AMLO nos espía

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Hace dos semanas, fue la última vez que AMLO juró y perjuró que su gobierno no espía a nadie. Otra vez mintió el Presidente, es diestro en la mentira. Todos los gobiernos del mundo, especialmente los tiranos con ideología comunista espían hasta su sombra.

¿Si su gobierno no espía a periodistas, líderes de opinión, adversarios políticos, a empresarios y mafias de toda índole, entonces estamos ante un gobierno que ni fu, ni fa, ni fa, ni fu, es decir un gobierno que en cualquier momento puede ser objeto de un levantamiento armado, una rebelión, un golpe de Estado o cualquier otra confabulación? ¿Usted le cree a AMLO y a todos los gobiernos que han jurado y perjurado que no espían a nadie? Yo, no. Y es que a lo largo de cuatro décadas de conocer como es el poder en las catacumbas y públicamente no puedo creer en semejante engaño.

Hoy quiero demostrar que AMLO espía a todo lo que se mueve usando el poder de cuando menos siete instituciones del Estado mexicano. Tome nota:

1.- La temible Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda que espía a todo lo que tiene que ver con bancos y cuestiones financieras, especialmente a las cuentas de los críticos y adversarios del Presidente.

2.- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o “la policía secreta” y cibernética, son los que históricamente espían a activistas, periodistas, líderes sociales, partidos políticos, deportistas, artistas, guerrilleros, etcétera, etcétera. Es mentira que haya desaparecido el Cisen. Lo que pasó es que AMLO revolcó la gata y ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. El nuevo Cisen cuenta con prácticas novedosas y tecnologías para obtener por las buenas o por las malas información privilegiada para el gobierno.

3.- El Sistema de Inteligencia Militar cuenta con un sistema de inteligencia en el que se practica el espionaje las 24 horas del día, principalmente están bajo la lupa los líderes criminales y del narcotráfico.

4.- La Secretaría de Marina, por su lado cuenta con la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) y algunas de sus investigaciones secretas las comparte con la Sedena. La Armada de México cuenta con información supersecreta de todo lo que se mueve en el mar patrimonial y en las Adunas, ahora militarizadas. La UIN cuenta también con un experimentado grupo de espías dedicados a la contra-inteligencia, es decir, son agentes que espían a los agentes. La Unidad de Inteligencia Naval tiene fama internacional y la confianza de las grandes potencias extranjeras como Estados Unidos y Canadá.

5.- Con el engendro de AMLO llamada Guardia Nacional se creó también la Dirección de Inteligencia de la Guardia Nacional que por lo visto de nada sirve, pero, de que existe, existe.

6.- Otra dependencia que también realiza tareas equiparables al espionaje es la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dependiente a la Fiscalía General de la República. Esta dependencia, junto con el Cisen y la Sedena, adquirió en administraciones anteriores el célebre software Pegasus.

7.- Históricamente, la Sedena ha contado con sistemas de inteligencia como lo son la Sección Segunda de Inteligencia y la Sección Séptima de Operaciones contra el Narcotráfico.

Así que como usted puede ver, el gobierno federal espía a todo el mundo a través de esas siete dependencias gubernamentales, cuya labor requiere de información obtenida sin consentimiento de las personas observadas a través de métodos sofisticados de penetración o infiltración discreta. Es más, el propio Presidente de la República es espiado por los espías y contraespías que hoy han sugerido reforzar los sistemas de inteligencia y seguridad con drones y toda la cosa en Palacio Nacional, donde ya se les colaron cuando menos 3 fulanos sin ser detectados por ningún militar y uno de ellos hasta se hizo célebre en la mañanera. Así que no nos salga AMLO con que quiere dormir al velador porque “detrás de una exageración suele haber una gran mentira”.

