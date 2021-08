Pobres y ricos, ex mafiosos del poder

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

CURIOSIDAD: LAS Y LOS ATLETAS CHINOS SE CUBREN EL OMBLIGO… DICEN QUE POR AHÍ ENTRA O SALE LA FUERZA Y PUES A SABER…

LOS OTROS DATOS NO SOLAMENTE SON DISCULPAS O ACLARACIONES, DEBERÍAN SER REFLEXIONES PARA VER OBJETIVAMENTE LA REALIDAD, MUCHOS PROBLEMAS NO LAS GENERA EL MANDATARIO, SON PRODUCTO DE PANDEMIAS O CRISIS ECONÓMICAS MUNDIALES Y LO IMPORTANTE NO ES ESTAR CAPOTEANDO LAS CRÍTICAS SINO RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS, LA VERDADERA POLÍTICA ES UNIFICAR CRITERIOS Y ACCIONES NO DIVISIONES… DICE EL TÍO LOLO… ACLARANDO QUE SEGURAMENTE SIN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE BENEFICIAN A TODOS Y EN ESPECIAL AL INFELIZAJE, TODO EL ASUNTO SE HUBIERA CONVERTIDO EN UN ENORME PROBLEMA CON CONFLICTOS SOCIALES. Y NO ESTAMOS PARA ANDAR GENERANDO CONFLICTOS NI ALENTANDO GOLPISMOS, NO AL ESTILO LÓPEZ-GATELL, YA SABEMOS QUE ÉSTE ES UN CIRQUERO QUE DA MAROMAS CUANDO LE DICEN LO QUE DEBE HACER Y NO LO QUE TIENE QUÉ HACER… Y SE DEMUESTRA QUE EFECTIVAMENTE HAY CHANGOS QUE SI NO APRENDEN A DAR MAROMAS NUEVAS SÍ SON EFICIENTES PARA CONSOLAR O DAR SALIDA A LAS INSTRUCCIONES DE SU DOMADOR… Y SERÍA BUENO QUE YA FUERAN VIENDO SI NO ES MEJOR CAMBIAR DE CHANGO A MANTENER AL MISMO QUE YA NI DIVIERTE NI ATRAE A LOS ESPECTADORES QUE NO ENTIENDEN, PERO PUES AHÍ LO VEN EN LAS MAÑANERAS Y EN SU PUBLICIDAD, INCLUSO, DONDE MUCHOS EXPLICAN QUE SERÍA UN BUEN CANDIDATO AL GRAN PODER… Y BUENO, EN MÉXICO DESPUÉS DE ELEGIR AL PAYASO DE FOX IMPONIENDO A UN GERENTE DE LA “CACA COLA” COMO PRESIDENTE, PUES TODO ES POSIBLE Y PUEDE LLEGAR A SER VENDEDOR DE MOTA ENLATADA PARA MANTENERSE BIEN EN SU PROPIO CONSUMO… SOLAMENTE “MOTO” ACEPTA SU PROPIA REALIDAD…

LA REALIDAD NOS INDICA QUE LA PANDEMIA GENERÓ UN AUMENTO DE POBRES EN MÉXICO del 41.8% EN 2018 a 43.9% en 2020, de acuerdo a los datos del Coneval. Y es lógico que el Presidente no acepte y alegue otros datos y no acepta que hayan aumentado 3.8 millones de pobres. Bueno, así es la política y se tendría que aceptar que sin los programas sociales el asunto tendría niveles explosivos y esto hay que tomarlo en cuenta.

Pocos muy pocos dirigentes en el mundo pueden tener resultados de tal nivel y es importante reconocer que desde el inicio de su mandato AMLO ha tenido la visión y la misión de mantener un orden y al infelizaje nacional unido y en paz, canalizando protestas y rencores, frustraciones para que no se desborden en conflictos sociales y en violencia nacional y esto es un enorme logro quieran o no aceptarlo sus enemigos que no son sus contrincantes, porque a veces pareciera que el Presidente olvida que en política “los amigos son de mentiritas y los enemigos son de verdad y tiran a matar, no andan abrazando…” Creemos que el conflicto está en que sus asesores son muy limitados y cobardes para decirle la verdad y no lo que quiere escuchar y en que insistimos está solo, solitito en los afanes transformadores de la 4T y su famoso partido en manos de inútiles que solamente andan conservando sus puestos y no logran unificar a las tribus y a los ambiciosos que solamente buscan los puestos con presupuestos y en este campo nadie nos ha logrado explicar cómo se ha dado el milagro de que, LOS MAFIOSOS DEL PODER, ahora, son los grandes beneficiarios y aliados de este poder y pues así se generan dudas, pero pues el Presidente tendrá sus razones y como dice el dicho: no diga lo que ha hecho porque con eso lo chingan, ni lo que va hacer porque se le adelantan”.

Una es la realidad y otra la política, donde se podría exigir que se viera la realidad y estamos seguros que el Presidente explica lo que sucede y cómo es un hombre de experiencia sabe que la realidad está ahí y la tiene que atender, es lógico que sus asesores le hagan mucho al tío Lolo, pero él tiene con ello sus formas de desviar la atención y darse el tiempo para corregir errores sin dejar muchos daños en el camino, es como cuando explica que no se puede continuar sin ir a las clases en las escuelas, pero no nos dice que el actual embajador de México en los Estados Unidos ha sido el que instrumentó las clases en línea y el que los niños se quedaron en casa y pues el daño es mucho y las consecuencias son brutales, pero don Esteban Moctezuma tiene cuentas que le deben y el Presidente es hombre que respeta y honra las acciones que le beneficiaron en un momento clave en su carrera y cumple como hombrecito y eso a veces le hace perder el rumbo o genera las dudas que hoy tenemos, es como si López-Gatell dice que estamos en rojo y la “corcholata” de la capital dice que ella considera que estamos en naranja… y así pues nos jodemos todos, pero los políticos se cubren y benefician…

