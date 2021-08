Revocación de Mandato va en extraordinario

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ahora es Mauricio Toledo, el que ruega a legisladores

La iniciativa de Revocación de Mandato propuesta por el senador Ricardo Monreal sí podrá discutirse y en su caso aprobarse, antes del uno de septiembre ya que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez no descartó la posibilidad de que la Cámara alta realice un segundo periodo extraordinario para analizar este asunto que, reconoció, es un tema pendiente.

Hay que destacar que en entrevista, el legislador chiapaneco mencionó que aún hay tiempo para que la Comisión Permanente realice una sesión presencial con el objetivo de que se solicite un extraordinario donde el asunto a discutir sea dicha legislación.

“Estamos en la valoración y casi estoy seguro que vamos a convocar a un periodo, nuevamente presencial en la Comisión Permanente, para discutir si se autoriza, por mayoría calificada, la discusión de la Ley de Revocación de Mandato. Tenemos tiempo”, señaló el senador por Chiapas. No obstante, Ramírez Aguilar reconoció que este tema no puede legislarse al vapor, pues es indispensable sacarlo con el consenso de la mayoría legislativa, aunque al interior de Morena, persisten ciertas preguntas y ciertos tiempos que hay que cuidar. En este sentido, consideró el senador Ramírez que el tema debe ser discutido primeramente al interior de la bancada de Morena y posteriormente con los demás grupos parlamentarios. O sea, ¿las diferencias a lo interno de la fracción parlamentaria morenista no tienen para cuándo acabar?

En fin, de cualquier manera, los legisladores tendrán que acelerar sus trabajos y de ser posible, citar a sesión extraordinaria a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores a fin de dictaminar esta misma semana la iniciativa que presentó Ricardo Monreal en la pasada sesión de la Comisión Permanente Permanente.

Y ahora, en otro tema, el que da “patadas de ahogado” porque ve también que ya la tiene muy cerca, es el diputado del PT, Mauricio Toledo, que -de manera muy semejante al ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas-, muy humildito porque una juez desechó el amparo que había conseguido, rogó a sus compañeros legisladores de la 64 Legislatura que por favorcito no voten a favor de retirarle el fuero, pues ha sido víctima de persecución política por parte ni más ni menos y así acusó, de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y una parte de legisladores de Morena.

Bueno, desde que Toledo era delegado de Coyoacán, tenía una famita de pronóstico reservado y ahora que para colmo, resultó reelecto, muy al estilo de otro que será desaforado, el diputado Saúl Huerta, por violador de menores, implora para que no le destruyan su carrera legislativa. ¿Ahora sí será la buena para que el diputado Toledo pague todos sus pendientes? Y por cierto, ¿dónde está el diputado petista, Gerardo Fernández Noroña para que enjundioso salga a defenderlo?, la Covid-19 se lo ha impedido.

Municiones

*** Al participar en la Foro Nacional de Transparencia y socialización de los Derechos Electorales en México, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, afirmó que uno de los temas que están sobre la mesa es la discusión de una reforma profunda en los tribunales electorales, en los órganos autónomos encargados de organizar el proceso electoral, tanto a nivel federal como estatal. Consideró que sí es importante una reforma, pero que se analice en un Parlamento Abierto, para así escuchar a académicos, especialistas en derecho electoral, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) del país, a los Tribunales Locales Regionales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Nuestro sistema electoral debe revisarse con mucha puntualidad”, consideró Ramírez en el “Foro nacional de transparencia y socialización de los derechos electorales en México”.

*** Legisladores y legisladoras del PRI de la Comisión Permanente, demandaron que se separe de su cargo ni más ni menos que al funcionario “estrella” de esta errada y llamada Cuarta Transformación y se trata del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell. ¿La razón?, pues esa es bien conocida, su pésimo, por no decir denigrante, manejo de la pandemia de Covid-19, en la que lleva más de un año diciendo mentira tras mentira, además de entrar en constante contradicción. Mediante un Punto de Acuerdo, los legisladores del tricolor exhortaron a la Secretaría del Función Pública, ahora a cargo ya de Roberto Salcedo Aquino, para que lleve a cabo una investigación detallada y exhaustiva del subsecretario “estrella” y de esta manera deslindar responsabilidades administrativas e incluso penales.

*** Y “ya salió el peine”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó ver que contra viento y marea va a defender a Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade y que los casi nulos resultados que obtuvieron los atletas mexicanos en la Olimpiada de Tokio 2020, no serán motivo suficiente para que la sonorense se vaya, por eso, no dijo “ni pío” el inquilino de Palacio Nacional cuando en el gustadísimo “stand-up” mañanero se puso en evidencia que el pronóstico de la señora Guevara respecto a que la delegación mexicana en Tokio, obtendría por lo menos diez medallas, resultó ser todo un fracaso. No hay que soslayar que es en la actual administración, cuando los deportistas mexicanos ganaron menos medallas y de eso desde luego, no son los deportistas los únicos culpables; habría que recordarle al Presidente que el recorte de recursos en nombre de su “austericidio” y la falta de apoyo al deporte mexicano, es la razón fundamental del fracaso. Además, no ha dejado de preguntarse en los corrillos políticos a dónde irán a pagar los recursos destinados a la Conade.

*** Como una reunión muy cordial producto de una “muy buena relación” con Palacio Nacional, calificó el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, el encuentro que sostuvo con el presidente López Obrador, donde el mandatario estatal confirmó el compromiso de regresar a clases presenciales a partir del 30 de agosto, por lo que también se comprometió a cuidar la salud de los niños, jóvenes, maestras y maestros que retornarán a las aulas. ¿Y así de fácil será en el resto de los estados este regreso a las aulas?

morcora@gmail.com