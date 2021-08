Chantal Andere será la antagonista de la nueva producción de Nicandro Díaz

“El amor cambia de piel”, título provisional del melodrama

La producción de Nicandro Díaz confirmó que Chantal Andere será la villana de la nueva telenovela, cuyo título provisional es “El amor cambia de piel”.

Esta será la tercera ocasión que Chantal Andere trabaje de la mano de Nicandro Díaz. Antes participó en las telenovelas “Destilando amor” y “El Bienamado”.

En este melodrama, Chantal será “Constanza” una mujer fría, soberbia y altanera que se casa muy joven con “Gustavo” (interpretado por Luis Felipe Tovar).

Thank you for watching

“Gus” es un hombre trabajador, paciente y alegre que da todo por su mujer, y es el único capaz de soportar su difícil carácter.

Esta nueva telenovela, cuyos roles centrales están a cargo de Susana González y David Zepeda, también contará con las actuaciones de Sergio Sendel, Michel Vieth, Omar Fierro y Carmen Salinas.

La dirección de escena será de Alejandro Gamboa e Isaías Gómez. Los responsables de la dirección de cámaras serán Ernesto Arreola y Alejandro Frutos

La nueva producción de Nicandro Díaz iniciará grabaciones el próximo 9 de agosto y se transmitirá a principios de noviembre, en el horario de las 8:30 de la noche, por el Canal “las estrellas”.