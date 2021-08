Chetumal, con las colonias más golpeadas por Covid-19

José Luis Montañez

Le siguen Cancún y Playa del Carmen, en el ranking de esta semana

Las semanas siguen pasando y ya se cumplieron tres meses con Quintana Roo aferrándose al color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico, pues a pesar de que los contagios continúan creciendo a pasos agigantados, las autoridades han determinado no poner a la entidad en color rojo para mantener las actividades económicas en operaciones y con ello dar cabida y brindar la atención a los miles de turistas que han llegado este verano, abriendo también un boquete de riesgo a que la situación pandémica empeore.

Por un lado, se habla de que la contingencia no representa la misma gravedad que el año pasado, bajo el argumento, de que aunque se dupliquen los contagios diarios, tanto la ocupación hospitalaria como las defunciones, no han presentado cifras alarmantes. Por otro lado, las cifras comienzan a recaer aplastando esos comentarios y en el ranking semanal de colonias con más contagios, una vez más se demuestra que no cesan las infecciones en cada rincón de la entidad.

El ranking estatal de colonias con mayores casos de Covid-19 pone a cuatro de Chetumal a la cabeza con más incidencia de contagios, asimismo, dentro de esta lista, esta ciudad es seguida por Cancún y Playa del Carmen.

Fue el propio gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien destacó que esta incidencia se da como resultado de la tercera ola de contagios que se registra en la entidad y que a diferencia de hace un par de semanas, ahora sí ha ocasionado un incremento notable en la ocupación hospitalaria, que a nivel general ya es mayor al 50% de camas, especialmente en la zona norte del estado.

Durante la actualización de datos en torno a la contingencia, el gobernador comentó: “Estamos muy pendientes para incrementar el número de camas en caso de que sea necesario, cosa que ya hicimos en el Hospital General de Cancún Jesús Kumate y eso nos permitirá tener un mayor espacio de atención a las personas que lo requieran, necesitamos regresar a los procesos de una mayor preocupación de los pacientes y que puedan tener salida de estos hospitales lo más rápido posible”.

El ranking estatal de esta semana quedó de la siguiente manera: la colonia Proterritorio de Chetumal, registró 25 casos; Villas del mar en Cancún, 23 casos; Adolfo López Mateos, también en Chetumal, 18 casos; la colonia Centro de Kantunilkín, en el municipio de Lázaro Cárdenas, alcanzó 17 casos, al igual que la colonia Payo Obispo en Chetumal; mientras que la Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen, suma 16 casos. También en Chetumal, la Colonia 20 de noviembre reportó 15 casos y en Playa del Carmen la Colonia Ejidal, 15 casos, por otra parte, la colonia Expo, en Kantunilkín, reportó 15 casos y haciendas Real del Caribe, en Cancún, también 15 casos.

Finalmente, el gobernador invitó a la población a hacer uso de los módulos de pruebas rápidas para reducir el riesgo de contagios y recalcó que en el caso de Cancún se mantendrán hasta mañana 6 de agosto en el crucero de las avenidas Tulum y López Portillo, asimismo en el centro comercial Chedraui en Avenida Kabah con tules en Villas del Mar y en el centro comercial Chedraui Cancún Lakin.

Asimismo, reiteran el llamado urgente a que todos se apeguen a los protocolos de seguridad sanitaria, como lo son el uso del cubrebocas, respetar la sana distancia, no provocar aglomeraciones y mantener higiene constante, tanto personal, como de los espacios públicos y compartidos. Medidas que ya deberían ser parte de nuestro día a día, pero que tal parece ser que no ha sido entendido por todos.

2 mil 500 negocios cierran en el sur: CCE

Aunque la reactivación económica arrancó desde junio del año pasado, la verdad es que la recuperación no ha sido tan notoria como se esperaba y es que con la intermitencia de los semáforos de riesgo epidemiológico por Covid-19, ningún sector productivo ha podido retomar su curso con normalidad, incluso, muchos estiman que esto no ocurra sino hasta finales de 2022 y en un caso más crítico hasta 2023, pues hasta ahora ni la vacuna ha sido suficiente para controlar la pandemia, no sólo en Quintana Roo, sino en el mundo.

En este escenario, el sector trabajador es de los más afectados y es el propio Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al sur del estado, quien lo confirma, al informar sobre el cierre de por lo menos dos mil 500 negocios de los cerca de ocho mil que tenían registrados hasta antes de la pandemia, es decir, en 2019.

