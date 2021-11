La carrera diplomática y los invitados

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La invitación del presidente AMLO a los gobernadores salientes de diferentes partidos, pero principalmente del PRI, es puramente una carta que se está jugando para obtener votos dentro de los partidos y en específico dentro de la alianza opositora.

No es nuevo que el jefe del Ejecutivo federal recurra a esas artimañas o movimientos políticos en el ajedrez de la política nacional, está dentro de lo permitido, por lo cual no debemos de espantarnos y menos extrañarnos.

La cuestión es que lo usual es que se invite a miembros de su partido, normalmente es así, pero tampoco es extraño que en un movimiento temerario invite a políticos de otros partidos contrincantes. Es el caso que estamos viviendo. AMLO hace público su deseo o intención de invitar al saliente gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que fue el primer gobernador de Morena y que destacó por su intención de ampliar su mandato una vez que ya había sido electo.

En el caso de los priistas Quirino Ordaz, de Sinaloa, que ya le negaron la aceptación por parte de su partido, y la especulación que invite el presidente a la sonorense, Claudia Pavlovich Arellano ambos al servicio exterior mexicano.

Esta situación se torna desagradable para los diplomáticos de carrera, porque existen elementos que han servido eficientemente durante años en varias asignaciones menores tanto en nuestro país como en embajadas, algunas nada agradables, y aspiran a que por méritos, trabajo y escalafón suban como titulares en embajadas y pues simplemente los políticos llegan, sin saber nada de la carrera diplomática, a titulares o consulados muy importantes por la vía del clásico “dedazo”. Esto simplemente no lo aceptan, no cae bien, no sólo en México, sino en todo el mundo. En nuestro país, es una práctica muy común.

Así las cosas, por lo pronto el Consejo Político Nacional del PRI, le negó el permiso a Quirino Ordaz para aceptar el ofrecimiento de irse como embajador de nuestro país en España, que representa casi haberse sacado la lotería, porque es una de las embajadas más importantes en la geopolítica de nuestro país, por lo que nos hace pensar, que AMLO lo tienen en muy buena estima.

Dicen que el tamaño del servicio es el tamaño de la recompensa. Desde luego que de esto deben tomar nota los priístas que aspiran a una embajada y una paraestatal.

En los últimos tres años, las tomas clandestinas de gas licuado de petróleo (LP) aumentaron 832% en el país según informa el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal. Dicho estudio reporta que de enero a diciembre del año pasado se reportaron dos mil 71 tomas clandestinas; un año antes, se tuvo registro de mil 328, mientras que en 2018, la cifra fue de 222. Es decir los reportes nos dicen que las tomas clandestinas de robo de gas, lo que llaman guachicol, han aumentado exponencialmente.

Seguramente esta es la razón de la explosión en Puebla, que desde siempre han afirmado que es una de las zonas más activas en este tipo de robo.

El año que entra es importante para la política nacional, dado que se renuevan 6 gubernaturas. Oaxaca, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas irán a la elección de nuevo gobernador y Morena buscará ganarlos.

Por lo pronto, el PAN ya se declaró perdedor en 5 estados, que gobierna en 3 y sólo en Aguascalientes, según Marko Cortés, tiene posibilidades. Perdió antes de iniciar.

Las precampañas están a todo lo que dan. El aspirante a lograr la candidatura de Morena para el gobierno de Oaxaca, Alberto Esteva Salinas, en conferencia de prensa señaló que no se prestará a simulaciones y sí hay imposiciones, renuncia a Morena.

El precandidato señaló que no es ningún improvisado, “no se trata de fama pública, sino de capacidad y carácter” y lo avalan los 35 años de trabajar en la política, tanto local como nacional, en la administración pública como en el poder legislativo.

Esteva Salinas sostiene que no tiene nada que ver con el actual gobernador priísta Alejandro Murat y la prueba es que no lo mencionó como posible candidato o potencial sustituto.

México forma parte del selecto grupo de seis países del mundo que concentran el 50% de las muertes por Covid 19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, en donde se informa que a nivel global se superaron ya los 5 millones de muertes por Covid 19, aunque esta cifra podría triplicarse. Así las cosas, use cubrebocas, seguimos en pandemia.

