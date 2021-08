Saúl Huerta y Toledo, diputados incómodos

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

PT y Morena hicieron hasta lo imposible para salvarlos

Es evidente que Mauricio Toledo y Benjamín Saúl Huerta Corona se convirtieron en dos diputados incómodos, por eso, nunca dejó de resultar sumamente extraño que tanto el PT como Morena, se atrevieran a defender a estos “distinguidos” legisladores y hayan hecho hasta lo imposible porque retuvieran el fuero.

Hasta el día en que se decidía en la Cámara de Diputados la suerte de ambos personajes, las posiciones eran encontradas y la bancada oficial que comanda Ignacio Mier Velazco, trató de encontrar una salida hasta beneficiosa en el caso de Huerta Corona.

Pavel Arenas, abogado defensor del legislador por Puebla, señaló que había varias irregularidades en el debido proceso -como dicen los abogados-, como la que, sólo a su juicio y el de su defendido, han hecho los medios de comunicación que han manejado aspectos de la vida privada del cuestionado diputado. ¿Pues qué quería?, habría que preguntarle al señalado diputado.

El presidente de la Sección Instructora, el morenista Pablo Gómez, ante de empezar la sesión, se “lavó las manos” deslindado lo que corresponde a dicha sección: “lo que procede es retirar o no el fuero (a los legisladores), ya la Fiscalía (de la Ciudad de México) se hará cargo de lo que proceda. ¿Será?

Benjamín Saúl Huerta tampoco tuvo asidero alguno del cual aferrarse y sabedor de ello, horas antes del juicio de desafuero, el morenista renunció a su derecho de presentar pruebas ante la Sección Instructora.

Sobre este expediente es más que pertinente recordar que en abril pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo acusó de violar a un menor de edad y después de tales hechos, vía telefónica, el legislador poblano imploró a la madre del joven violentado, que no le destruyera su carrera legislativa, porque buscaba la reelección a su cargo por un distrito de Puebla. Luego desapareció y curiosamente, la familia del joven que trabajaba para Huerta, fueron víctimas de amenazas e intimidación.

Las acusaciones en contra del legislador poblano provocaron un serio enfrentamiento entre la Fiscalía de la CDMX, que encabeza Ernestina Godoy, y una parte de los legisladores de Morena, que se empeñaban en protegerlo. Cómo olvidar que el coordinador de la bancada del partido oficial en San Lázaro, Ignacio Mier, declarara que él no se mete en la vida privada de los legisladores, menos después de sus horarios de trabajo.

Los miembros de la Sección Instructora determinaron “la existencia de conductas que bien pueden encuadrarse en las hipótesis típicas antijurídicas y reprochables, consistentes en: Abuso Sexual Agravado y Violación Equiparada Agravada”.

Hay que subrayar que ayer ni a la madre del menor violado, ni al abogado de ésta, les fue permitido el acceso al Palacio Legislativo de San Lázaro, por más intentos que hicieron otros diputados y por su parte, como acostumbra, Saúl Huerta estuvo ausente.

Mauricio Toledo, por su parte, con algo más que los dedos aprisionados en la pueta, intentó lo que él consideró una “jugada maestra”, pero al parecer, “se le volteó el chirrión por el palito”. En una carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Dulce María Sauri, pidió licencia por tiempo indefinido y así pretender evitar el desafuero, pero se le olvidó o pasó por alto que ésta no se puede autorizar porque no está contemplada en la convocatoria a período extraordinario. Así, sólo el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está facultada para hacerlo.

Cuando empezó esto del desafuero del diputado petista, la reelección de Toledo en su cargo fue sorpresiva porque, como antecedente, la Sección Instructora de la Cámara baja obtuvo información importante que le proveyó el fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, respecto a que al ex delegado de Coyoacán, se le encontraron 16 registros de antecedentes penales, por los presuntos delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, denuncias de hechos, delitos electorales, amenazas, extorsión en grado de tentativa así como lesiones dolosas.

Aun así, Mauricio Toledo pidió compasión a sus compañeros diputados para que no votaran por su desafuero porque -acusó-, él era víctima de una persecución política por parte de la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien de inmediato manifestó que le daban risa los señalamientos del petista.

En este sentido, lo que olvida el ex funcionario precisamente del hoy gobierno de la CDMX es que en reiteradas ocasiones, desde Palacio Nacional se le han dado sendos espaldarazos a la señora Sheinbaum Pardo y nada denota que se los vayan a retirar por lo menos de aquí a 2024.

Como puede observarse, no había razón alguna para que el petista y el morenista siguieran siendo los diputados incómodos.

Municiones

*** Una bomba a explotar en cualquier momento, esa es la que ha puesto ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la escena. El conflicto con los gaseros continúa y no tiene para cuándo resolverse, amén de que el Ejecutivo no tiene la menor idea de cómo hacerlo. Y todo este nuevo problema lo detonó para que su distinguida nuera, Carolyn Adams, pudiera presuntamente meter la mano “hasta el codo”, en el nuevo negocio del sexenio, el Gas Bienestar. Ayer, los gaseros intentaron llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Se quejan de recibir una comisión muy baja, ya que sólo ganan 50 centavos cuando podrían tener una de un peso con 50 a dos pesos. El manejo que ha hecho esta errada y llamada Cuarta Transformación, ha sido deplorable y todo, en nombre del nepotismo del que hace gala el de Tepetitán. Han llegado incluso al insulto; ahí está que el titular de la Profeco, Ricardo Shieffeld, calificó a quienes distribuyen el Gas LP como “franeleros del gas”. No, bueno, qué manejo tan político el del ex panista.

*** Por su parte, el líder de los gaseros, Adrián Rodríguez, informó que a la fecha, no hay acuerdos y que “estamos peor que la semana pasada (en este conflicto)… Estamos conteniendo un gran globo de agua con dos manos, va a llegar un momento en que no podremos contenerlo… Nosotros estamos pacientemente esperando la promesa a la que se comprometió, (López Obrador) escucharnos”. Respecto a un tema que también toca al gobierno capitalino, Adrián Rodríguez señaló que, “si nos escucharon, sí nos recibieron, sí fueron amables, pero va a haber un desabasto en el gas LP”. Una comisión de los gaseros se reunieron con gente de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y por cierto, ni el flamante secretario de Gobierno Martí Batres y su gente, se metieron en el asunto. La temperatura está subiendo y la tónica de Palacio Nacional será abonar a la polarización, como siempre. Aun con esto, Adrián Rodríguez anunció que no harán nada que pueda violentar a la ciudadanía. Ojalá.

