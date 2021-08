La SCJN da luz verde a Uber para que preste servicio en Cancún y próximamente en Puerto Morelos

En la resolución se argumenta que ofrece transporte privado

Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde para la operación de Uber en Cancún, al argumentar que intermedia servicios privados y no públicos, por lo que se constituye una jurisprudencia del caso, así lo dio a conocer la empresa Uber, quien declaró que continuará apostando por dar servicio en el estado con innovaciones en favor de la movilidad y seguridad.

David Mínguez, Gerente de Comunicación de la plataforma de transporte privado, comentó: “Como lo hemos externado, en Uber queremos ser un aliado estratégico de Quintana Roo, generar oportunidades de autoempleo, impulsar el turismo y ofrecer una alternativa de movilidad que complementa las ya existentes”.

Asimismo, dijo que con esta nueva resolución de la SCJN se refrenda ese compromiso de acercar la tecnología a todos los quintanarroenses y contribuir con la recuperación económica de todos, mediante la movilidad. Pues reconocen que después de la contingencia sanitaria de Covid-19 que aún no ha terminado en el mundo, lo que urgen son opciones para que la gente pueda generar ingresos y Uber podría ser una de ellas.

Aclaró que para su operación en Quintana Roo, “Uber cuenta con una suspensión que otorgó un juez federal, dentro de un amparo que no se ha resuelto en definitiva, pero la Suprema Corte en junio de 2021 dictó los lineamientos para resolverlo, determinando que el modelo de negocio que intermedia la aplicación es distinto al servicio de transporte público sujeto a concesión, como ya se ha emitido con anterioridad en diferentes sentencias, como la Acción de Inconstitucionalidad de Yucatán y la de Colima”.

En Quintana Roo, la Corte señaló que por su naturaleza es un servicio de transporte privado, es decir, que esa resolución constituye jurisprudencia por precedente y por lo tanto, la hace obligatoria para todos los jueces y tribunales del país. Ante ello, el Tribunal Colegiado de Quintana Roo deberá resolver el amparo en curso.

“Las innovaciones digitales avanzan más rápido que los marcos regulatorios y desde Uber estamos a favor de contar con uno, que sea moderno, incluyente y que sobre todo, esté diseñado y adecuado al modelo de negocio y a la industria que se representa. Uber no es transporte público, somos una compañía de tecnología que intermedia viajes entre privados, tal y como la SCJN recientemente lo señaló”, concluyó David Mínguez.

Finalmente, Uber anunció su expansión hacia Puerto Morelos, además de diferentes innovaciones para fomentar el autoempleo en el estado. “Buscamos generar más de 6 mil oportunidades de autoempleo en Quintana Roo”, concluyó.

Casos de la variante Delta se disparan en Quintana Roo

Como ya habían vaticinado los expertos, la variante Delta de la Covid-19 se ha disparado en Quintana Roo, ya que es más fácil de propagarse, al tener mayor resistencia en la naturaleza, es decir, que al sobrevivir más tiempo en el ambiente, hay mucho más riesgo de que los humanos la contraigan y contagien a otros, afortunadamente, también se ha dicho que las vacunas disponibles hasta ahora y que se están aplicando en el mundo, son también efectivas para esta nueva cepa.

Según información difundida en la plataforma GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), diseñada para dar seguimiento al virus, en los últimos 17 días, la entidad reportó 57 nuevos casos Delta, lo que representa, un incremento de 219% y que en las últimas dos semanas, el número de contagios de esta cepa, registró un drástico incremento al dispararse desde los 26 a los 83 confirmados.

Estas cifras no deben tomarse a la ligera, pues hay que recordar que Quintana Roo ya se encuentra entre las 5 entidades, donde esta variante comienza a predominar por encima de las ocho que están en vigilancia en el mundo. Hasta ahora, de las 8 existentes, en el estado ya hay 5 y de éstas la más activa es la Gamma, pero podría no pasar mucho tiempo para que sea superada por Delta, por lo que el llamado sigue siendo el mismo, que todos se apeguen a las normas de seguridad sanitaria a fin de ponerle un freno a los contagios.

Si bien, continúan y seguirán acuerdo apareciendo nuevas variantes del virus causante de la Covid-19, los especialistas afirman que ninguna elimina en su totalidad el efecto protector de las vacunas que han sido diseñadas, únicamente hacen que este porcentaje varíe, comportamiento que se observa también con otras enfermedades, es decir, que por el momento no hay una, para a la cual las vacunas no sean eficaces.

El infectólogo pediatra Rodolfo Norberto Rodríguez Juárez, explicó: “Las vacunas, independientemente, de que pierdan algún grado de efectividad según la variante a la que se enfrenten, no dejan de ser útiles y muy necesarias. La protección que las vacunas otorgan pueden impedir casos graves y hasta la muerte de los pacientes”.

