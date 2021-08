Piden empresarios aplicar vacuna y normas sanitarias para detener ola de contagios

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Fomentan hábitos con “Quintana Roo, un estado de 100”

A fin de ponerle un alto a la tercera ola de contagios a Covid-19, organismos empresariales de Quintana Roo se unieron para poner en marcha la iniciativa denominada “Quintana Roo, un estado de 100”, que forma parte de la campaña “Amo Cancún por eso te cuido por eso me cuido”, que busca reconocer a las empresas del estado con el mayor número de colaboradores vacunados, mismas que recibirán una placa conmemorativa.

Los líderes de este programa indicaron que se busca que cada empresa trabaje desde sus trincheras donde deben incidir en fomentar la vacunación y que se atiendan estrictamente las normas sanitarias. “Podemos lograr un poco más reconociendo a las empresas que cumplen los protocolos, que con sancionar a quienes no lo hacen y con esta estrategia de competencia vamos a lograr que todos cumplan”, manifestó Ari Adler, presidente de Canadevi en Quintana Roo.

A esto, Sergio León Cervantes, presidente de Coparmex, agregó que se reconocerá con este galardón a 100 hoteles, 100 grandes empresas, 100 medianas empresas y 100 pequeñas empresas. “La convocatoria está abierta a todos los sectores, confiamos en lograr la participación del gobierno municipal con otros incentivos para los que cumplan con los requisitos para reducir el contagio en la entidad”, dijo.

Aclaran que las empresas que deseen participar deben llenar un formulario en la que se especifica el municipio, edad, nombre del colaborador, nombre de la empresa, datos de la empresa y contacto de los responsables, este documento puede ser solicitado a Coparmex directamente y tienen como plazo hasta el 31 de agosto para enviar sus documentos a los correos oficiales del organismo.

“La idea de lanzar esta campaña es para que las empresas sean parte de la historia de Cancún y de las personas que lograron sacar adelante a esta ciudad y que están contribuyendo con la reactivación económica”, sostuvo Sergio León.

Finalmente, la Coparmex lanzó un llamado en general a toda la población y turistas que visiten el estado, para no bajar la guardia y continuar atendiendo los protocolos de seguridad sanitaria, tanto en los centros laborales, en el hogar y en espacios de convivencia. “Debemos seguir usando obligatoriamente el cubrebocas y de forma correcta, también mantener la sana distancia, el uso constante de gel antibacterial y sobre todo vacunarse, ya que es la única opción para protegerse del coronavirus, aunque debemos recordar que no te exenta de contagiarte, sino que evita que los estragos sean más graves”, señaló.

La Canaco-Servytur apoyará a 25 emprendedores

Emprendedores de Chetumal apuestan a la realización de un tianguis de ofertas una vez al mes, a fin de acaparar el mayor número de ventas e ingresos y con ello lograr la continuidad de sus proyectos, todo con el apoyo de la Canaco-Servytur.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) delegación Chetumal-Tulum, Juan Jaime Mingüer Cerón, explicó que se les brindará capacitación, asesoría técnica y espacio a 25 emprendedores, para la exposición de sus productos.

“Fue más de un año en que no se llevaron a cabo eventos masivos, por lo que los emprendedores vieron truncadas sus ventas en espacios físicos y solamente lo hacían de manera virtual. Sin embargo, con la llegada de la reactivación económica y los permisos de eventos limitados a cierto aforo de personas y sin ocasionar aglomeración, es que también se inició con la planeación de los tradicionales tianguis”, celebró.

Juan Mingüer Cerón destacó que a más tardar en septiembre se llevará a cabo otro tianguis, ya que el fin de semana pasado, hicieron el primero, tras varios meses que no se realizaba por la pandemia. “En los eventos presenciales se implementan los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud, para evitar el contagio y propagación del Covid-19”, afirmó.

Finalmente, se comentó que será de manera regular y con el apoyo del organismo camaral que se llevarán a cabo este tipo de tianguis, “las actividades comerciales a través de esta modalidad genera la llegada de decenas de familias en diferentes horarios del día”.

60 de cada 100 pruebas Covid aplicadas en el estado son positivas

No hay la menor duda de que la tercera ola de Covid-19 se está ensañando con Quintana Roo, donde desde hace cuatro meses no se han dejado de reportar entre 200 y más de 500 contagios cada 24 horas, colocando al estado como uno de los de mayor índice de positividad a la enfermedad, pues 60 de cada 100 pruebas aplicadas en la entidad resultan positivas.

En este escenario, Quintana Roo tiene la segunda tasa de incidencia más alta de casos positivos de Covid-19 en todo el territorio nacional, al registrar un índice de 60.5%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.

