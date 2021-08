En Olimpiadas, fracaso total

Punto por punto

Augusto Corro

De plano, el deporte no es nuestro fuerte. En la Olimpiada de Tokio 2020 la delegación mexicana no se cansó de hacer el ridículo. Las causas de nuestra deplorable participación tienen muchas causas, entre otras la ineptitud de las autoridades. La encargada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, prometió 10 medallas, se ganaron cuatro. En otras competencias deportivas a México no le iba tan mal; pero esta vez se mostró todo el cobre o mejor dicho las mencionadas preseas de bronce.

¿Quién es responsable del fracaso de nuestra delegación deportiva? ¿Qué informará la responsable del deporte, la ex medallista Ana Guevara? ¿La premiarán con el no te preocupes Ana? Será inútil recomendar que se lleve a personas capaces a dirigir el deporte mexicano. Para el gobierno federal no hay otro deporte más importante que el beisbol. A los beisboleros todo lo que quieran; a los atletas a aplicarles las medidas de austeridad.

Con nostalgia se recuerdan aquellos triunfos olímpicos de los marchistas, clavadistas, etc., que brillaron con luz propia. Según los expertos, esta fue la peor actuación de México en las últimas seis ediciones olímpicas. En la lista de medallas nos ubicamos en el lugar 84 de 93 países. El peor país de Latinoamérica. Brasil obtuvo siete oros, Cuba, seis; y hasta Venezuela ganó un oro.

Nada que hacer frente a los deportistas chinos que se llevaron a casa 38 medallas de oro. Ante las potencias deportivas mundiales como Estados Unidos, China, Japón o Rusia, México debe hacerse a un lado. Si tanta es la política de austeridad del gobierno obradorista, bien podría ahorrarse el dinero con el que se subsidia al deporte que no rinde frutos. No hay pretexto alguno para revisar el fracaso de Tokio 2020.

No solamente Ana Guevara debe presentar su renuncia; también los directivos de las federaciones deben rendir cuentas de su papel negativo, por decir lo menos, en este fracaso olímpico. La ex atleta Ana Guevara, responsable del deporte, comprobó en Tokio que nada tiene que hacer al frente de la Conade, una comisión llena de conflictos internos, sin solución. Por cierto, ¿alguien le dirá al Presidente que existen otros deportes que necesitan apoyo federal, no solamente el beisbol?

Sólo como información: si la Covid-19 lo permite, los Juegos de 2024 se llevarán a cabo en París. ¿Volveremos a hacer el ridículo?

PUNTOS SUSPENSIVOS… La política de abrazos no balazos del presidente López Obrador posiblemente sea encomiable, pero se viven tiempos en los que más que contemplaciones a la delincuencia, lo que urge es la aplicación de la ley. Es casi total la impunidad que disfruta la delincuencia organizada… En la Ciudad de México es un porcentaje elevado de la población que pregunta sobre la aplicación de los colores del semáforo sanitario. Para unos, estamos en el rojo; y para otros el verde. ¿Y el anaranjado? Lo importante es que continuemos con las medidas sanitarias. La epidemia de la Covid-19 no es cosa de juego… El coronavirus dejará secuelas en la educación y en la economía. Será interesante saber que medidas tomarán las autoridades para contrarrestar los daños causados por la pandemia. ¿Harán lo de siempre, que los problemas les estallen en las manos?… Se vale soñar: meter en cintura a la poderosa industria norteamericana de armas es un buen intento del gobierno mexicano, que en la realidad parece imposible. El tráfico ilegal de armas seguirá sin mayores problemas. Será difícil que en el Congreso estadounidense se tomen la molestia de cambiar las leyes nada más para satisfacer las inquietudes de las autoridades mexicanas. Lo aconsejable es que se pongan a funcionar las aduanas correctamente para evitar el tráfico ilegal de armas, sino de otros productos.

aco2742@hotmail.com