En ese mismo sentido agregó: “Con los pocos meses que se lleva inmunizando se observa que disminuye la capacidad, pero no desaparece, lo que no sabemos es cuánto nos va a durar la inmunidad, entonces lo que va a ocurrir en los próximos meses y años, son los análisis sobre si es necesario o no una nueva vacunación y cada cuánto tiempo”.

En este marco, el especialista enfatiza que las variantes de Covid-19 no están cambiando drásticamente, pero sí lo suficiente para que los anticuerpos producidos por infección previa o por la vacunación no neutralicen al 100% el virus. “La mutación de los virus es un comportamiento esperado, por lo que muchas vacunas que protegen de enfermedades como la influenza, tienen que ser modificados año con año, pero al ser una condición nueva, aún se analiza qué tipo de adecuaciones se van a tener que realizar y con qué frecuencia. Los datos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos indican que hay un gran número de hospitalizaciones entre quienes no están vacunados, y en segundo lugar, quienes les hace falta una dosis, que no tienen completa la protección”, dijo.

De tal manera que en los próximos meses y años van a seguir habiendo variantes del SARS-CoV-2, ya que como organismo necesita transmitirse más fácilmente para sobrevivir en la naturaleza, no obstante, los trabajos para modificar las vacunas y hacerlas más efectivas ya están en marcha por parte de los científicos, de tal manera, que lo más recomendable es vacunarse con las dosis disponibles en este momento y esperar a que los estudios determinen si harán falta refuerzos o no. “Estas mutaciones podrían hacer esto, pero al mismo tiempo, algunos microorganismos bajan virulencia para no matar a los hospedadores y poder mantenerse circulando ¿qué va a pasar a futuro? el tiempo y la ciencia nos lo van a decir, si es necesario otra vacuna o reforzar las que ya se tienen”, concluyó.

Hoteleros exigirán vacuna a trabajadores

Una vez que ha comenzado a agilizarse la campaña de vacunación contra la Covid-19 en todo el mundo, comienza a ser también una constante, encontrarse con grupos poblacionales que no se quieren vacunar, lo cual se ha dejado a su criterio en la mayoría de los casos, es decir, aún no es un tema obligatorio para toda la ciudadanía, sin embargo, hay ciertos sectores, donde sí se está tomando en cuenta que la inmunización sea obligatoria, como lo es el caso de los trabajadores del ramo turístico, restaurantero, entre otros.

No obstante, conforme avanza la inmunización en el mundo, en numerosos países está surgiendo con fuerza el debate sobre si es lícito obligar a los trabajadores de sectores específicos a vacunarse para poder mantener sus empleos. Pues, por un lado están los que piensan que es imprescindible que los empleados del sector salud, educación y turístico, deben contar con su dosis completa y por el otro, los que apuntan a que es ilegal obligar a aplicarse el fármaco.

En el caso de Quintana Roo, donde se ubican algunos de los destinos turísticos más importantes del mundo, como Cancún, Cozumel y Puerto Morelos, los empresarios hoteleros ya valoran muy seriamente aplicar la vacunación obligatoria entre sus trabajadores.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los sindicatos han comenzado a lanzar la advertencia entre sus agremiados, sobre la posibilidad de que se les impedirá trabajar si no están vacunados. Por ejemplo, Genny Canto Canto, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ha adelantado que es muy probable que en cuanto la mayoría de la población esté inmunizada, el certificado se convierta en un nuevo requisito de empleo.

Asimismo, la representante sindical afirma que es una decisión que ya se veía venir, ya que los hoteleros o los restauradores pretenden proteger de posibles contagios, tanto a los clientes como a su plantilla de trabajadores, ahorrándose así también gastos por la baja laboral. Incluso refieren que es más práctico vacunarse, que estar presentando pruebas de Covid-19 cada tres días como se está haciendo actualmente entre quienes no han acudido a recibir la inmunización.

“Aquellos empleados que opten por evitar la vacuna, tendrán que someterse habitualmente a pruebas de antígenos que tendrán que pagar de su propio bolsillo. Por eso es mucho más práctico y efectivo para todos, que acudan a vacunarse, además es un deber y responsabilidad social”, recalcó.

Pese a lo anterior, en Quintana Roo no se ha llamado a la vacunación al grupo comprendido entre los 18 y 29 años de edad en todos sus municipios, por lo que la exigencia obligatoria de un certificado aún no puede ser aplicada, sino hasta que se concluya la campaña de inmunización entre este grupo poblacional, lo cual debería suceder en más tardar en un mes.

