México, a lista roja de viajes de Gran Bretaña, por contagios

Impacto en el sector turístico

Gran Bretaña incluirá a México, a partir de este domingo, a su lista roja de naciones en riesgo para ingresar a su territorio, ante el repunte de los contagios por Covid-19 en México, que ha alcanzado más de 20 mil infectados en una jornada de 24 horas.

Tras una evaluación de los últimos datos sobre la evolución de la pandemia, México, Georgia, La Reunión y Mayotte se añadirán a partir del 8 de agosto a esta lista, informó el gobierno británico, de acuerdo con información difundida por la Embajada de Reino Unido en México.

Estas naciones “presentan un alto riesgo para la salud pública del Reino Unido debido a las variantes conocidas que son motivo de preocupación, a las variantes conocidas de alto riesgo que se están investigando o como resultado de una prevalencia muy alta de Covid-19 en el país o en el territorio”, se indicó.

De acuerdo con un anuncio en sus redes sociales, la embajada británica detalló que a partir de las 4 de la mañana del domingo 8 de agosto las personas que no cuenten con la ciudadanía o residencia británica no podrán ingresar al Reino Unido desde México, mientras que las personas con ciudadanía o residencia británica (incluyendo visas de más de seis meses de duración) deberán realizar una cuarentena administrada en un hotel.

Antes de este anunció, México se encontraba en la categoría ámbar, y se consideraba como una nación de menor riesgo sanitario.

La decisión del gobierno británico de agregar a México a la lista roja de viajes internacionales causará un impacto en el sector turístico mexicano, pues las aerolíneas disminuirán su capacidad de vuelos a nuestro país y tomará meses revertir esta situación, afirmó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

“Lamentamos mucho esta situación, desgraciadamente no está claro cuando esto volverá a cambiar, Reino Unido observa el incremento de casos de Covid, y que la vacunación no está tan nivelada. El impacto será para todos los viajeros internacionales y mexicanos que quieran ir a Reino Unido. Esperemos que esto no siente ningún precedente para que otro país tome medidas en contra de México, pero tendrá un impacto”, dijo Virginia Messina, vicepresidenta del WTTC.

En una videoconferencia detalló que aproximadamente 6 mil británicos se encuentran en México en este momento y con las nuevas medidas, tratan de regresar de forma inmediata Reino Unido, puesto que las cuarentenas obligatorias entran en vigor el domingo en la madrugada.

“Se estima que por lo menos hay 6 mil británicos en México en este momento, todos están intentando regresar de emergencia, la medida entra el domingo en la noche y las aerolíneas están intentando incrementar su capacidad, pero esto podría tomar meses y sin duda tendrá un impacto económico para el país y la industria turística, que en este momento tenía beneficios”, señaló.

Messina precisó que los gastos de realizar la cuarentena en el Reino Unido corren por parte de los viajeros, y tiene un costo promedio superior a los 50 mil pesos.

“Prácticamente los viajes están cerrados. México tenía beneficios, se había mantenido abierto, Reino Unido era el tercer país del que más visitantes llegaban”, precisó.

La vicepresidenta del WTTC añadió que este tipo de medidas “cambia la situación” para la industria turística mexicana, puesto que si en este momento había capacidad aérea para venir al país derivado de las pocas medidas de seguridad “empresas y aerolíneas al ver que México está en la lista roja disminuyen su capacidad de forma inmediata”.

Asimismo, comentó, la recuperación del sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia de Covid-19, no se dará hasta que el proceso de vacunación a personas adultas no se complete.