Mismo infierno con diferentes diablos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Sin dudarlo, les comento que los viejos tenemos frío, no es por la cercanía de la muerte que nos muestra el tiempo y la realidad, no, creo que si no estamos preparados para ello no tenemos calma ni serenidad para recibir lo que es vital como un final del proceso de la vida. Tenemos frío porque estamos más sentados y reflexivos o pensativos recordando el pasado y dejando pasar el presente y ni siquiera vislumbrando el futuro. La pandemia nos aísla y nos deja en manos de los medios de comunicación porque muchos no tenemos posibilidades de poder leer cuando la vista se cansa o se pierden habilidades y no tenemos la capacidad tecnológica o las posibilidades económicas para sostener los precios de internet y los gastos, muchos gasto por medicamentos que se muestran realmente cuando las estadísticas nos señalan que en este tiempo, por las fallas del sector salud y los caprichitos de López-Gatell y sus cómplices, los viejos, sobre todo los viejos aumentamos el consumo de medicamentos en “similares” en más de 20% y es lógico, como lo hemos dicho, que es bueno que ahorran por las compras consolidadas de medicamentos que no llegan y se pierden en el tiempo, pero en ese tiempo perdido, mientras los burócratas de la salud esperan los golpes mediáticos de publicidad, los paganos fuimos los ciudadanos que tuvimos que comprar medicamentos cada día mucho más caros, de tal suerte que en poco tiempo también se mostró que los comerciantes de medicamentos aumentaron en más de cinco mil las aperturas de sus negocios nuevos porque les dejan dinero, no porque pierden, al contrario, la ineficiencia de los burócratas de la salud a pesar de estar señalados por el Presidente que no puede ser todólogo ni especialista señale que sus cuatachones que le “asesoran” o lo “empinan”, como pensamos algunos, pues hacen ganar mucho a los especuladores y comerciantes y empresarios de los productos de farmacia y medicamentos, mientras ellos nos hacen el cuenterete de que se ahorran muchos millones por su “estrategia de compras”, cuando en la realidad solamente muestran su incapacidad de ver la realidad y para poderla transformar, pues es preciso conocerla y no hacerle al Tío Lolo ni al cuenterete de la política como algunos de las estrellitas de Salud del Presidente, pues se ven en el cielo algunos, pero también se caen algún día o se apagan, porque son estrellas o meteoritos o pollitos en fuga… fugaces…

Hemos dicho en colaboraciones, que en la famosas estrategias de represión de los cuerpos de seguridad protegidos por los políticos y funcionarios del “neoliberalismo” se fueron perfeccionando y para que no fueran acusados como violadores de los derechos humanos, pactaron con los grupos delincuenciales, el que a cambio de la protección que les daban en impunidad y negocios, fueran los que hicieran el “trabajo sucio” eliminando en muchos sitios a los luchadores sociales o a los que molestaban a los políticos o eran considerados “peligrosos para la paz y la tranquilidad de los ratas en el poder”, y así, también, les obligaron a controlar zonas aisladas para que manejaran la política, y ahora, al paso del tiempo, pues controlan muchas regiones y tienen a sus gentes como los verdaderos manipuladores del poder, a su favor, sin necesidad de contar con la protección ni de funcionarios ni de políticos o policías, ellos ya son una real fuerza independiente por su organización, capacidad de tiro y de negocios que controlan por la “narco-política” y los “narco-negocios” y financiamientos en muchas regiones en el país y esta es la realidad.

Por ello se dan el lujo de mantener en las benditas redes sociales sus videos de acciones intimidatorias o de promoción y mostrar su enorme capacidad donde operaran con total impunidad. Sus relaciones financieras son de nivel internacional al igual que los canales del tráfico de drogas, armas, dinero o gente con las que dominan el mercado de tal suerte que, en sus zonas de consumo de otros países también gozan de “impunidades” gracias a su alto nivel corruptor cuando muestran su poder y los políticos locales llegan a la conclusión que es mejor pactar a perder la vida o la de sus seres queridos, así que cuando la “sociedad civil” dice que los amenazados no están solos y que se les garantiza su seguridad, pues es algo relativo, porque si tienen capacidad para eliminar a los mismos jefes de la policía o de los empresarios o financieros, pues nadie puede garantizar que en un momento eliminen a los comunicadores que hoy se sienten totalmente amenazados e inseguros, porque al final de cuentas, el mismo sistema y gobierno los ha venido despreciando y aislando para tratar de mostrarles a los miembros del infelizaje nacional que no sirven los medios y que muchos comunicadores no son más que “chayoteros” y deben ser eliminados para que no existan trabas a los eventos programados por los políticos en el poder… pues como antes, pero con diferentes diablos, siguen siendo los mismos infiernos que vivimos en el país.

Los grupos de represión ya no son “oficiales”, pero con las manos pachonas, dicen, y las buenas relaciones de poder a poder, esos grupos delincuenciales hacen el “trabajo sucio”, ya que no se podrá negar que la delincuencia nace, crece y se reproduce porque cuenta con los apoyos del sistema y del gobierno, y esto, como diría el “Che”: también tienen su historia. Y al final de cuentas les vienen creciendo los enanos y se convierten en pulgas muy molestas que no les dan tranquilidad o en gigantes que controlan y disputan el poder político, económico y paramilitar, manteniendo el control en muchos sitios del país… pues así es la realidad y nos ajustamos o nos jodemos… usted dirá.

socrates_campos8@yahoo.com.mx