En un comunicado, explicaron que el índice antes mencionado, corresponde al porcentaje de personas que dieron positivo al virus en el momento en que acudieron a hacerse la prueba, por lo que si el indicador de Quintana Roo es de 60.5%, quiere decir que por lo menos sesenta de cada 100 personas con síntomas sospechosos, terminan con un resultado de laboratorio positivo a la enfermedad.

Con lo anterior, no se podría calcular en su totalidad el índice de casos positivos en el estado, puesto que en esa estadística, no se están tomando en cuenta todos aquellos enfermos que no se realizan la prueba y se quedan con los síntomas en sus casas o en su defecto son asintomáticos.

No obstante y aun con lo anterior, el índice de pruebas aplicadas y positivas en el estado, es el segundo más alto de todo el país, superado sólo por Nayarit, cuya incidencia es del 61.2%; por debajo de Q. Roo está el estado de Veracruz con 60.2%, y Oaxaca con 54.3%.

Pese a que el número de personas que dan positivo a Covid-19 en la actualidad, se encuentran por encima de la mitad, aún no se supera el porcentaje que se tuvo durante la primera ola entre marzo y abril del año pasado, cuando el índice de positividad alcanzó el 79.4%, de quienes se hicieron la prueba.

Asimismo, la estadística recopilada por la Secretaría de Salud reveló que el punto más bajo en cuando casos positivos nuevos, fue en marzo de este año, justo antes de iniciar la temporada vacacional de Semana Santa, cuando el indicador era de 26.2% y antes de que se desatara la segunda y tercera ola de la enfermedad,, principalmente debido al relajamiento de las normas de salud.

Es decir, que desde hace cuatro meses aproximados, la gráfica comenzó a subir, escalando primero a 33%, después a 40%, más tarde a 50% y ahora hasta el 60.5% de los pacientes sospechosos, que terminan por confirmar ser portadores del virus.

Finalmente, la Secretaría de Salud estatal (Sesa) informó que el estado ya está muy por encima de los 49 mil contagios acumulados y más de 3 mil defunciones. Mientras que en el caso de los recuperados, la cifra alcanza más de 39 mil.

No hay dinero para rehabilitación de escuelas

Con el regreso a clases presenciales, prácticamente como un hecho, comenzaron la revisiones de los planteles a fin de que estuvieran en óptimas condiciones para recibir al alumnado, no obstante, trascendió que no hay fondos suficientes para la rehabilitación de las más de 300 escuelas que fueron dañadas, ya sea por el abandono o por el vandalismo.

El presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, reconoció que no hay fondos extra para la rehabilitación de las escuelas dañadas, pues las necesidades en infraestructura educativa ahora son más exigentes en respuesta a la contingencia sanitaria, es decir, que los planteles deben tener suficiente ventilación, espacios amplios y disponibilidad de insumos.

“Las reducciones al presupuesto hacen complicada la gestión de más recursos para atender este tipo de necesidades. En caso de que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) presente un proyecto o propuesta para ampliar este rubro, procederíamos a buscar la gestión de fondos nacionales e internacionales o bien, la ayuda de asociaciones civiles, para que participen en el mantenimiento y rehabilitación de escuelas”, explicó.

Asimismo, puntualiza que “el tema económico es lo que finalmente detiene muchas cosas. Hay fondos internacionales y de asociaciones civiles, hay varios temas, pero falta un programa integral, porque hay maneras de conseguir recursos, pero nos quedamos en que este es mi presupuesto y esto es lo que puedo hacer”.

La situación se complica, porque la lista de daños se incrementa, debido a que no existe una dependencia que atienda de manera específica el mantenimiento de las escuelas del estado, es decir, que cuando se requiere una reparación, suele ser de gran costo. “No hay un rubro realista que le dé permanentemente mantenimiento a las escuelas, el problema es que se atiende el baño de una escuela cuando ya no aguantó el remedio y reventó la tubería”, denunció.

Recordemos, que el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) informó que los 21 millones de pesos gestionados por el gobierno del estado no serán suficientes para realizar la rehabilitación de todas las escuelas que sufrieron robos y fueron vandalizadas, pues hay que destacar que incluso muchos de estos planteles fueron saqueados por mas de una ocasión, perdiendo, incluso, el cableado eléctrico, tuberías y por supuesto el mobiliario.

Abraham Rodríguez Herrera, titular de la dependencia, indicó que el cálculo se realizó para 120 planteles afectados, sin embargo, la lista ha crecido y la nueva cifra es de 310, por lo que el dinero aprobado en definitiva no será suficiente para subsanar los daños en las escuelas.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com