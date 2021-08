WMG representará todo el trabajo de Madonna en la parte musical y editorial

2022 marcará el 40 aniversario del debut de la artista

Preparan una serie de lanzamientos emblemáticos de su catálogo

Madonna y Warner Music Group anunciaron una asociación global histórica que abarca toda su carrera y que incluye un nuevo acuerdo para todo su catálogo de música grabada.

Esta asociación marca la revitalización de una relación de décadas con Warner que comenzó con el lanzamiento del sencillo debut de Madonna en 1982. El acuerdo abarca todo su catálogo de Sire / Maverick / Warner, incluidos álbumes de gran éxito mundial como Madonna, Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer y Ray Of Light. También incluye sus tres álbumes de estudio más recientes, MDNA, Rebel Heart y Madame X, que se unirán al catálogo de Warner a partir de 2025. En total, el nuevo pacto incluye 17 álbumes de estudio más sencillos, grabaciones de bandas sonoras, álbumes en vivo y compilaciones.

Warner Chappell Music también administrará globalmente todo el trabajo de composición de Madonna. Este incluye éxitos tan importantes como “Like A Prayer”, “Vogue”, “Into the Groove”, “La Isla Bonita”, “Live to Tell”, “True Blue”, “Open Your Heart”, “Who’s That Girl”, “Express Yourself ”,“ Lucky Star ”,“ Take a Bow” y muchas más.

Este nuevo acuerdo anuncia el lanzamiento el próximo año de una extensa serie de lanzamientos de catálogos de varios años que volverán a visitar la música innovadora que la convirtió en un ícono internacional, pues recordemos que 2022 marcará el 40 aniversario del debut discográfico de Madonna. Por primera vez, Madonna seleccionará personalmente ediciones de lujo expansivas para muchos de sus álbumes emblemáticos, además de presentar lanzamientos únicos para eventos especiales y mucho más. La serie de lanzamientos será supervisada por el equipo de catálogo de Warner Music, dirigido por Kevin Gore, presidente de Global Catalog, Recorded Music, y el primer lanzamiento se anunciará pronto.

Este monumental acuerdo fue ejecutado por el veterano gerente de Madonna, Guy Oseary en Maverick, Allen Grubman de Grubman Shire Meiselas & Sachs P.C., su gerente comercial Richard Feldstein de NKSFB, y Max Lousada, CEO, Recorded Music, Warner Music Group.

Madonna dijo: “Desde el principio, Warner Music Group me ha ayudado a llevar mi música y mi visión a todos mis fans de todo el mundo con el mayor cuidado y consideración. Han sido socios increíbles y estoy encantada de embarcarme en este próximo capítulo. con ellos para celebrar mi catálogo de los últimos 40 años ”.

Y Guy Oseary dijo: “Durante los últimos 30 años, he tenido la suerte de conocer y pasar tiempo con muchos de los increíbles fanáticos de Madonna, y esta nueva asociación hará realidad lo que muchos de ellos han estado esperando pacientemente: una celebración, de su innovador catálogo. Mi socia Sara Zambreno y yo estamos trabajando en estrecha colaboración con Warner Music Group para dar nueva vida a estas obras icónicas “.