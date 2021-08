“Poder Judicial podrido”

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿Y SI NO?.- Dado a generalizar cuando no le obedecen, atribuyendo por lo mismo y casi siempre injustos calificativos, el padre de la Cuarta Transformación arremete por enésima ocasión contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral.

En caso de equivocarse, lo que jamás aceptará, pues que se recuerde hasta ahora no lo ha hecho por los “otros datos” en los que se respalda, el mandatario sigue adelante en sus apreciaciones con la advertencia de que los actuales funcionarios “se tiene que ir”.

Revisando desempeños anteriores, pero sobre todo recientes, tanto del Tribunal Electoral como del INE, sí hay divergencias entre los desempeños y conclusiones de ambas dependencias contra la óptica presidencial en materia de resultados, de ahí que “no están a la altura”, ¿de quién o de quiénes?

MOLESTIAS-. Seguramente el Presidente de la República está molesto porque la autoridad impartidora de justicia no ahondó en la investigación contra el potentado inmobiliario y modesto servidor público Manuel Bartlet Díaz, sí, el del “quítate el bozal porque no te entiendo”. Esa exoneración seguramente molestó al tabasqueño.

Pero también lo que a juicio de Juan Pueblo se tomó como un perdonavidas para el ex coordinador nacional de Protección Civil, David Romero, y Pío López Obrador, hermano de ya sabe quién, entregando el primero fajos de billetes al segundo.

Este caso inexplicablemente fue congelado, pasando la resolución final “hasta después de las elecciones”, que por cierto ya pasaron, pero del expediente no se ha vuelto a saber nada.

Ambos casos, en el ámbito judicial seguramente son el motivo de enojo presidencial, pero en cuanto a lo electoral, el hecho de inhabilitar al “toro” guerrerense Félix Salgado Macedonio, exponiendo con tal medida a su indefensa hijita, Evelyn Salgado Pineda, para, escoltada eso sí por su señor padre, recorrer el inhóspito territorio sureño en busca del voto que le permitiera por medio del voto poder servir a sus conciudadanos por 6 años.

A papá Félix de nada le valieron insultos, amenazas y toma de oficinas del INE para ser rehabilitado, lo que permitió a su hija suplirlo.

De ambos casos, seguramente entre muchos otros, se origina el enojo presidencial por no ir a fondo contra ellos con lo cual quienes trabajan en esas instituciones “no están a la altura, no son demócratas” aclarando que su opinión no es nada personal, como Manzanero.

Seguramente al mandatario le hubiera complacido que las autoridades fueran al fondo, cayera quien cayera, en los casos Bartlet y David Romero-Pío López Obrador, sin la orden de reservar los dictámenes hasta equis años después, no es justo. Por estas y muchas razones más, podría tener razón el Presidente.

