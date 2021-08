Sistema Metrobús crece y se fortalece

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Cubrebocas bien usado, instrumento crucial en control de Covid-19: Julio Frenk

Delfina Gómez y sus cuentas alegres

El sistema de transporte público Metrobus ha implementado una línea provisional en la ruta de apoyo que va de la estación Tláhuac a la terminal Atlalilco con una ramificación a la estación Coyuya, con la finalidad de apoyar a los usuarios en sus traslados en dicha zona. Esto nos está dejando ver que hay posibilidades de que esta ruta se haga oficial con un número mayor de estaciones, cabe señalar que por el momento el servicio es gratuito.

En este trayecto, la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, ha sumado esfuerzos notorios a través del Sector 66 con el incremento de mandos y personal operativo en todas sus líneas para la prevención de diversos actos delictivos y brindando mayor seguridad a los usuarios.

Lo ideal sería que en todos los sectores de la policía que dependen del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, fuesen, si no igual, cuando menos que se parecieran en algo al Sector 66… Seguiremos informando.

Esta información sobre la ampliación en el transporte público en la capital de la República y cómo el Metrobus representa una opción viable, viene a ser muy importante, sobre todo en momentos en que la empresa noruega DNV, encargada de hacer los peritajes sobre la tragedia en la Línea 12 del Metro, pidió un plazo de dos semanas para presentar los resultados del segundo y tercer informe de este colapso, donde a la fecha no ha habido ningún responsable señalado.

Por lo pronto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ocupó su tiempo en darse una vuelta por algunas escuelas oficiales, según ella, para supervisar el inminente regreso a clases presenciales, pero su acción no pudo disipar la incertidumbre que hay en padres de familia y maestros, más aún, porque la funcionaria capitalina, al anunciar los protocolos sanitarios en esta nueva etapa, no se contemplan horarios escalonados, ni límites de aforo en los planteles escolares, ni cierre de éstos.

Cree la señora Sheinbaum que con el funcionamiento de sus famosos Kioscos de la Salud es suficiente. Pues nada más que se dé un asomadita por las sedes donde se suponen que vacunan a jóvenes de 18 años y más, donde a diario las vacunas contra Covid-19 no alcanzan y los jóvenes han cerrado vialidades en demanda del antígeno y esa desorganización, no parece importarle a la jefa de Gobierno de la CDMX.

En resumen, las medidas sanitarias que se pretenden implementar en este regreso a clases son insuficientes y como prueba, ayer se registraron 940 muertes por Covid-19, así como más de 18 mil casos de contagios y se llegó a esos números tan elevados porque como lo señaló el ex secretario de Salud, Julio Frenk Mora, “necesitamos acelerar el ritmo de vacunación y sostenerlo” así como realizar un mayor número de pruebas para detectar casos y contagios,” porque se viene el período invernal, lapso en el que aumenta el virus”. Y algo fundamental, el cubrebocas bien usado es un instrumento absolutamente crucial en la estrategia de control de la Covid-19.

Ahora bien, para sacar adelante una eficiente estrategia de control del virus, se requiere dinero, y si se toma en consideración que esta errada y llamada Cuarta Transformación, se la pasan quejándose y alabando la austeridad que ellos mismos implementaron, pues como dice un refrán, “estamos en la olla”, mientras que desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sólo aciertan a las medidas superficiales como por ejemplo el decir que se toman medidas de ventilación, hasta donde “la arquitectura lo permite”. Lo grave, es que esta situación permea a nivel nacional.

Por su parte, la vapuleada secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, estimó que alrededor del 90 por ciento de las escuelas públicas de educación básica podrían regresar a clases el próximo 30 de agosto. ¿Eso no son cuentas alegres? Porque hay que tener en cuenta que la estrategia de regreso es muy débil, por no decir que inexistente.

Municiones

*** En el Palacio Legislativo de San Lázaro, de cara al inicio de la LXV Legislatura, la cosa está que arde. En lo más reciente, el coordinador de la fracción de Morena, Ignacio Mier, hace todo lo que está al alcance de sus manos para conformar una mega bancada integrada por Morena, el PT y el PVEM y como el diputado poblano no tiene precisamente las mejores cualidades como negociador, lo más probable es que compre “el amor” de estos dos partidos a los que intenta seducir, carisísimo. De entrada, el partido oficial quiere quedarse con la Junta de Coordinación Política y que el PAN no la reclame y para ello, se supone que el reglamento les permite registrar a Morena y sus dos rémoras preferidas, como una sola bancada.

*** Al inicio de la plenaria que tendrá la bancada de Morena en el Senado de la República, se llevará a cabo la elección de la Mesa Directiva para el primer año de la LXV Legislatura, como lo informó el senador Ricardo Monreal y hay cuatro candidatas, pues Malú Micher declinó participar, quién sabe por qué, pues estaba más que puesta. Se trata de Bertha Caraveo, Imelda Castro, Marybel Villegas y Ana Lilia Rivera. El líder del grupo parlamentario de Morena explicó que la elección se hará ante la presencia de notarios públicos con voto personal, directo y secreto y que existe el compromiso de todos de mantener la unidad y la cohesión. Luego vendrán las sesiones con los miembros del gabinete, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública; Rogelio Ramírez de la O, de Hacienda, y Alejandro Gertz Manero y estos encuentros no se ven fáciles, pues los legisladores de Morena tienen varias inquietudes que quieren aclarar. Hay que subrayar que el senador Monreal no ha descuidado su relación con los demás coordinadores parlamentarios, por lo que sigue en reuniones con ellos para establecer la agenda legislativa.

*** Hoy empieza el recuento de votos ni más ni menos que en Campeche, donde la candidata de Morena, la siempre flamante y natural Layda Sansores, alega que como ya recibió su constancia de mayoría que la acredita como gobernadora del estado, pues que le hagan como quieran. No obstante, no deja de causar cierto escozor en las filas del partido oficial, en una parte, los seguidores de la ex delegada en Alvaro Obregón. Pues como ya se dijo, ahí estará presente el “voto por voto, casilla por casilla”, que tanto usó como bandera de su campaña de 18 años, Andrés Manuel López Obrador.

morcora@gmail.com