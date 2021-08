Los que sacan la basura

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EL MUNDO AL GARETE, RESULTA QUE EN BRASIL AHORA ESTÁ CAYENDO NIEVE…

HACE UN TIEMPO, COMENTANDO CON UN HOMBRE SABIO, ME DECÍA: PUES TENEMOS QUE ENTENDER QUE, SEGURAMENTE, LA GENTE MÁS IMPORTANTE EN TU CASA, EN LA COLONIA, EN LA CIUDAD O EN EL PAÍS ES LA QUE SACA LA BASURA… SIN EMBARGO, PARECE QUE TODOS NOS ACOSTUMBRAMOS A SU ESFUERZO, PERO NO REFLEXIONAMOS EN LA VERDAD PARA AGRADECERLES SU ESFUERZO.

EN PRÓXIMOS DÍAS SE realizará el cambio de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México y de la SECCIÓN 1 DE LIMPIA Y TRANSPORTE, en la capital, que concentra a los servidores que hacen la maravilla de la limpieza en las calles y las casas eliminando la basura, pero es ilógico que en vez de apoyar su esfuerzo muchos funcionarios y dirigentes solamente se alían para controlar a este ejército de la limpieza para explotar y manipular sus recursos, en vez de apoyar su esfuerzo, así se sabe que en muchas ocasiones se les cobra por préstamos, por cambios de plaza, por las plazas, por los uniformes, por resolver asuntos a los que tienen derecho y es por ello que surgen las voces y las demandas, sobre todo en la SECCIÓN UNO de Limpia y Transportes, en donde muchos recuerdan con respeto y lealtad la lucha que realizara, cuando ocupó la Secretaría general de la Sección Uno, el ahora, licenciado MAXIMILIANO GARCÍA ARTEAGA y demandan que en el sindicato se inicie de verdad una “limpia” para eliminar a los viejos dirigentes corruptos y mañosos que impiden la democratización de la organización solamente para continuar con su política de presión, manipulación y corrupción.

Es tan ilógica la forma de manipulación y control, que han establecido normas que en vez de propiciar la democratización y la participación de los trabajadores les impiden actuar, de tal suerte que un candidato tendría que contar con la firma de varios dirigentes de sección para poder competir en su sección sindical y cada firmita la cotizan, cuando menos, en 250 mil pesos y esto genera, sin duda, el que las prácticas en contra de los trabajadores sigan en igual manejo que en los tiempos anteriores y es así que existe un movimiento que reclama los cambios y la participación clara de las autoridades de la capital y de las de la Secretaría del Trabajo para eliminar esas prácticas viciosas que tanto daño hacen a los que tanto debemos en su esfuerzo diario al eliminar la basura, y ellos, no pueden participar realmente en el manejo de su sindicato y el control de sus cuotas y derechos sindicales.

Sin dudar, los cambios en la democratización sindical son básicos para imponer las nuevas reglas que eliminen las viejas prácticas que viciaron al movimiento sindical mexicano y dentro de los conceptos del cambio y la democratización se debe imponer la nueva política que beneficie a los trabajadores independientemente de los convenios y los intereses que se sostengan por funcionarios o viejos caciques que tienen el descaro de imponer las viejas reglas en los nuevos tiempos, por tal razón, Maximiliano García Arteaga, encabeza este movimiento renovador con compromisos reales que se deben de cumplir en los nuevos tiempos del sindicalismo mexicano, explicando que para eliminar las corruptelas, el sindicato no debe de intervenir en ninguna licitación de compra de uniformes de los trabajadores, porque es una forma en que les “compran la voluntad los funcionarios y los viejos caciques que controlan el movimiento sindical.” Dice que se debe evitar recomendar a ningún proveedor para el cumplimiento de las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores como es la entrega de lentes a ellos y sus familias y que para ello nada mejor que encargar de este proceso al INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL en su escuela de optometría, ya que apoyaría la educación popular y se ahorrarían recursos y se garantizaría la honestidad del manejo de los mismos. Explica Maximiliano que se debe establecer un escalafón salarial automático por años de servicio para que los trabajadores reciban una pensión digna y no anden siendo víctimas de las viejas prácticas, donde se les cobra por lo que deben recibir, por ser su derecho. Y se evitaría el que el sindicato utilice los niveles salariales para tener un coto de poder, en fin, las propuestas son claras y los compromisos son de lealtad y honestidad con los trabajadores y es por ello que se deben conocer los planteamientos que surgen ahora que se pueden realizar los cambios en el manejo sindical y que se pueden expresar libremente los puntos de vista para el beneficio de los trabajadores y no para continuar manipulándoles para el beneficio de los viejos caciques sindicales que no tienen compromisos con los trabajadores, sino con los funcionarios que les permiten seguir robando y ganando para sus bolsillos, no para sus representados. LA GENTE MÁS IMPORTANTE EN LAS CASAS, LAS CALLES Y LA CIUDAD SON LOS QUE SACAN LA BASURA, ES EL TIEMPO DE LIMPIAR Y DE RENOVAR LOS CAMINOS DEL NUEVO SINDICALISMO.

socrates_campos8@yahoo.com.mx