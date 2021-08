Totalplay, marca líder que revoluciona

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Semana crucial para Revocación de Mandato; AMLO dice que el TEPJF está “podrido”

Con razón el presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira por la Comarca Lagunera, acompañado por los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro: y de Coahuila, Miguel Riquelme, estaba tan enojado que terminó por despotricar en contra del Poder Judicial e instalado en el insulto -como acostumbra-, el Ejecutivo, alejado totalmente de la más mínima actitud diplomática, dijo que éste estaba “podrido”. ¿Será porque no lo obedecen ni hacen caso a sus ocurrencias y designios?, porque en esta ocasión, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó quitarle tres diputaciones federales a Morena, el de Tepetitán no puede alegar fraude o exigir aquello del “voto por voto, casilla por casilla”.

“¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo”, dijo amablemente el inquilino de Palacio Nacional.

El berrinche del tabasqueño ya tenía un importante antecedente: no pudo retener -por más intentos que hizo-, en su puesto al ahora ex presidente de dicho Tribunal, José Luis Vargas, que encima está sujeto a una investigación y dicho sea de paso, nunca le pudo entregar resultados óptimos a su verdadero jefe, el Presidente. Ante este hecho, lo que hizo el TEPJF en este conflicto, fue defender su autonomía, algo que desde luego no le pareció al inquilino de Palacio Nacional.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, fue de los primeros en hacerle eco al mandatario al señalar que el fallo mediante el cual el máximo Tribunal Electoral determinó quitarle tres diputaciones federales al partido oficial que obtuvo en la elección pasada, “representa un atentado a la democracia”.

En sus “pataleos”, el diputado Mier Velazco señaló: “los magistrados del Trife envueltos en escándalos y una crisis severa de gobernabilidad interna atentan contra la decisión soberana del pueblo de México que en las pasadas elecciones le dio con su voto la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Lo que vemos hoy con estas resoluciones es increíble”. Increíble es lo que hace López Obrador, según él, “gobernando”.

Desde luego, el dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, tampoco podría dejarse de pronunciar, siempre, bajo la “línea” de Palacio Nacional y dijo que la crisis por la que atraviesa el TEPJF, es producto de “la relación de complicidades, corrupción y pago de favores” que existe entre los magistrados y la oposición, es decir, el PAN y el PRI.

Lo anterior no es más que la repetición de aquella frase que surgió en las filas del PRD y luego se fue a Morena: “si no gano yo, entonces no hay democracia”

Por otra parte y en otro tema, será hoy cuando se reúnan las Comisiones de Primera, la de Gobernación y Estudios Legislativos, de la Comisión Permanente para dictaminar tres iniciativas sobre Revocación de Mandato: Una presentada por el PAN, otra por el PRI y la de Morena. En este sentido hay que recordar que la Revocación de Mandato es una nueva institución plasmada en la Constitución recientemente, en este periodo de gobierno y en esta Legislatura.

De acuerdo a especialistas, la Revocación de Mandato es una institución que existe en muchas partes del mundo y sin embargo, México no la tenía contemplada. Esta consiste en que a la mitad del camino del periodo sexenal, a los tres años transcurridos, pueda consultársele a la ciudadanía que siga gobernando la persona que esté al frente del Ejecutivo Federal, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta institución es formal y es vinculatoria, por lo que sólo haría falta la Ley Reglamentaria para aplicarla, en el caso de nuestro país, en marzo del 2022.

Hablando de lo que podría pasar, se supondría que, de autorizarse, entonces el miércoles se celebraría una reunión de la Comisión Permanente de manera presencial para convocar a Periodo Extraordinario de Sesiones en ambas cámaras y aprobar los dos instrumentos jurídicos: El de Juicio Político y el de Revocación de Mandato; el primero –como se recordará-, también pendiente.

Y de resultar aprobado por las dos terceras partes de la Comisión Permanente, se celebraría Sesión Extraordinaria el próximo viernes. Es decir, todo podría hacerse en una semana.

No obstante al momento, bien puede decirse que “la moneda está en el aire”, razón por la cual, la semana entrante será fundamental para estos instrumentos jurídicos de los que el país dispone.

Municiones

*** En un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, se informa que sólo Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Tlaxcala y Durango han aprobado una ley local de amnistía como lo estipula la ley federal y que a más de un año de su expedición, sólo han sido liberadas 5 personas. La investigación concluye señalando que la intervención del Senado de la República resulta fundamental en el seguimiento de todos los procesos que giran en torno a las amnistías, con el fin de garantizar que sea un mecanismo de justicia eficiente, efectivo, rápido y de fácil acceso.

