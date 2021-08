Venta de gas LP en el Valle de México se normalizará este jueves: Profeco

Distribuidores levantan paro

Tras el levantamiento del paro de distribuidores de gas LP, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, anunció que este jueves se normalizará la venta del combustible en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a que no existe un desabasto, sino que había negativa de venta del combustible.

“En Ciudad de México y zona metropolitana no hubo venta el día de ayer y todavía en este momento, no se ha regularizado la venta de gas, pero estoy seguro que hoy por la tarde estará totalmente regularizado y totalmente normalizado mañana”, informó ayer Sheffield Padilla.

Destacó que en el país, más del 95 por ciento de los distribuidores y comisionistas que venden gas LP hoy lo hacen por debajo o exactamente igual al precio máximo establecido, lo que “es bastante bueno”.

Sheffield Padilla dijo que esta negativa de venta del gas a los consumidores afectó principalmente la zona del Valle de México, donde opera una figura que empezó a desarrollarse hace 40 años en Ciudad de México, pero que no existe en el resto del país.

“Hay unos señores que se llaman comisionistas… Esta figura legalmente no existe, es como el “franelero” del gas LP en Ciudad de México, una persona que cobra porque uses la calle que no es de él”, afirmó.

De acuerdo con los precios máximos de venta del gas Licuado de Petróleo (LP), publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Sheffield Padilla, recordó que existen 145 precios máximos (190 incluyendo tanto para cilindro como estacionario) para 145 zonas del país.

Dichos precios se pueden consultar en la página de Profeco, y en próximos días a través de una App, por lo que si algún usuario ve que existe un incumplimiento en el precio máximo, lo puede reportar al teléfono del consumidor 55 5568 8722, dijo.

La Profeco advirtió que debido a que no se pueden permitir alza de precios injustificados se aplicarán sanciones a quien no expenda por abajo o igual al precio establecido tales como la pérdida del permiso para venta de gas LP.

“Estamos trabajando en equipo, la secretarías de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Seguridad, Energía, Economía, la CR y la Profeco, este gran equipo y se están cumpliendo las órdenes del Presidente y dejó muy claro está mañana que tenemos que defender a las familias mexicanas”, manifestó.

“Gas sí hay y está listo para distribuirse, incluso hay sobre inventario importado y producido por Pemex”, concluyó.