El presidente del consejo, Eloy Quintal Jiménez, declaró que lo anterior ha agudizado la falta de empleo, pero también ha detonado un crecimiento del comercio informal, pues muchos empresarios que tenían sus negocios en el marco de la legalidad, han tenido que migrar, incluso, al ambulantaje.

“Hemos insistido en que no se puede continuar con la misma lógica de antes de la pandemia en la atención de los problemas de la economía formal. Le pedimos a las autoridades que mejoren las condiciones para que los negocios que han resistido puedan mantenerse y no tengan que migrar a la informalidad”, apuntó el representante del CCE.

En ese mismo sentido, agregó: “La burocracia es una loza que cada vez es más pesada y en ese sentido los que están del lado del servicio público tienen que mirar que, si bien es importante el ejercicio de recaudación; también en este momento esa carga está significando un desaliento para regularización e incorporación de nuevos negocios”.

Retroceso de 20% en crecimiento económico: Inegi

De acuerdo con el primer informe del Indicador Trimestral Estatal de 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la contingencia sanitaria ha representado un retroceso en el crecimiento de la economía en Quintana Roo de hasta un 20%, pues entre enero y marzo del presente año, la actividad económica del estado se desaceleró 19.9% respecto al mismo periodo de 2020.

De acuerdo con el informe, la entidad, pasó de tener 122.5 unidades ITAEE (Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal) en los primeros tres meses de 2020, a 102.1 a marzo de 2021, lo que se puede adjudicar a que la entidad depende completamente del turismo, sector que quedó pasmado por meses y que no ha tenido la recuperación que se esperaba.

Esto significa que Quintana Roo está a 38 puntos ITAEE de lo que debió crecer, según las estimaciones previas a la pandemia, además de que la recuperación es muy baja, con 71%, pese al incremento del turismo entre mayo y junio, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por otra parte, el informe del grupo de investigadores “México ¿Cómo Vamos?” aseguró que la pobreza laboral en la entidad, pasó de 27.2% a 37.3% del primer trimestre de 2020 a comparación del primero de 2021, por lo que la coordinadora de análisis económico de esa institución, Adriana García, declaró que el crecimiento de la economía en la entidad seguirá siendo negativo hasta que el gobierno estatal implemente una aceleración en la campaña de vacunación, debido a la variante Delta.

Y es que según sus declaraciones, Quintana Roo fue el estado que más servicios cerró y el que tuvo la caída más severa por la pandemia. Lo anterior porque su fuerte actividad turística, estuvo detenida por varios meses y porque el gobierno no ha implementado una estrategia eficaz que contenga los contagios.

Asimismo, la especialista comentó que según las estimaciones de la institución, en el siguiente trimestre, es decir, entre octubre y diciembre, el crecimiento de la economía en la entidad no será tan negativo, aunque con la variante Delta en el estado, es algo que se mantiene en riesgo, ya que no se sabe cómo se va a comportar la pandemia.

“A la entidad le afectó el sector de servicios y el turismo, a pesar de que nunca se prohibió la actividad, se vieron afectados por el cierre de las economías que fueron confinadas el año pasado; no se tuvo la misma demanda. Cuando salga el segundo informe del Inegi esperamos ver que el crecimiento de Quintana Roo ya no sea tan negativo, pero pensando en el tercero o cuarto trimestre, la variante Delta podría volver a afectar el turismo. La economía puede ser fuertemente golpeada, aún más que ahora si no se contienen los contagios”, aseveró.

Sobre las estrategias que el gobierno de Quintana Roo ha implementado para recuperar la economía, advierte que los esfuerzos deben ser mayúsculos, pues lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente para recuperar los empleos perdidos a causa de la emergencia sanitaria y menos se han logrado frenar los contagios.

“Los empleos informales siguen creciendo en Quintana Roo derivado de la pandemia. Habíamos estado viendo esto desde años anteriores, pero ahora con la contingencia aumentó muy visiblemente. Los servicios contratan a más empleos informales; los trabajadores no cuentan con seguridad social, mucho menos se implementó un plan viable para abrir las actividades”, aseguró.

Y en este marco, tanto la especialista como otros expertos en el tema, coinciden en que debe ser prioritario frenar el rebrote de contagios a Covid-19 con medidas más estrictas, pues de lo contrario las actividades económicas seguirán en una especie de limbo, sin poder recuperarse.

