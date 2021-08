Al magistrado José Luis Vargas no le alcanza el manto protector de Palacio Nacional

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Integrantes del TEPJF piden su remoción; muy buena relación entre Monreal y Ebard

Todo indica que al presidente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, ya no le alcanzó el manto protector que sobre él desplegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no en balde es conocido no sólo en el mundo de la política como “el magistrado billetes”, porque fue exonerado, como se recordará, por la mismísima Fiscalía General de la República, (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, del delito de enriquecimiento ilícito del cual, fue denunciado en el 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), a cargo de Santiago Nieto.

En este sentido, de pasada se recuerda que este expediente hizo que surgieran contradicciones que sólo se ha aquietado, no resuelto entre la FGR y la propia UIF.

No obstante, ayer, de manera inesperada, se le rebelaron el resto de los ministros públicamente. Bueno sólo hubo una que sí se puso la camiseta y lo defendió con todo y se trata de la magistrada Mónica Soto, que pidió posponer la discusión de la propuesta.

Sin embargo, conforme avanzó la sesión, fueron más los magistrados que pidieron la cabeza de Vargas: Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondrágón, Janine Otálora e Indalfer Infante.

Quizás esta pérdida de apoyo del titular del TEPJF, se debió a que Vargas le prometió demasiadas cosas que no pudo cumplir al inquilino de Palacio Nacional y al final, el tabasqueño se la cobró. Ahí está como muestra el caso de la discusión en torno a quién sería finalmente el o la candidata de Morena al gobierno de Guerrero. Desde luego, ya Evelyn Salgado se encuentra muy tranquila despachando desde el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, susurrándole al oído ni más ni menos que su padre, el senador Félix Salgado, pero lo cierto es que en su momento, José Luis Vargas no pudo apagar ese “infiernillo”, así como algunos otros encargos.

Pero ayer, finalmente, la Sala Superior del TEPJF, se encuentra ya analizando una propuesta para revisar el actuar del presidente del organismo, José Luis Vargas. Desde luego que este último se defendió y en su turno, alegó que la Sala Superior no tiene facultades para analizar este tema, (algo tendrá que esconder, ¿no?) y pidió a sus pares ceñirse a asuntos jurisdiccionales. Agregó visiblemente molesto que no permitirá un “golpe de Estado” y que no renunciará al cargo. ¿A quién se parece, quién dijo hace poco más de un año que no renunciaría a su cargo y finalmente, de manera “voluntaria” se tuvo que ir para seguir impune de una tragedia en la que tiene evidente responsabilidad? Es una adivinanza sobre la forma de actuar de los integrantes de esta distinguida y errada cuarta transformación.

Específicamente, el magistrado Vargas señaló, como se apuntó, visiblemente molesto: “He escuchado sus argumentos sobre una evaluación del desempeño de la presidencia, en las atribuciones que alcanzo a analizar no veo que exista esa atribución para evaluar las funciones de la presidencia”. Se reitera la pregunta, ¿qué tiene que esconder?

Pidió al resto de los magistrados, estar “a la altura de su investidura” y en este punto, otra pregunta no sobra: ¿José Luis Vargas, cuida la investidura igualito que el presidente López Obrador?, pues entonces lo hace muy mal y a conveniencia y en tal sentido, no puede pedir lo que él mismo no es capaz de dar.

Nadie podría negar que Vargas perdió desde hace tiempo el control del más alto Tribunal Electoral. La rebelión se inició desde el pasado mes de marzo, cuando supuestos incondicionales suyos, los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Puente, lo cuestionaron duramente sobre su dudoso actuar y se convirtió entonces en “un magistrado bajo sospecha”, eso sí, evidentemente cobijado desde Palacio Nacional.

Al momento de escribir estas líneas, el magistrado José Luis Vargas “pasaba aceite” porque quienes se le rebelaron, aprobaron reanudar la sesión para discutir incluso, la posible remoción del “magistrado billetes”, con lo que quedaron exhibidas un par de cosas. Una de ellas, que definitivamente perdió el control del TEPJF y la segunda, ya no tiene el respaldo de Palacio Nacional ni de la Fiscalía General de la República.

Municiones

*** En el fondo, el encuentro que ayer sostuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, pudo haberse llevado a cabo para que, ya entrados en la carrera de cara al 2024, se corrobore que ambos aspirantes se llevan muy bien. Más allá de las coincidencias, en la fotografía donde salen ambos, se puede apreciar que hay verdadera amistad.

*** En ese mismo tema, por su parte, el senador Monreal Avila, planteó que la demanda en materia civil que presentó el gobierno de México en contra de empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos es correcta, oportuna, valiente y justa, y con ello se busca no sólo la reparación del daño por el tráfico ilegal de armamento, sino evitar la tragedia de violencia que padece México. Monreal Ávila asistió a la presentación del “Litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México”, que se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia, en compañía del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En ese encuentro, el legislador recordó que hace unas semanas fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores medidas “contra este mal”.

*** No cabe duda que lo del Presidente es polarizar. Así como a inicios de su gestión le dio por escasear la gasolina por lo que llamó el combate al “huachicoleo”, que ni erradicó y sigue haciendo de la suyas, ahora, por poco y vuelve a encender el fuego sobre una pradera de por sí seca y puso precio tope al gas LP, lo que derivó en que empresas gaseras hicieran un paro. No obstante, la cordura cupo en los gaseros y Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, anunció el reinicio de suministro de gas LP en la Ciudad de México, sin embargo, buscan dialogar, tanto con la secretaría de Energía, como con la Comisión Reguladora de Energía.

