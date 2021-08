La ropa sucia

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

“La ropa sucia se lava en casa”, es una máxima del refranero popular mexicano. Pero, ¿por qué se está lavando la ropa sucia fuera de la casa, es decir fuera del INE, el Trife y la Fiscalía General de la República? ¿Será que esas instituciones le tienen miedo al Presidente? ¿Por qué ventilar en el plano internacional los asuntos torales de México?

La denuncia que acaban de hacer el bloque opositor que integran PRI, PAN y PRD sobre una eventual alianza entre el “narco” y el partido del Presidente, Morena ante la OEA no habla bien de México, pues nos está diciendo que en la nación azteca no marchan bien las cosas o que no sirven las instituciones para lo que fueron creadas.

Pero dicen los rancheros, allá en mi tierra, que cuando el río suena es porque agua lleva y si las altas jerarquías del PRI, PAN y PRD están denunciando ante la OEA tal inmoral alianza entre el Presidente de la República, su partido y los grupos criminales del “narco”, particularmente con el cártel de Sinaloa y la familia de El Chapo Guzmán a las que tantas sospechosas visitas les ha hecho a Badiraguato y hasta ordenó soltar al hijo de El Chapo cuando ya lo tenía pepenado por órdenes de Estados Unidos es porque el bloque opositor deben de tener los pelos de la burra en la mano y también la burra, y si acudieron a las instituciones internacionales para denunciar que los señores del “narco” mataron a casi 100 candidatos o personas ligadas a ellos en las pasadas elecciones, es porque deben de tener muy documentado todo el asunto que favoreció a Morena en las pasadas elecciones y quitó de en medio a candidatos incómodos de la oposición.

El asunto es particularmente importante y peligroso porque nos está diciendo que la justicia electoral no funciona en México a pesar de que el Trife y el INE debieron hacer las denuncias ante la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General de la República. Ello nos dice que no hay confianza en ese entramado en que se ventilaría la justicia en México, pues no sólo porque estamos ante un Estado fallido, sino ante un Presidente de la República que “todo deja hacer y pasar a las mafias criminales”, como lo denunció el embajador norteamericano en México, Cristopher Landau.

La lógica nos dice que si hay tal alianza entre el “narco” y el Presidente de la República esa alianza o acuerdo político se repetirá para las próximas elecciones presidenciales de 2024 y desde ahora, AMLO parece estar haciendo la tarea eliminando a enemigos potenciales que podrían arrebatarle la silla presidencial, como el panista Ricardo Anaya, quien ha denunciado que se irá al exilio por la persecución política de AMLO, quien lo acusa de lavado de dinero, según lo denunciado por el testigo protegido de AMLO, llamado Emilio Lozoya, quien curiosamente goza de impunidad desde la comodidad de su casa, cuando se supone debería de estar en la cárcel. ¡Qué chistosa la justicia de AMLO!

Así que AMLO debe cambiar su estrategia de “abrazos y no balazos” y desligarse públicamente de esa supuesta alianza con los cárteles criminales de la droga, porque políticamente le pegará ante el juicio de la historia. Por ahora, esta denuncia dañará irremediablemente la reputación de AMLO en el plano internacional y su “legado histórico” quedará manchado como un presidente narco o ligado a la inmoralidad política.

