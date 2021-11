El pato a la Pekín le provocó indigestión a Emilio Lozoya

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Desde hace más de dos años se conoció que la Fiscalía General de la República había solicitado orden de aprehensión en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, pero hasta ahora el ex funcionario no había pisado una prisión mexicana y hasta se concedió algunos privilegios como salir a cenar a un restaurante de lujo.

Es cierto que Lozoya Austin estuvo en un reclusorio, pero eso fue en España, mientras se decidía si el gobierno español concedía la extradición solicitada por México, pero en cuanto llegó a territorio nacional recuperó su libertad, en primer lugar supuestamente para ser atendido en un hospital privado y luego en libertad condicionada al convertirse en testigo protegido que supuestamente entregaría las cabezas de políticos de anteriores gobiernos a los que la llamada Cuarta Transformación responsabiliza de prácticamente todos los males del país y, en especial, de la entrega mediante sobornos del sector energético nacional.

Desde que la columnista Lourdes Mendoza -quien tiene una demanda contra Lozoya- difundió fotos del ex titular de Pemex acompañado de algunos amigos en un restaurante de comida china- se supo que esa cena resultaría muy cara.

En particular, hubo una condena del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la salida de Lozoya Austin era legal, pero inmoral.

A partir de ese momento, todo lo que había sido trato privilegiado para el ex funcionario empezó a cambiar. La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, admitió que no era ilegal su salida a pasear, pero le recordó que el 3 de noviembre, ayer, vencía el plazo para que presentara la pruebas de descargo para él y para formalizar la denuncia por corrupción contra ex funcionarios a los que había señalado por recibir sobornos o por influir para que se concedieran obras públicas a empresas privadas, en particular la brasileña Odebrecht (ahora Novonor), con antecedentes de corrupción en varias naciones.

La cita con el juez de control era para ayer a las nueve horas y sería la primera ocasión en que Lozoya Austin se presentara personalmente ante el tribunal que tiene su sede en el Reclusorio Norte, pues entre los beneficios que anteriormente recibió estuvo el no acudir, como otros procesados, a firmar el libro de registro de las personas que están bajo proceso. Ese requisito lo podía cumplir vía electrónica.

Todo cambió en apenas unas horas

La audiencia para el ex titular de Pemex empezó, para no variar, con buenos indicios. El juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza decretó prisión preventiva necesaria a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, ante el riesgo de fuga argumentado por la Fiscalía General de la República por lo que se la cambian las medidas cautelares y desde hoy queda preso en reclusorio norte.

El juez de Control en el Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga Mendoza atendió a la petición de la defensa de Lozoya y concedió un nuevo plazo de un mes más para el cierre de la investigación. Esta es la sexta ampliación de plazos conseguida por los abogados del ex funcionario, supuestamente para recabar pruebas.

Durante la audiencia efectuada en la zona de juzgados del Reclusorio Norte, el juez federal autorizó 30 días más para cierre de la averiguación, hasta el próximo 3 de diciembre. La decisión se sustenta “en los derechos a la defensa y debido proceso”, señaló un reporte del Poder Judicial.

En apariencia todo bien para la defensa, pero lo que pocos no especialistas alcanzaron a percibir es que el juez advirtió que revisaría las medidas cautelares otorgadas al ex funcionario. Es decir, también estaba bajo examen el privilegio de que gozaba el indiciado, como se denomina ahora a lo que antes era simplemente el acusado.

También es de notar que el Ministerio Público pidió que se le decretara prisión preventiva, aunque dicha solicitud fue interpretada también sólo como un desplante del en respuesta las múltiples críticas recibidas por la Fiscalía por los privilegios concedidos al indiciado, los cuales se han negado a otros procesados, como la ex titular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles.

Una horas después, en respuesta a la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el mismo juez Zúñiga Mendoza cambió la medida cautelar e impuso la provisión preventiva justificada contra Lozoya Austin

Como en el caso de la mencionada Rosario Robles, el argumento central para decretar la prisión preventiva, el juez consideró que hay un riesgo de fuga fundado por parte del ex director de Pemex. Lozoya Austin es acusado de los delitos de cohecho, uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Además, el juez expuso que desde un inicio del proceso por el caso Odebrecht, consideró que era viable la prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya, pero que no había sido solicitada por la FGR.

También se señaló que el inculpado en realidad no ha logrado alcanzar el criterio de oportunidad, que se suponía ya se le había concedido por su disposición a denunciar a presuntos corruptos del más alto nivel en la política nacional, entre los que había mencionado a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y su ex jefe y amigo Enrique Peña Nieto, así como a los ex candidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Por su parte, la FGR reveló que su petición de prisión preventiva se justificada por el riesgo de fuga que representaba el indiciado, a quien se le encontró una cuenta con dos millones de euros y una red familiar y de amistades que le podrían facilitar su huida del país.

Emilio Lozoya se declaró inocente ante el juez y además recordó que está en vías de concretar un acuerdo para reparar el daño por el caso Odebrecht, aunque, reiteró, no tiene “responsabilidad alguna”. Adicionalmente, trascendió que como parte del proceso de reparación del daño puso a disposición de las autoridades de dos bienes inmuebles con valor de siete millones de dólares.

Algunos de los primeros reportes señalan que, al término de la audiencia, el que en 2012 fuera considerado como uno de los Jóvenes Líderes Mundiales por el Foro Económico Mundial que sesiona en Davos, Suiza, inició su registro al Reclusorio Preventivo Norte.

Esto no se va a quedar así

En inmediata reacción, Miguel Ontiveros, el abogado de Lozoya Austin, aseguró que interpondrá un recurso para buscar la suspensión de la prisión preventiva, además de que seguirá intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Vamos a interponer un recurso, porque eso nos ha permitido y es un derecho que tiene la defensa desde diversos ámbitos hemos promovido amparos y en este caso también promoveremos algún recurso, estamos ciertos de que la vía es el acuerdo con la Fiscalía General de la República.

Aseguró que su defendido ratificará ante un tribunal su denuncia y estamos absolutamente convencidos de que es un paso de acelerar la suspensión del ejercicio de la acción penal y la extinción de la acción penal a favor de él y su familia, dijo el defensor al salir de la audiencia.

El abogado explicó que continúa el criterio de oportunidad y que luego de cumplir los dos primeros pasos, sigue la reparación del daño por el caso Odebrecht. Comentó que “el criterio de oportunidad es una figura que se va edificando poco a poco, tiene tres pasos; el primer paso es aportar datos importantes para los efectos de acreditar un delito mayor; ya hay reacciones judiciales, hay vinculaciones, hay situaciones judiciales. Lo segundo es comprometerse, ya se hizo; y la tercera es la garantía de la reparación del daño y es ahí donde nos vamos a enfocar en los próximos días”, detalló.

Por otra parte, en cuanto a la ahora funesta cena Ontiveros aseguró que Lozoya Austin nunca violó el área geográfica determinada por el juez, por lo que la visita al Hunan estaba permitido en la anterior medida cautelar y que el juez lo dejó en claro en la audiencia.

En cuanto a la hermana del ex director de Pemex, Gilda Lozoya Austin, quien esta acusada por el supuesto manejo irregular de dinero presumiblemente producto de sobornos por decenas de millones de pesos, el abogado dijo que su proceso sigue en curso, pero confía en que sea beneficiada como coautora en el marco del criterio de oportunidad.

riparcangel@hotmail.com