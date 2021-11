En Edomex comienza la vacunación contra la influenza

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Síntomas de larga duración después de padecer Covid-19

El secretario de Salud del Estado de México puso en marcha la campaña de vacunación contra la Influenza 2021-2022, dirigida, en especial, a menores de seis meses a cinco años, personas de la tercera edad, embarazadas, padecimientos como VIH SIDA y otros sectores, cuya salud es más vulnerable en época invernal. En el pueblo mágico de El Oro se reunieron las titulares del ISSEMYM y del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente del IMSS y personal del sector salud mexiquense, el secretario estatal explicó que esta vacuna tiene entre 65 y 84% de eficacia contra dicha enfermedad e igualmente disminuye los riesgos de que el padecimiento se complique y reduce la posibilidad de hospitalización.

Esta vacuna es de gran calidad y sus componentes fueron hechos para inmunizar ciertas cepas, cuya presencia es más probable en el invierno. Es realizada por un laboratorio de primer mundo y tiene tres componentes: la vacuna trivalente tiene el componente, uno, tiene tres cepas que es la Victoria H1N1, viene la Cambodia, que es H3N2 y el último linaje B, también la Washington, tiene tres serotipos, que hacen estudios de investigación y determinan cuáles son las cepas que puedan estar contagiando en esta época invernal”.

Subrayó la importancia de contar con este biológico para continuar la disminución de casos de Covid-19 en Edomex donde, el trabajo en la protección de salud no se detiene, ya que la pandemia continúa y es necesario ser responsable y respetar medidas como el uso del cubrebocas, sana distancia y sobre todo continuar la vacunación contra Covid-19.

La administración estatal también aplica la vacuna contra el coronavirus a las personas que no pudieron vacunarse en su momento y estas jornadas se realizarán del 3 al 5 de noviembre en Toluca y Nezahualcóyotl. El secretario de Salud, junto al presidente municipal, entregó la rehabilitación del Centro de Salud de El Oro, como parte del proyecto de modernización de estos espacios, en los 125 municipios mexiquenses, y que contempla también equipamiento e insumos necesarios para su óptimo funcionamiento.

*****

El “Covid de larga duración”, el “Covid persistente” y el “Síndrome pos-Covid” son referencias a pacientes que han sido infectados con Covid-19 y todavía experimentan efectos y síntomas a largo plazo. “Las estimaciones indican que entre el 10 y el 30% de las personas que se infectan con Covid-19 terminarán con Covid de larga duración”, afirma el doctor Greg Vanichkachorn, director médico del Programa de Rehabilitación de Actividades Covid de Mayo Clinic.

“Y parece que el Covid de larga duración podría ser una nueva infección crónica para algunas personas y ser una nueva referencia”. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud dio la primera definición clínica del síndrome pos-Covid. “Sostiene que los pacientes deben tener síntomas que duren tres meses o más después de su infección aguda”, explica el doctor Vanichkachorn.

“Si alguien tiene síntomas de Covid de larga duración, recomiendo que busquen atención médica de inmediato. Afirma que los investigadores están comenzando a investigar sobre los cambios bioquímicos que ocurren en el cuerpo que pueden conducir a algunos de los síntomas que los pacientes están experimentando. “Algunas personas pueden tener síntomas muy leves, cierta dificultad para respirar, que es algo que puede ocurrir después de una infección por Covid-19. Algunos pueden tener un poco de niebla mental, mientras que, en otros, los síntomas pueden ser bastante graves. Pueden tener dificultad para respirar al punto de tener que recibir oxígeno durante varios meses después de la infección, o no ser capaces de realizar algunas de las actividades básicas de la vida, como caminar por su casa, ducharse, etc. En cuanto a la comprensión y la determinación de nuevos síntomas asociados al síndrome pos-Covid, sostiene: “El problema con el Covid de larga duración es que es muy nebuloso y aún no hay criterios de diagnóstico específicos”. Junto con el Programa de Rehabilitación de Actividades COVID, el doctor Vanichkachorn trabaja con pacientes en otro programa llamado Clínica de Atención pos-Covid, diseñado para ayudar a las personas que ya pasaron hace tiempo la infección.

