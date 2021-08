Destituyen al jefe de Tránsito en Cancún por golpear a su pareja

Elementos del GEAVI rescataron a la mujer agredida

Después de que su pareja sentimental tuviera que llamar al 911 y ser rescatada en su casa, tras ser víctima de violencia intrafamiliar, Jaime Joel Lira Cetina fue dado de baja como director de Tránsito Municipal de Benito Juárez (Cancún), pues la institución frente a la que estaba a cargo, informó que no toleraría ningún tipo de acción de violencia de parte de sus elementos.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito señaló que el ahora ex director “realizó conductas inaceptables de índole personal, alejadas de los principios de esta noble institución”, por lo que procedieron, no sólo a su cese, sino a ponerlo a disposición de las autoridades competentes para la investigación en cuestión, es decir, que fue detenido.

Todo surgió luego de que Agentes de la Policía Municipal adscritos al Grupo Especializado de Atención a Violencia de Género y Familiar (GEAVI) respondieron a una llamada de auxilio por un “incidente doméstico”, debiendo asegurar al entonces director de Tránsito, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por agredir a su pareja sentimental.

Asimismo, la institución indicó que se le brindará el apoyo necesario a la ciudadana vulnerada, a fin de que continúe con la denuncia correspondiente en forma correcta y de ese modo se pueda llevar cabo la investigación pertinente con la que se determinarán los cargos que serán imputados al agresor. Mientras que, también se comprometieron a dar seguimiento al proceso penal del ex director.

Finalmente, indicaron que el subdirector Filadelfo González Catalán quedó al frente de la dirección de Tránsito.

Continúan las aglomeraciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún

Nada detiene al turismo en Quintana Roo, lo cual es una terrible arma de dos filos, porque por un lado la recuperación económica está viento en popa, pero por el otro, los contagios de Covid-19 se salen de control, por lo que es urgente que se tomen medidas contundentes para que todos sin excepción alguna se sumen a los protocolos de salud en todos los espacios de la entidad, sobre todo en centros comerciales y transporte público en el aeropuerto, que se han convertido en focos de alto riesgo de contagio.

En medio de la tercera ola de contagios de Covid-19 en México y con el semáforo de riesgo epidemiológico en color naranja para todo el territorio quintanarroense, usuarios en redes sociales denunciaron que se han presentado grandes aglomeraciones de personas en el Aeropuerto Internacional de Cancún; lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre, pero hasta ahora no se han tomado cartas en el asunto.

A través de Facebook, Twitter y hasta en Tik Tok, los usuarios compartieron imágenes y videos en las que se muestran largas filas de viajeros en las diferentes terminales de este aeródromo, algunos con vuelos de salida programados y otros arribando a este destino turístico, que cabe destacar logró superar el 60% de ocupación promedio durante las vacaciones de verano y que todo apunta a que los números no van a descender.

Hay que mencionar que durante la contingencia sanitaria, la actividad de dicha terminal aérea no ha cesado y de acuerdo con un reporte del Grupo Aeroportuario del Sureste, en 2019, el tráfico de pasajeros en la ciudad caribeña fue de 914,987, mientras que en 2020 sufrió una importante caída de 135.4%, al ubicarse en 395,958. No obstante, para el actual año en curso se ha logrado una recuperación de 1.9%, pues el tráfico registrado fue de 931,989 viajeros, es decir, que incluso ya se rebasó la cifra de pre pandemia.

Por otro lado, la Secretaría de Salud federal (Ssa) informó que desde que inició la transmisión de SARS-CoV-2 en el país, se han contabilizado casi 3 millones de contagios y casi 250 mil defunciones a nivel nacional. Cifras que ya colocan a nuestro país entre los más afectados a nivel internacional por esta enfermedad. Los datos demográficos de la epidemia, revelan que los casos confirmados muestran predominio en hombres, con 50.1 por ciento. En tanto, la media de edad general es de 42 años.

En este marco, los usuarios de redes sociales exigieron a las autoridades tomar medidas para evitar aglomeraciones en la terminal aérea de Cancún, pues no es la primera, ni la segunda vez que se presenta este escenario y todo con graves consecuencias, pues aunque la entidad está en semáforo naranja, las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes deberían haberlo enviado a rojo, desde hace mucho tiempo.

Avance de la vacunación contra la Covid-19

Sobre el avance de la campaña de vacunación a nivel nacional, se informó que han llegado 91 millones 121 mil 345 dosis de la vacuna contra coronavirus al país, abastecimiento que corresponde a la llegada de biológicos de seis laboratorios distintos: Pfizer-BioNTech, CanSino BIO, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V y Sinovac.

El pasado 7 de agosto se hicieron 839 mil 510 aplicaciones del antígeno, lo que suma un total de 71 millones 654 mil 978 inoculaciones desde el 24 de diciembre del año pasado a nivel nacional.

Respecto al avance de inmunización por entidad federativa, la más adelantada es la Ciudad de México, con 86%; le siguen Baja California, con 89%; Baja California Sur, Quintana Roo y Sinaloa, con 78%; Chihuahua, con 76%; Aguascalientes, con 71%; Yucatán y Zacatecas con 69%; y Tamaulipas con 65 por ciento.

Es decir, que por ser un lugar de gran importancia turística, Quintana Roo ocupa de los primeros lugares en el avance de la vacunación, no obstante, hay que recordar que la vacuna no garantiza que no vas a contagiarte, sólo hace que los estragos en caso de que te enfermes sean menores y no necesites ser hospitalizado.

Ocupación hotelera se mantiene

Si bien la temporada vacacional de verano ya concluyó, el flujo de turistas en el estado sigue siendo bastante importante y como testigo las grandes aglomeraciones que se presentaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado fin de semana, por lo que se ha lanzado un llamado a que todos, desde ciudadanos locales, pasando por empresarios, prestadores de servicios turísticos y los mismos viajeros se apeguen las normas de seguridad sanitaria y juntos podamos frenar la tercera ola de contagios.

Es así, que a pesar de que, tanto la zona sur como la zona norte de Quintana Roo, se mantienen en color naranja, en el Semáforo Epidemiológico Estatal, hasta el momento la ocupación hotelera se mantiene positiva en los diferentes destinos turísticos de la entidad.

Según la última cifra emitida por la Secretaría de Turismo del estado, Cancún cuenta con la mayor cantidad de ocupación hotelera con un 64%, seguido por la Riviera Maya con 63.3% y Cozumel con 59.5%, mientras que Costa Maya cuenta con el 30.2%.

Cabe recordar que hasta el fin de semana en Quintana Roo ya se sumaban más de 46 mil casos positivos de Covid-19, de los cuales casi 40 mil ya se recuperaron pero otros 6 mil se encuentran activos, ya sea en aislamiento social u hospitalizados.

En cuanto a los fallecimientos ya son casi 4 mil personas que no lograron vencer al virus, por lo que es importante insistir en que no se deben relajar las medidas sanitarias, principalmente en el municipio de Benito Juárez (Cancún), donde se ha notado un repunte más grave de nuevos casos.

