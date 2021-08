Proponen “fondo sanitario” para escuelas de la CDMX

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Porfirio Muñoz Ledo reflexionó sobre el regreso a clases el próximo 30 de agosto y, palabras más palabras menos, dice que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se deslinda de toda responsabilidad y les deja toda esa carga a los padres de familia.

En este gobierno no se obliga a nadie…

Si los alumnos no reciben una educación adecuada será culpa de los padres de familia que no enviaron a sus hijos al colegio, no del gobierno.

¿Y si los alumnos se contagian y mueren?

Eso parece no importar. Lo importante es que no se estresen por el encierro al que se han visto obligados (no por gusto sino por necesidad).

Cuando la salud o la vida están de por medio ¿qué importa el encierro? Si ya soportaron más de un año de confinamiento y no han fallecido de estrés o aburrimiento ¿qué más da otro tiempo?

En este contexto, el diputado local de Acción Nacional, Héctor Barrera Marmolejo, exigió dar marcha atrás en el regreso a clases presenciales como lo proyecta la 4T en perjuicio de niños, padres de familia y maestros (para estos últimos, el retorno a las aulas obligatorio no opcional)

Barrera Marmolejo sostiene que el titular del Ejecutivo federal no es el que manda en la Ciudad de México, sino la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien tiene la obligación, moral y política de “obedecer a los capitalinos”.

Agrega el legislador que “al Presidente no le bastan los más de 100 mil muertos por la pandemia de la Covid-19 en esta capital, de acuerdo a estudiosos e investigadores”.

Le recuerda que el virus es peligroso y que no puede (más bien no debe, porqué de poder puede) seguir exponiendo la vida de la gente a cambio de popularidad o votos.

Luego, a manera de mensaje, le recordó: “Morena perdió. Debes resignarte y dejar de embarrar en tus locuras a Claudia Sheinbaum”.

Por otra parte, Barrera Marmolejo, quien es presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso capitalino, puso en la mesa la opción de crear un fondo sanitario para escuelas públicas, con un monto considerable a fondo perdido y sean los padres o asociaciones de familia quienes lo administren.

“Ese dinero, explicó, puede servir para que se reparen inmuebles escolares, se compren materiales nuevos y exista compromiso para limpiar, sanitizar y adquirir todos los insumos que se necesitan para la seguridad escolar, una vez que organismos internacionales determinen que México debe regresar a las aulas”.

“Queremos que sea la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud OPS), las que decidan en que tiempo puede nuestro país activar sus escuelas, no la 4T ni el populista presidente que quiere más contagios y no le importa la vida de la gente”.

Si es tanta la necedad de clases, que le meta dinero Morena y compre medidores de Co2 y ventiladores para renovar el aire de los salones. “Además de pruebas Covid fáciles de hacer y gratis, con seguimiento de contactos”.

Sobre la propuesta del fondo, Héctor Barrera propuso buscar un encuentro con la secretaria Luz Elena González, para encontrar la fórmula más adecuada para el uso de los recursos. “Creemos, dijo, que la titular de Finanzas es una mujer coherente y sabrá invertir bien el dinero para la salud de los niños y no para hacerle segunda a la maceta del Presidente”.

El teletrabajo será voluntario

La Cámara de Diputados, durante la LXIV Legislatura, aprobó diversas reformas a leyes en materia laboral, relacionadas con teletrabajo, subcontratación, justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

Dio a conocer que el 8 de diciembre de 2020 avaló reformas al artículo 311 y adicionó el Capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, denominado “Teletrabajo”, al cual definió como una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador.

Estableció que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo esta modalidad, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora y el patrón.

Esta modalidad formará parte del contrato colectivo de trabajo, que en su caso exista entre sindicatos y empresas, y deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada una de las personas trabajadoras que desempeñen sus labores.

Explicó que el cambio de la modalidad de presencial a teletrabajo deberá ser voluntario y establecido por escrito.

Se publicó en el DOF el 11 de enero de 2021.

El 13 de abril se aprobaron reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social; del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, del ISR y del IVA.

lm0007tri@yahoo.com.mx