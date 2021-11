Hay deuda con policías que dedican su vida a caminar por la senda del heroísmo: mag. Guerra Álvarez

Así lo planteó el presidente del PJCDMX, en el acto de conmemoración del 102 aniversario de la Policía de Investigación

En el acto de conmemoración del 102 aniversario de la Policía de Investigación, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que hay una deuda con los oficiales de policía que dedican su vida a caminar por una senda del heroísmo que jamás podrá ser pagada.

Con la presencia de la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, Guerra Álvarez abundó en que ser policía y dedicar la vida a sus altas virtudes debe ser más reconocido y distinguido.

“En nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México y toda su comunidad, nos unimos con afecto y reconocimiento a esta heroica profesión”, expresó el magistrado, durante el acto realizado en el auditorio Carlos Franco Sodi, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Durante el acto en el que se entregaron 42 condecoraciones a policías de Investigación de manera presencial de un total de 175 elementos reconocidos por sus acciones, Guerra Álvarez planteó que en la actualidad no se venera, no se admira y no se educa lo suficiente sobre la importancia de tener héroes y seguir su ejemplo.

“Y la figura policial es nuestro primer contacto con un heroísmo real, de carne y hueso, y hoy somos responsables de proteger esa idea y valores que implica; somos responsables de llamar a la sociedad a recrearse en su significado”, consideró.

Al referirse a los 102 años de historia de la Policía de Investigación, dijo que se trata de celebrar esa trayectoria, pero también el significado del heroísmo y su aportación a la vida social, a las generaciones de policías que ha inspirado y a su llamado.

En pleno siglo XXI, agregó, ese heroísmo toma nuevas e inesperadas formas; se transforma en el mérito social o el mérito tecnológico, el mérito deportivo o el mérito docente; el mérito ejemplar, el mérito policial y el mérito después de la muerte.

Se entregaron a policías de Investigación condecoraciones por actos heroicos, mérito policial, mérito profesional y mérito tecnológico, así como tres medallas post mórtem a familias de elementos fallecidos.

En el acto participaron el jefe general de la Policía de Investigación, Francisco Almazán Barocio; el comandante el jefe de la corporación, Fernando Cambrón Villa, y el representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alfredo Sánchez Romero.

