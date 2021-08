Carta responsiva, manejo empresarial

Desde el portal

Ángel Soriano

Hizo bien el presidente Andrés Manuel López Obrador en deslindarse de la visión empresarial con la que fue creada la carta responsiva que los padres de familia tenían o tienen que firmar para que los niños regresen a las aulas. Se trata de una carta-compromiso propia de las relaciones empresariales con propósitos de evadir responsabilidades o trasladar cargos a la otra parte.

Y el poder público ni la administración pública pueden manejarse en términos de pesos y centavos, ni de costos y ganancias, puesto que no es una empresa de la que se haya que cuidar utilidades y ganar-ganar al máximo, sino el propósito es de cumplir una labor social en beneficio de la sociedad del pueblo y, sobre todo, del cuidado de las nuevas generaciones.

Además de ser una práctica burocrática que, como lo señaló el mismo Presidente, busca poner trabas u obstaculizar el manejo de los asuntos públicos del que “faltó una copia” o le falta el acta de nacimiento; se trata de facilitar las cosas y de hacerlas más ágiles. En suma, definió el tabasqueño, tenerle confianza al ciudadano.

Sin embargo, habrá que consensuar entre padres de familia, maestros y personal administrativo para llegar a acuerdos y asumir una responsabilidad conjunta con las autoridades para el retorno a clases, pues ante la pandemia -se ha visto-, que las mejores prácticas o los máximos cuidados, incluyendo la vacunación, no son suficientes. La pandemia sigue pese a las diferencias políticas o administrativas.

Turbulencias

Conflictos en la frontera norte

El ex presidente Donald Trump arremetió contra su sucesor no sólo por su error de retirar las tropas gringas de Afganistán y dar acceso a la zona a China, sino por el mal manejo de la pandemia y “del desastre” en la frontera con México la cual, de acuerdo a nuestro canciller Marcelo Ebrard, no se abrirá en breve tiempo. En la frontera de mayor movimiento en el mundo puede haber diferencias políticas, pero la intensidad de las relaciones comerciales y turísticas causará estragos toda vez que reducirá las mismas con consecuencias impredecibles. Y de acuerdo a las autoridades de salud y del mismo Ebrard, México tiene un amplio portafolio de vacunas -seis- y disponibilidad suficiente del biológico como para cumplir con la meta prevista de tener vacunada a la mayoría de la población en el mes de octubre, antes de que inicie la temporada invernal y complique más la salud de las personas más vulnerables. Y como siempre, las Fuerzas Armadas cumplen cabalmente con el traslado y custodia del biológico hasta los lugares más remotos del país, lo cual implica una gran estrategia y contar con los recursos materiales y humanos suficientes, para distribuir el medicamento en el amplio territorio nacional… Habrá que llamar a cuentas a los altos mandos de la Guardia Nacional para saber qué hacen los fines de semana en los que escuadrones de motociclistas utilizan la carretera México-Cuernavaca como pista de carreras, no de ahora, sino de hace décadas, sin que nuestras policías se enteren ni las autoridades del ramo establezcan filtros o medidas de prevención tanto para los irresponsables motociclistas como para las miles de familias que transitan por esa vía -y muchas en el país-, siendo víctimas de quienes, quizá, hacen negocio con las carreras sin importar la vida de las familias mexicanas… El titular de Turismo, Miguel Torruco, reconoció el importante atractivo turístico que representa Oaxaca al designarla sede del Tianguis de Ciudades Coloniales, el encuentro nacional de turismo y el foro de legisladores para debatir sobre los retos que enfrenta el sector ante la materia, en 2022.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista