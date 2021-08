Chabelita regresará al “Confesionario” con divertido y emotivo espectáculo

En el Teatro 11 de Julio

Nora Velázquez, referente de la comedia mexicana, nos cautivará con sus entrañables personajes y un mensaje de amor propio

En está ocasión será acompañada por Carlos Ignacio en le papel del “Padre”

Arturo Arellano

Nora Velázquez es una de las actrices más destacadas y referente de la comedia mexicana, quien por muchos años nos ha divertido con su personaje de “Chabelita”, esa mujer reprimida, llena de culpas que llega al “Confesionario” a desahogar sus penas, sin embargo, hoy quiero recalcar que no es su único personaje, pues a lo largo de su vasta carrera ha interpretado algunos otros, no tan conocidos, pero igual de impactantes sobre el escenario; y es que, la actriz es capaz, como deberían todos los comediantes, de hacerte partir a carcajadas, pero también llorar y reflexionar sobre un buen mensaje.

En esta ocasión y después de un largo tiempo de ausencia de los escenarios en forma presencial a causa de la pandemia por el Covid-19, “Chabelita” regresará a “El confesionario de Nora Velázquez”, espectáculo que se presentará a partir del 27 de agosto en el Teatro 11 de Julio y donde será acompañada del talento y ocurrencias de Carlos Ignacio.

La señora Nora Velázquez, en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, nos da detalles al respecto. “Es un show armado con varios personajes, aunque la estrella es ‘Chabelita’ tengo la oportunidad de compartir con Carlos Ignacio, quien me hará el favor de encarnar al padre. A lo largo de los años, creo que Chabela siempre será Chabela, con su culpa, con sus pecados, ahora lo que pasa es que Chabela vivió, al igual que todos nosotros, la pandemia encerrada, sin poderse confesar, lo cual está tremendo para ella, imagínate, una mujer que se confiesa casi diario, no se puede confesar, está muy cargada la pobre (risas). Vamos a jugar con eso, con la actualidad, ella siempre será pecadora desde su forma de ver las cosas”.

“CRECÍ EN UN INTERNADO DE MONJAS”, AFIRMA

Asimismo, nos relata cómo es que nació el personaje. “Yo crecí en un internado de monjas estuve 11 años encerrada con las monjas, imagínate si tengo captado ese sentimiento de culpa, de pecado, de perdición que tiene la pobre ‘Chabela’. Las monjas nos educaban de esa manera, siempre había rosario, la misa, la confesión una vez a la semana y tenías que hacerlo con pecados o no, ya no sabe uno ni qué decir.

De acuerdo con las palabras de la señora Velázquez, fue Alejandro Licona, quien creó el personaje “él es el creador, me inventó este personaje y me dijo que no habría mejor actriz para interpretarlo que yo”, lo cual fue acertado ya que Nora lleva más de 25 años haciendo al personaje. “Sin duda, me ha dado muchas alegrías y satisfacciones, espero poder seguir dándole vida por mucho tiempo”, señaló.

Sobre los comediantes y actores que han hecho el personaje del padre, nos relata “han estado quienes debían estar, todos los grandes me han hecho el honor de confesar a ‘Chabela’. Ella apareció por primera vez en televisión en el programa ‘¿Qué nos pasa?’, en la segunda versión y Héctor Suarez me dirigió a Chabela magistralmente, fue el primer padre y su trabajo fue maravilloso. Después siguió Jo Jo Jorge Falcón en el programa con Jorge Ortiz de Pinedo, más tarde fue Sergio corona y en Estados Unidos, me hizo el favor Alberto ‘El Caballo’ Rojas, también Benito Castro, Mauricio Herrera, Ricardo Hill y ahora Carlos Ignacio, han estado los mejores” asegura.

CONMOVEDORA PARTICIPACIÓN DE “LA PAYASITA”

Cabe recalcar que Nora siempre busca dar un mensaje con sus personajes, en el caso de ‘Chabelita’, aborda la educación con la que muchos mexicanos y mexicanas crecieron, agobiados por la culpa, pero también hay otros como nos relata “hay un personaje que es una solterona como yo, lo inventé basado en esa realidad de la educación que nos dieron de ‘cásate con un buen hombre que te mantenga’, como si no tuviéramos la capacidad de mantenernos solas, asimismo, tengo otro que es una Payasita que trabaja en los cruceros de la Ciudad de México, hay una vecina chismosa y todo enmarcado en la risa, pero también en las realidades de nuestra sociedad”.

De entre todos sus personajes, destaca el de La Payasita de crucero, de la cual nos adelanta “Para mí uno de los mensajes más importante es que una mujer no permita que su pareja la golpee, es una de las cosas que introduzco en el personaje de La Payasita y lo hago con humor, que es muy difícil, hablar de este tipo de temas con comedia, es un gran reto. Hablo de esas cosas que crees imposibles, como el hecho de que una mujer permita que la golpee el marido, en este caso, la payasita se queda muy traumada, con los años que vivió a su lado, golpes, rechazo, insultos, es uno de los temas que más me afectan como mujer y por eso lo visibilizo con este personaje”.

Añade en el mismo sentido “La Payasita es un personaje que tiene conmigo muchos años, la llevo a esa parte donde un actor que maneja la comedia, debe ser capaz de divertir y conmover, ese es realmente cumplir el objetivo completo, el público ya dirá si lo percibe o no. Lo que vive esta payasita es el ejemplo real y doloroso, de todas esas mujeres maltratadas, ella, en el crucero ganándose de la vida honradamente, pero con ese dolor”.

LA COMEDIA SIEMPRE SERÁ NECESARIA

En cuanto a las nuevas formas de hacer comedia nos cuenta “me permití tomar un curso de Stand Up y me encantó el significado de ese formato, porque es hablar de tu persona, de lo que más te duele, de tu personalidad, que te harta, que te fastidia y a eso hallarle el humor. La vida tiene cosas que no nos gustan, nos frustrar y poder convertirlo en humor es salud mental, que la gente tenga libertad de hablar lo que quieran como quieran y rematarlo con humor me parece maravilloso”.

No obstante, reconoce, que su forma de hacer humor es otra y que al menos de momento no haría Stand Up “los mexicanos tenemos gran sentido del humor y es bueno adaptarse a las nuevas épocas. Sin embargo, en mi caso logré escribir una rutina en Stand Up, porque estoy en mi estilo de personajes y a través de ellos hablar de las cosas que me afectan, ‘Chabela’ es una caricatura de la educación que recibí de niña, la payasita es una situación que me afecta muchísimo, por lo que comentó de las mujeres maltratadas, entonces esa es mi forma de hacer reír y reflexionar”.

En la recta final de la entrevista, nos detalló que “en esta época tan difícil para el ser humano siempre es inteligente y sano buscar la manera de divertirse, de escapar un poco de esta tensión que vivimos a diario. Hay que mantener un estado de ánimo positivo para poder salir delante de esta situación de la pandemia y de todas las otras que venimos arrastrando desde más atrás”.

Sobre sus planes a futuro, además del espectáculo en el Teatro 11 de Julio, no cuenta con más pactos de trabajo, por lo que también aprovecha para hacer un llamado a quienes pudieran estar interesados en su trabajo la contacten “la situación está difícil, acabo de hacer un cortometraje, luego un piloto para una serie en Telemundo, acabe de hacer una serie en Netflix, que se llama ‘Madre solo hay dos’, hice programa con los Mascabrothers e hice shows en persona al aire libre, shows en la casa de los comediantes, pero ahorita ya n hay nada más. Si saben de algo avísenme (risas), porque si está muy difícil la situación”

Finalmente, invita a todos a ver su espectáculo en el Teatro 11 de Julio con todas las medidas de prevención sanitaria, pues además afirma, que no le gustaron los shows en línea “es patético hacer un show de comedia en línea, ya lo hice con Jo Jo Jorge Falcón en diciembre, luego para una empresa y les gustó mucho, creo, pero a mí no, prefiero el público, no soporto hacer mi show sin saber si a la gente le está gustando, sin escuchar sus risas, sus carcajadas y hasta sus comentarios. Por eso los invito al Teatro 11 de Julio, estamos adoptando todas las medidas de seguridad sanitaria para que nos acompañen con confianza”, concluyó.