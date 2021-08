Obligatorio, el certificado Covid para turistas que visiten Mazatlán

Medida por tiempo indefinido, ante ola de contagios

A los turistas que no tengan certificado Covid se les negará el acceso a hoteles, comercios, mercados, estadios, centros recreativos, centros comerciales, bares, restaurantes y antros, desde esta semana, anunciaron autoridades de Mazatlán, Sinaloa.

El alcalde de este municipio, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que esta medida será por tiempo indefinido, ya que tiene la intención de frenar los contagios de Covid-19 en el puerto, donde se había registrado un aumento de casos en las últimas semanas.

La petición del certificado comenzó la semana pasada, para las personas originarias de Mazatlán y de otros municipios de Sinaloa, pero en los recorridos de inspección, se constató que varios establecimientos no lo estaban requiriendo.

Ahorita tuvimos un pequeño problema con la Asociación Nacional de Tiendas, Centros Comerciales, les dijimos que cuando alguien no lo trajera, puede haber tolerancia, pero que la segunda vez no, pero nos dimos cuentan que están permitiendo a todo el mundo entrar y no cumplen, y ya les dijimos que los vamos a sancionar”, señaló.

Sin embargo, a partir de este 9 de agosto, el Certificado Covid está siendo obligatorio en todos los establecimientos, y quienes no acaten esta medida, serán acreedores a una multa, que podría llegar hasta los 50 salarios mínimos.

El alcalde aseguró que esta medida ha sido respaldada por los empresarios, y por la población en general, ya que no han tenido incidentes mayores al momento de presentar el documento.

Una muestra de ello fue este fin de semana durante el partido entre Mazatlán FC y Rayados de Monterrey, donde se hizo obligatorio la presentación del Certificado Covid y los aficionados cumplieron.

Quienes por alguna razón no tengan el certificado, podrán presentar su hoja de vacunación o una prueba negativa al virus SARS-CoV-2, no mayor a 15 días y en algunos establecimientos están solicitando una identificación oficial para verificar los datos.