Lo escribí yo primero

Espacio Electoral

Eleazar Flores

TOPO GIGIO-. Seguramente dlos cuarentones en adelante recuerdan la infaltable frase del personaje de la televisión Topo Gigio y su pareja Raúl Astor, uno de cuyos diálogos infaltables era “lo dije yo primero, lo dije yo primero”.

Palabra que da coraje atinarle, pero vale recordar que quienes se molestan en leer este espacio recordarán “dos que tres” temas adelantados y confirmados.

INE Y FISCALES-. Le anticipé hasta en dos ocasiones, la última en versión de operativos del Instituto Nacional Electoral, que la consulta de ayer iba a servir para maldita la cosa -o sea para nada-, pero eso sí tuvieron que gastarse 528 millones para instalar 57 mil mesas receptoras de sufragios.

El sábado, último día de julio, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, precisó que este ejercicio de ayer domingo no era precisamente para enjuiciar a los ex presidentes.

Así es pues, la redacción de la pregunta a satisfacción del Poder Judicial y del padre de la Cuarta Transformación decía claramente “actores políticos del pasado”.

En estricta interpretación literaria, “actores políticos del pasado” cabrían hasta los dos últimos ex secretarios de Hacienda, el ex de Comunicaciones y Transportes y la recién destituida de la Función Pública, ¿o no?, también el ex de Protección Civil, entregador de fondos a Pío López Obrador.

PROCURADORES O FISCALES-. Para lo que hacen o mejor dicho dejan de hacer, tanto el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como el del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, empatan primer lugar en ineficiencia, con ejemplos de acciones por parte de éste último.

Le recuerdo que al final de una entrega de la semana pasada cité los casos de la muerte del periodista Enrique García, que cumple seis semanas sin que la fiscalía mexiquense dé con él o los culpables del crimen, ni tampoco informe de lo hasta hoy realizado por su dependencia.

Agregué que a esta misma dependencia llegó el caso de dos individuos que mataron a un perro y que corría yo el riesgo de atinarle en el sentido de que darían primero con los culpables de la muerte del can que con quienes le quitaron la vida al compañero Enrique García, dejando una viuda e hijos en orfandad.

Pues resulta que en 48 horas la fiscalía mexiquense dio con los culpables de la muerte del perro, hecho ocurrido en Tlalnepantla y ampliamente difundido por la dependencia.

Esta misma instancia es la que lleva mes y medio sin siquiera dar a conocer avances, ni a la familia ni al gremio, no obstante las peticiones planteadas.

Como persona más prudente, juzgue usted y compare, para no tildarnos como enemigos de los canes.

elefa44@gmail.com