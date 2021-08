Corral, las tres oligarquías

Desde el portal

Ángel Soriano

El saliente gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, prominente panista y tenaz opositor, hizo un llamado a las diversas corrientes políticas a superar diferencias en torno a las coincidencias para construir un futuro mejor del país o de lo contrario prevalecerá el odio y la polarización que campea en el país para acabar con la IV-T.

En agradecimiento a los elogios a su administración y a su labor al frente de la entidad, Corral Jurado dijo que en las redes sociales y en distintos medios se dicen muchas mentiras y que es necesario superarlas para coincidir en la necesidad de empujar hacia la transformación del país con todas las corrientes políticas.

“Se están perdiendo a los referentes históricos de la lucha democrática, no sólo en el sistema de partidos, sino en muchos sectores, incluso se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea en el ejercicio del gobierno. Y es que cuando se da un viraje, un cambio, una manera diferente de hacer política, uno suele enfrentarse a tres oligarquías que se unen, se atenazan: la económica, la política y la mediática”.

Dijo Corral que él ha sido víctima de los ataques de quienes se aferran a sus intereses, que ejerció una administración honesta y combatió la corrupción, por eso sabe de esos grupos privilegiados que emprenden esas campañas mediáticas. Sin duda, Corral será objeto de nuevos ataques y de haberse disciplinado al poder o, lo más común, “es una opinión personal”.

Turbulencias

Arturo Zaldívar endereza el rumbo del TEPJF

Sin duda, la intervención del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Lárrea, fue definitiva para enderezar el rumbo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de la destitución de José Luis Vargas Valdez y la designación de Reyes Rodríguez como sustituto y que luego renunció para dar paso a Janine Otálora Malassis rumbo a la designación de Felipe Alfredo Fuentes al frente del organismo… Condena y solidaridad generalizada en el gremio y de la sociedad ante la amenaza del CJNG contra medios de comunicación, en especial contra Azucena Uresti, por el presunto manejo tendencioso de lo que ocurre en Michoacán. Se demandó protección y acción del Estado mexicano ante la escalada de la delincuencia organizada que cada vez actúa con mayor impunidad en el país… Y mientras crece la demanda generalizada de vacunas para jóvenes y menores de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el envío de una nueva remesa de los Estados Unidos, luego de su plática con la vicepresidenta Kamala Harris, acompañado del canciller Marcelo Ebrard… Y poco diplomático se vio la destitución del escritor Jorge F. Hernández como agregado cultural de la embajada de México en España, luego de hacer criticado al director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Correa, por haber cuestionado la lectura de placer. Hernández fue acusado por el director de Diplomacia Cultural de la cancillería, Enrique Márquez, de misógino por agredir verbalmente a la embajadora María del Carmen Oñate y de no guardar la conducta institucional, cuestión que desmintió el afectado, ya que dijo reconoce a la diplomática como una persona extraordinaria. “Haiga sido como haiga sido”, el caso de Hernández es otro más de los que se suman como víctimas por hacer comentarios que no agradan a los funcionarios de la IV-T… El gobierno de Oaxaca responsabilizó directamente a los alcaldes de la realización o no de eventos masivos, en tanto que los hoteleros rechazan el cierre de playas en Huatulco, lo cual crea confusión y afecta, necesariamente, las actividades productivas en la entidad. Guardar el equilibrio entre salud y economía es el propósito afirma el gobernador Alejandro Murat.

