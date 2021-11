Estamos al día en entrega de recursos a los estados, afirma López Obrador

Se plantea un aumento, para 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la entrega de recursos a estados y municipios, el gobierno federal “está al día” y en ningún momento se han dejado de entregar. Además, destacó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2022 se plantea un alza en dichos recursos.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la transferencia de fondos a estados y municipios se cumplimenta conforme a las fórmulas establecidas para la ley y que no ha habido retrasos en la distribución. “Para que no se diga, sin fundamento, que la Federación no entrega presupuesto. No hemos dejado de entregar lo que por derecho corresponde a estados y municipios y también para que de esta forma nadie se llame a engaños, que esté planteando que les corresponde más recursos, es una fórmula ya establecida, y la cual se estableció Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, dijo.

“Lo que hemos hecho es cumplir con las fórmulas de entrega de fondos y lo hacemos de manera puntual, no se le retrasa el pago a los estados ni municipios, estamos al día”, dijo.

López Obrador explicó que incluso en el PPEF para 2022, las participaciones de estados y municipios aumentarán; además aclaró que éstas no están etiquetadas, por lo que son las entidades las que deciden en qué utilizar éstas.

López Obrador “blinda” el Tren Maya y el AIFA

El presidente López Obrador reiteró que las Fuerzas Armadas tendrán la custodia de sus obras insignia como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de Tulum, entre otras, con el objetivo de evitar que puedan ser privatizadas en un futuro.

El mandatario federal explicó que se creará una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, para la administración de dichas obras emblemáticas de su gobierno para que, en caso de que “los neoliberales corruptos regresen” al poder, éstas no puedan ser entregadas a privados.

Tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Sedena (…), van a formar parte de una empresa manejada por la Sedena, porque si estos bienes se los dejamos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) o a la Secretaría de Comunicaciones no aguantan ni la primera embestida”, dijo.

López Obrador recordó que incluso mediante el Fonatur se llegaron a vender terrenos en zonas turísticas a un precio de 7 pesos por metro cuadrado, “ni lo que cuesta 1 metro cuadrado de alfombra”.

En el caso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el titular del Ejecutivo reiteró, como lo hizo en mayo pasado, que éste quedará en custodia de la Secretaría de la Marina-Armada de México.

Detalló que con estas custodias se establecerá que el 75 por ciento de las utilidades que se obtengan de los complejos será destinado al pago de las pensiones de las Fuerzas Armadas; en tanto, el 25 por ciento restante, para el pago de los trabajadores al servicio del Estado.

Además, López Obrador aseguró que con esta medida, que servirá para evitar la privatización de estas obras emblemáticas de su administración, también se garantiza la buena administración de éstas, así como seguridad en el sureste con la Sedena y la Marina.

Se suma López Obrador a Biden en lucha contra cambio climático

En otro tema, el presidente López Obrador dio a conocer el contenido de la carta que envió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le manifiesta su respaldo en la lucha contra el cambio climático y las cinco acciones de México para contribuir a ésta.

En la misiva enviada al mandatario estadounidense, previo a la edición 26 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), destacó que su gobierno impulsa diversas medidas para hacer frente a la problemática ambiental.

México apoyará el esfuerzo que encabeza para enfrentar el problema del cambio climático causado por las emisiones de dióxido de carbón y otros contaminante”, dijo.

Destacó que nuestro país continuará con las reservas de los combustibles fósiles y sólo extraerá gas y petróleo para el consumo interno.

Además detalló que si bien se han descubierto grandes yacimientos de petróleo, cuyo volumen en mayor al extraído, está el compromiso de no extraer más de 2 millones de barriles diarios.

En la carta, López Obrador también destacó que la inversión en una nueva refinería (Dos Bocas, Tabasco), así como en la modernización para la eficiencia energética en las refinerías existentes.

El titular del Ejecutivo federal adelantó que al respecto de la generación de energía limpia y reducirla operación de plantas de combustóleo o carbón se cambiarán turbinas en 14 grandes hidroeléctricas que tienen más de 50 años de antigüedad.

Mencionó que se ha trabajado en México para la reducción de emisiones de gas metano, por medio de distintos reglamentos; también comentó que en esta administración no se han entregado concesiones “para la minería tóxica” ni se permite el fracking, se limita uso de agroquímicos y está prohibida la siembra de maíz transgénico.

López Obrador resaltó que en nuestro país se lleva a cabo “el más importante programa de reforestación del mundo”, es decir: Sembrando Vida, en el que trabajan 420 mil sembradores y en el que se han destinado mil 300 millones de dólares anuales.