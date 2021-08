Allanar el camino para hacer realidad la justicia cotidiana: mag. Rafael Guerra Álvarez

Así lo exhortó el presidente de la Conatrib al poner en marcha un diplomado para certificar a facilitadores judiciales especializados

Subrayó que el trabajo de los facilitadores judiciales desahoga la carga de trabajo

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que se debe allanar el camino para hacer realidad el propósito de una justicia cotidiana, asertiva y cercana.

Al inaugurar el Primer Diplomado para la Certificación de Facilitadores Judiciales Especializados en Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia Penal y de Justicia para Adolescentes, planteó la necesidad de no permitir que los procesos, formalidades, protocolos, instancias, lenguajes, recursos y normas “nos alejen de la justicia y su equilibrio, balance y equidad”.

En un mensaje virtual, Guerra Álvarez recordó que el trabajo de los facilitadores judiciales desahoga la sobrecarga puesta en los medios tradicionales y genera una nueva sinergia de habilidades, disciplinas y virtudes que renuevan la dinámica del Poder Judicial.

Con la presencia de presidentes, presidentas y representantes de 20 poderes judiciales integrantes de la Conatrib, informó que al diplomado se inscribieron 485 funcionarios, y subrayó que la capacitación constante es uno de los rasgos más distintivos de la identidad judicial, y también su principal fuente de legitimidad.

El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México destacó que el saber jurisconsulto no sólo representa erudición, sino humanidad; no sólo significa pericia, sino credibilidad, y no sólo significa esfuerzo, sino responsabilidad.

Añadió que con el diplomado se conjugan esfuerzos para dar cumplimiento al marco normativo sobre mecanismos alternativos y justicia penal para adolescentes, y se da un nuevo impulso a la cultura de la paz y a una visión renovada sobre la impartición de justicia.

“Este diplomado representa mucho más que una aportación académica; refrenda nuestros votos con una causa más grande que nuestro destino individual y nos hace parte de un profundo proceso de renovación”, comentó.

Abundó que a las y los juristas se les confió un saber tan indispensable para la vida social que es necesario renovar diariamente, para formar parte de esta maravillosa institución.

En su discurso, Guerra Álvarez hizo un reconocimiento al magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, hasta ayer presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y a quien agradeció las acciones emprendidas para hacer realidad el diplomado. Asimismo, dio la bienvenida al magistrado Arturo Salinas Garza, como nuevo presidente de aquel órgano judicial.

En su oportunidad, el magistrado Hugo Campos Cantú, en representación del magistrado Salinas Garza, subrayó que el diplomado es la primera capacitación que se lleva a cabo de manera simultánea con más de 20 poderes judiciales del país, con el apoyo de las tecnologías de la información.

Ambos magistrados, Guerra Álvarez y Campos Cantú, expresaron su reconocimiento a la directora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y coordinadora de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias de Conatrib, Martha Laura Garza Estrada, por la organización del diplomado.