS 14 AÑOS DE TRAYECTORIA

Para dar vida a Lu y representar a la mujer latina, fue que el productor José Alberto “El Güero” Castro pensó en su hija Sofía Castro, quien actualmente radica en Los Ángeles, California, logrando así su primer protagónico, después de 14 años de trayectoria.

Sofía, hija también de la actriz Angélica Rivera, recientemente trabajó en la producción de Netflix “El Dragón: El Regreso de un Guerrero”, también ganó el segundo lugar en “Mira Quién Baila”. Tiene un canal de YouTube donde comparte blogs sobre su vida.

Hoy, Sofía interpreta a Lu en “Lu: the Power of Us”, una joven recién graduada con grandes metas, habilidades de liderazgo y cualidades empresariales. Lu es la portadora de la tradición; está orgullosa de su herencia latina y ama su relación con los dos modelos femeninos más fuertes de su vida: su madre y su abuela

—¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con tu papá y más tratándose de tu primer protagónico?

Sofía Castro: Es una experiencia increíble, la verdad que trabajar con mi papá es un placer no nada más lo digo yo que soy su hija, lo dicen muchos actores que han trabajado con él. Siempre que trabajo con mi papá es una delicia, tiene un gran equipo y por supuesto es un gran productor.

—¿Te exige más como padre o como productor?

Sofía Castro: Me exige demasiado en los dos aspectos.

Como siempre me ha exigido como hija, cuando nos toca trabajar tenemos muy marcado que soy la actriz y él es el productor, dejando a un lado el rol de padre e hija.

No es por ponerme una estrellita pero soy bastante disciplinada y estoy muy agradecida con mi papá y con César Jaramillo por darme la oportunidad de estar en este gran proyecto.

CON SU PERSONAJE DE LU, SOFÍA CASTRO

EMPODERA A LA MUJER LATINA

—En qué te identificas con tu personaje de Lu.

Sofía Castro: En que las dos tenemos metas, en que vivimos en Los Ángeles, California, tenemos valores y para las dos lo más importante es su familia, las dos estamos orgullosas de nuestras raíces mexicanas, de las raíces latinas, para poder empoderar a la mujer.

—¿Qué es lo que más has aprendido de tu papá?

Sofía Castro: Ser muy constante, puntual y disciplinada, dedicarle el tiempo necesario al trabajo. Mi papá no sabe estar quieto y está buscando diferentes cosas y así también soy yo, viendo qué hago.

SHAMPOO LU RESCUE ME SALVÓ EL CABELLO: SOFÍA

—¿Cuál es tu shampoo favorito de Lu?

Sofía Castro: Mi top siempre ha sido Rescue, pero ahora también me he inclinado más por Freedom, porque el otro día usé Freedom y mi cabello quedó espectacular, quedó medio ondulado, como es.

Me encanta Rescue porque ha salvado mi cabello. Cuando estuve grabando para Telemundo la teleserie “Malverde: el Santo Patrón”, se usaba mucha tenaza en mi cabello y diariamente me metían mucho calor en el pelo y varias veces en el día y literalmente el Shampoo Lu Rescue me salvó de que el cabello no se me cayera, no se me quemara, entonces mi corazón se inclina más por Rescue.

—También eres un referente de la moda y la belleza, tus seguidores siempre te piden consejos en las redes sociales.

Sofía Castro: Le agradezco mucho a mi papá, no solamente como hija sino también como mujer latina el hecho de que haya sacado un shampoo especialmente para nuestro cabello, para empoderar a la mujer latina, el cual fue hecho y pensado en las mujeres latinas.

A mí siempre me ha encantado todo el tema de la belleza y me emociona representar una marca con gente muy talentosa para empoderar a la mujer latina.

TODOS LOS DÍAS TENGO LA FORTUNA DE LUCHAR

Y DE HACER LO QUE MÁS AMO QUE ES MI TRABAJO

—¿Te consideras una mujer empoderada?

Sofía Castro: La verdad sí porque todos los días tengo la fortuna de luchar y de hacer lo que más amo que es mi trabajo y eso me empodera como mujer.

Me empodera todos los días levantarme y luchar por un personaje, luchar por una película, luchar por una serie, en fin, luchar por diferentes oportunidades de trabajo.

—¿Qué diferencia a la mujer latina de la mujer africana, europea, asiática, etcétera?

Sofía Castro: Todas somos especiales y únicas, la mujer es lo más hermoso que hay en este planeta, todas tenemos nuestro toque, nuestro sazón, nuestro sabor.

El shampoo Lu se hizo pensando en las latinas porque en Estados Unidos no había un producto para consentir a la mujer latina siempre los productos que son para el cuidado del pelo estaban muy concentrados en el pelo para la mujer americana y para la mujer afroamericana entonces no había como una línea específica que fuera para la mujer latina y de ahí surgió, pero todas las mujeres también lo pueden usar, estoy segura que les va a encantar

—Algo que desees agregar.

Sofía Castro: Agradecer el tiempo y el espacio. Pido al público que se dé la oportunidad de usar el shampoo Lu, lo amarán y que cuando salga al aire la telenovela “Lu, the power us” la disfruten. Para más detalles que visiten la página web www.holalushampoo.com

¡Gracias Sofía Castro y José Alberto

“El Güero” Castro por esta increíble charla!

